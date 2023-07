Nissan X-Trail 2023, pistas

I’m the passenger, and I ride and I ride… Iggy Pop (Lust for life, 1977)

El Nissan X-Trail es uno de esos SUV que aún siguen teniendo ese regusto a todoterreno derivado de la larga experiencia de Nissan en ese terreno. En esta cuarta generación de este modelo de casi 4,7 metros Nissan ha optado por una gama de motores todos ellos con etiqueta Eco de la DGT y hasta siete plazas además de unos retoques estéticos y de equipamiento que lo posicionan confortablemente con respecto a una competencia que es muy encarnizada.

Modelo analizado Nissan Qashqai 2021 Motor y acabado 1.3 158 CV mHEV 4×2 Tekna Potencia 158 CV Velocidad máxima 199 Kmh Aceleración o-100 9,2 s Largo/ancho/alto 4425/1848/1625 mm Potencia máxima RPM 158 CV a 5.500 RPM Par máximo Nm/RPM 270 Nm 5.500 RPM Caja de cambios Manual 6 marchas Web https://www.nissan.es/ Precio 40.025 euros

Para esta nueva generación del X-Trail Nisssan ha adoptado las nuevas directrices de diseño que ha seguido para los modelos más recientes de la marca. Con respecto a la generación anterior, que también tuvimos la ocasión de probar, se notan enseguida los toques estéticos que como decimos la marca japonesa ha comenzado a utilizar en sus últimos modelos. En el caso del X-trail de la última hornada siempre respetando ese parentesco con los todoterrenos tradicionales.

Observando el nuevo X-Trail

Observando el nuevo X-Trail vemos que se mantiene el principio de diseño de la parrilla del radiador con forma trapezoidal aunque en este caso es totalmente de color negro con el escudo de Nissan en el centro. Lo que cambia radicalmente es la forma de los grupos ópticos que en este caso quedan divididos en dos. Los faros, de tecnología LED matricial, adoptan una forma más estilizada y rasgada en la parte superior mientras que el resto de elementos los encontramos más abajo.

En esa parte de la carrocería en la que se han colocado el resto de elementos ópticos se ha diseñado una profunda toma de aire vertical en ambos lados que le da al coche una identidad estética muy peculiar. Más abajo encontramos una segunda toma de aire esta vez en forma de hexágono alargado que queda rematado por un spoiler en color plateado. En la parte superior el capó se ha diseñado con unas protuberancias que se alargan en los laterales hasta el parabrisas coincidiendo con la línea de los faros.

Observando el lateral vemos que se han agregado relieves para dinamizar el perfil del coche con unos «hombros» más anchos y protuberancias en las puertas. El techo es más horizontal que otros SUV con aspiraciones más deportivas pero las líneas de la parte de las ventanillas y los pilares se estrechan para dar una imagen más dinámica combinándose con elementos en negro y las propias lunas tintadas que se encuentran en la parte trasera del coche para proteger a los pasajeros de la segunda fila de asientos.

En la parte trasera de la carrocería el diseño es algo más parecido al de la generación anterior, aunque los grupos ópticos de diseño geométrico, como en el X-Trail anterior, están más elevados y están colocados de forma que la línea de la luna trasera no desciende sino que queda marcada por una línea horizontal. La parte superior del portón queda delimitado por los grupos ópticos que quedan partidos por la abertura del maletero en una zona de la carrocería que sobresale y donde se coloca el escudo de la marca y el nobre del modelo, que ya no se encuentra en la parte inferior del portón.

Un interior renovado

El interior de este nuevo X-Trail también ha sufrido cambios, aunque el más vistoso es quizás la presencia de una pantalla de 12,3 pulgadas que sobresale de la parte superior del salpicadero en vez de encontrarse abajo encajada en el mismo como en la generación anterior de este modelo. Esta decisión de diseño hace que el aspecto general del interior tenga un aire más moderno. Una pantalla de tamaño parecido hace las veces de los indicadores tras el volante, en vez de los diales tradicionales del modelo que probamos de la generación anterior.

