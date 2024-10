Hace más de un año que venimos hablando del desarrollo de una Steam Deck 2 como la segunda generación de la máquina de juegos de Valve. Y todo apunta a que tendremos que esperar ya que la compañía dice no estar interesada en la carrera de las actualizaciones casi anuales por la que apuestan otros competidores.

Lo ha vuelto a explicar uno de los responsables de diseño de la máquina, Lawrence Yang, en una entrevista promocional con motivo de su lanzamiento en Australia, donde asegura que no sacarán nuevo modelo hasta que puedan ofrecer un «salto generacional» en el rendimiento y, además, sin sacrificar la duración de la batería, un equilibrio difícil de conseguir que está claramente penalizado en algunos de los principales modelos.

Steam Deck 2, ¿retrasada?

La máquina de Valve es la gran responsable del interés actual del segmento de máquinas de mano para juegos y de que grandes fabricantes como ASUS, Lenovo o MSI hayan entrado en un mercado de gran potencial. Un caballo ganador por hardware suficiente; un precio bastante ajustado; un sistema operativo muy capaz y el potencial de la principal plataforma mundial en juegos digitales, han logrado crear un ecosistema de gran éxito. Pero no es perfecta y ya publicamos las 10 novedades que nos gustaría ver en la Steam Deck 2.

Aunque el paso del tiempo se nota en cualquier dispositivo electrónico, Valve no tiene prisa en actualizar e incluso da la bienvenida a las alternativas: «Estamos muy emocionados de ver a mucha gente haciendo este tipo de máquinas. Y están tomando decisiones de diseño interesantes y probando cosas diferentes para diferenciarse, ya sea en cuanto a entrada, rendimiento o pantalla. Es realmente genial y creemos que es algo muy propio del ecosistema del PC. No creemos que solo tenga que existir el Deck; hay espacio para muchas otras cosas”.

A pesar de ello, el ingeniero de Valve dice no estar interesado en el enfoque de actualizaciones constantes: «Para nosotros es importante y hemos tratado de ser muy claros: no vamos a implementar una cadencia anual”, dijo Yang. “No vamos a lanzar un nuevo modelo cada año. No hay razón para hacerlo. Y, honestamente, desde nuestra perspectiva, no es justo para los clientes lanzar algo tan pronto que solo sea mejor de manera incremental. Por eso, realmente queremos esperar a un salto generacional en la computación sin sacrificar la duración de la batería antes de lanzar la segunda generación real de la Steam Deck. Pero es algo que nos entusiasma y en lo que estamos trabajando”.

¿ Y cuándo se produciría ese salto generacional? El momento sigue siendo incierto, pero hay algunas pistas potenciales de la mano de la arquitectura Zen 5 de AMD y chips como el Ryzen Z2.

Y no solo hardware

Hay que decir que las ambiciones de Valve van más allá del hardware. La empresa está tomando medidas para mejorar la experiencia de juego general de los propietarios de la Steam Deck y, potencialmente, de la comunidad de juegos PC en general. Por ejemplo, el equipo de Arch Linux anunció recientemente una colaboración con Valve para optimizar la distribución que impulsa SteamOS.

Además, Valve parece interesada en expandir el alcance del sistema SteamOS para obtener más apoyo de los desarrolladores, con indicios de que el lanzamiento general del SteamOS (para máquinas fuera de la oficial Steam Deck) podría estar en proceso.