En realidad el diseño del salpicadero es muy parecido al del Nissan Qashqai de nueva generación que también hemos probado. Una de las características que más nos ha gustado de ambos es que no se ha renunciado a la colocación de botones y controles físicos para dar más protagonismo a la gestión desde la pantalla táctil por lo que a muchas de las funciones se accede de forma más cómoda y directa. Nos gusta algo menos que para muchas de las superficies y concretamente para algunos de los botones se haya elegido el acabado negro piano brillante que atrae las huellas y el polvo y es difícil mantener limpio.

Otro punto de diferencia importante en el diseño del interior es el de la consola central que en esta nueva generación es más ancha y ya no tiene el diseño «sinuoso» de la anterior sino que es más plana, dejando una sensación de espacio más grande entre los dos asientos delanteros. La consola se eleva bastante y tiene dos partes, una con acabado negro piano con posavasos, selector de cambio, selector de modo de tracción y otros conectores además del un hueco portaobjetos para el móvil con carga inalámbrica y un reposabrazos tapizado en la parte posterior que puede abrirse y da acceso a un espacio de almacenamiento.ç

Buenos asientos

Los asientos de exte X-Trail son especialmente cómodos, con un acolchado confortable y una tapicería de imitación de cuero agradable al tacto que ofrece un respaldo con formas ergonómicas, buena sujección lateral, reposacabezas regulable y abundantes configurariones del mismo para encontrar la postura más cómoda. La altura del reposabrazos del túnel central es la ideal para viajar descansados apoyando el codo sobre el mismo y tanto la visibilidad como el acceso a los mandos principales son excelentes. Muy orientado a la comodidad del conductor que invita a hacer muchos kilómetros.

En la parte trasera el acceso a las plazas es bueno porque la puerta se abre casi perpendicularmente a la carrocería y el techo al tener un diseño horizontal no precisa que nos agachemos para acceder al interior. La impresión al subir a las plazas traseras es que se dispone de más espacio que en la generación anterior, tanto para las piernas como en altura. Los asientos también disponen de un buen acolchado, aunque la plaza central como es habitual es más sacrificada por encontrarse el reposabrazos plegable como respaldo y por la anchura del coche que permite a dos personas viajar cómodamente pero una tercera algo menos.

Algunos detalles importantes de esta segunda fila de asientos es que pueden desplazarse longitudinalmente en dos bloques para aumentar o disminuir el espacio para las piernas (y disminuir y aumentar en consecuencia el espacio de carga) y el respaldo se puede inclinar independientemente en estos dos bloques. Dispone de conectores USB, salidas de ventilación, regulación de la temperatura de la misma para las plazas posteriores y en el modelo que probamos incluso la posibilidad de regular la calefacción de los asientos.

La tercera fila de asientos, como es habitual en este tipo de SUV y como sucedía con el X-Trail de la generación anterior, son pequeños y de difícil acceso abatiendo los respaldos de las plazas externas de la segunda fila. Aún así son plazas que pueden servir en un caso excepcional en el que tengamos que llevar niños o personas de muy baja estatura. Cuando no se utilizan estas plazas pueden plegarse en el suelo del maletero para dejar un piso uniforme para la carga.

Maletero regular

En lo que respecta al mencionado maletero esta nueva versión del X-Trail ofrece una capacidad de 485 litros, algo menos que la versión que solamente dispone de cinco plazas útiles. Si utilizamos las dos plazas adicionales el volumen se queda reducido hasta los 120 litros. Si en cambio abatimos tanto la tercera como la segunda fila de asientos nos encontramos que la capacidad de carga crece hasta los 1.298 litros. Se trata de un maletero de formas bastante regulares y bien aprovechable con algunos huecos útiles, como el que existe para el kit para los pinchazos.

Quizás la parte más interesante del modelo de X-Trail que hemos podido probar sea el sistema de propulsión. A diferencia de otros fabricantes Nissan ha experimentado el sistema e-Power, en nuestro caso en la variante de tracción a las cuatro ruedas e-4orce. Se trata de un sistema ya conocido llamado eléctrico de rango extendido, pero que se ha utilizado muy poco (nos viene a la mente el Opel Ampera de hace ya muchos años) y que en este caso está empleado de una forma muy particular por parte de los ingenieros japoneses de Nissan.

En el caso de este sistema de propulsión nos encontramos con dos motores eléctricos, uno de 204 caballos para el eje delantero y otro de 128 Caballos en el trasero, con una batería muy pequeña y que no puede enchufarse al exterior y que permite como mucho que el coche pueda funcionar cinco kilómetros sin descargarse. Para que el coche pueda moverse esta batería es recargada de forma contínua por un motor de gasolina de 158 caballos. El resultado es un coche híbrido muy particular con una potencia total de 213 caballos y tracción total.

Suavidad ante todo

Durante las pruebas las sensaciones son muy peculiares ya que el coche se comporta como cualquier coche eléctrico en cuanto a respuesta inmediata y suavidad de funcionamiento, pero cuando requerimos potencia pisando el acelerador el motor de explosión se revoluciona para proporcionar la energía necesaria. Así que la impresión es la de estar al volante de un coche eléctrico al que le han acoplado un motor de gasolina para los efectos de sonido. Lo cierto es que el motor de explosión es bastante silencioso y no vibra demasiado, pero obviamente produce más ruido que un eléctrico puro y aunque es difícil de valorar, algo menos que uno híbrido de potencia similar.

Como adelantábamos la conducción con este sistema de propulsión nos ha parecido muy suave y progresiva en ciudad con un nivel de ruido muy bajo gracias a que el cambio no participa en revolucionar el motor cuando necesitamos potencia. Por otro lado no entrega la potencia con la misma inmediatez que un eléctrico puro ya que la batería es pequeña y tiene que intervenir enseguida el motor de explosión. De esta forma se queda un poco entre un eléctrico puro y un híbrido en cuanto a sensaciones en conducción urbana.

En carretera sin embargo el funcionamiento recuerda más a un sistema híbrido, con la indudable ventaja que ya hemos comentado que aunque el motor se revoluciona cuando necesitamos potencia no lo hace tanto como en un coche híbrido con cambio de variador de fase. La conducción es agradable y la entrega de potencia contínua lo que lo hace muy recomendable para viajar, teniendo en cuenta también que para viajes largos repostaremos gasolina y no tendremos que buscar estaciones de carga eléctrica.

Es un coche que se ha demostrado cómodo y confortable con una vocación indudable a devorar kilómetros en autopista. El confort acústico y la buena respuesta del motor son ideales para este tipo de conducción. En carreteras viradas es un coche que se comporta bien, pero no con una extrema agilidad por lo que no invita a una conducción deportiva, aunque si enlazamos curvas a buena velocidad se comporta con una muy buena compostura para un coche de su tamaño y altura.

Conclusiones

Este nuevo X-Trail trae muchas novedades que nos han convencido de que Nissan quiere que se convierta en un fuerte contendiente en el mercado de SUV de tamaño medio / grande. Una buena actualización estética y de acabados, un repaso a la practicidad se han dejado notar por ejemplo en la elección de las nuevas pantallas y los materiales del interior. Pero la elección del sistema de propulsión eléctrico de rango extendido (aunque no es la definición más correcta ya que el rango de la batería es mínimo) es valiente y por lo que hemos podido probar muy eficaz.

Es una apuesta diferente por la electrificación, un camino que se antoja inevitable por múltiples razones, y que ofrece unas ventajas muy a tener en cuenta frente a los híbridos y eléctricos tradicionales. Por un lado el motor de explosión no interviene en la propulsión (lo que entre otras cosas simplifica la parte mecánica) y por el otro proporciona todas las ventajas de un coche híbrido al no tener que depender de la red pública de cargadores eléctricos para cuando tengamos que hacer un viaje.