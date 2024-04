Nissan Juke Hybrid, cuentas

We three, we’re all alone Living in a memory My echo my shadow and me The Ink Spots (Ink Spots, 1946)

No estoy acostumbrado a recibir postales. Lo cierto es que no creo que haya mucha gente que las reciba ya. Así que cuando al recoger la montaña de recibos y publicidad en el buzón al principio no me di cuenta que ese cartón que había caído al suelo con una imagen del coliseo era una tarjeta dirigida a mi. Me deshice al momento de todo el papel superfluo en la papelera y me agaché a recogerla. Enseguida le di la vuelta para descubrir quién me la mandaba. «Pronto nos veremos» decía el mensaje escrito a mano. Y como firma simplemente la letra P mayúscula seguida de un punto. Subí al ascensor con los ojos fijos en la postal. Le di la vuelta dos o tres veces. El sello era impreso y el matasellos indicaba que había sido enviada desde Roma hacía dos semanas. Mi mente buscaba a alguien cuyo nombre comenzara por P que hubiera viajado hace poco a Italia. Pero nada. Soy científico y no conozco a demasiada gente. Colegas, parientes, un puñado de amigos… Tengo una cuñada que se llama Penélope pero está viviendo en Alemania con mi hermano. No me cuadraba porque no era época de vacaciones pero aún así le envié un mensaje a mi hermano con el móvil. Tuve que pensar durante un rato para ver cómo plantearle la pregunta. Finalmente solamente le puse «¿Cómo estás hermano? ¿Dónde andáis tu mujer y tú?»

No solemos intercambiar este tipo de mensajes en familia, la verdad. Nos limitamos a felicitarnos los cumpleaños, avisar si vamos a visitarnos, solucionar temas familiares… pero los hermanos (mi hermano, mi hermana y yo) no solemos incorporar afecto en nuestras interacciones. Bueno, mi hermana más pero creo que después de veintisiete años empieza a tirar la toalla con nosotros. Ya en casa solté el maletín en el sofá y me senté justo al lado sin quitarme la chaqueta. Seguía dando vueltas y examinando la postal. La caligrafía era vagamente conocida y me resultaba extraño porque que yo recordara hacía mucho tiempo que no veía nada manuscrito. Poco papel y el poco papel que manejaba estaba impreso por Hacienda, por la Universidad, por el banco… Dejé la postal sobre la mesa y entonces sí me levanté para colgar la chaqueta. Saqué el ordenador portátil del maletín y lo coloqué en la mesa del despacho preparado para seguir trabajando después de comer. Me seguía inquietando esa familiaridad con la letra de la postal mientras preparaba mi ensalada de los martes. Pronto la cabeza se me fue a las ecuaciones con las que estábamos trabajando. Si conseguíamos desenredarlas igual en unos meses podríamos empezar con la experimentación. Me acerqué con la ensalada al salón. Al apoyarla sobre la mesa el mensaje de respuesta de mi hermano: «Bien. Aquí en Nuremberg. ¿Te pasa algo?» Luego el timbre del telefonillo. Descuelgo. «Hola. Soy tú. Vengo a hablarte de esas ecuaciones…» Claro. Me llamo Pablo.

En un mercado del automóvil en el que la electrificación es protagonista Nissan siempre ha querido estar al día desde el punto de vista de la tecnología pero la velocidad de cambio y las coyunturas económicas no siempre han soplado a favor de los planes de esta compañía. Sin embargo los últimos lanzamientos de modelos eléctricos y electrificados parecen volver a poner a Nissan en un primer plano con propuestas interesantes tanto en la modernización de modelos existentes como en el lanzamiento de nuevos modelos.

Modelo analizado Nissan Juke Motor y acabado 1.6 Hybrid 145 CV Tekna Potencia 143 CV Velocidad máxima 166 Kmh Aceleración o-100 10,1 s Largo/ancho/alto 4210/1800/1595 mm Potencia máxima RPM 143 CV a 5.600 RPM Par máximo Nm/RPM 205 Nm Caja de cambios Automático 4 marchas Web https://www.nissan.es/ Precio 34.600 euros

Es especialmente interesante su apuesta por un tipo de modelos híbridos en los que intervienen tres motores eléctricos y que se diferencian bastante de las propuestas de otros fabricantes. Se trata de los sistemas de propulsión E-TECH desarrollados por Renault y que montan también algunos modelos del fabricante francés. Por su parte Nissan completa su apuesta híbrida con los modelos que equipan su propuio sistema e-Power que ya pudimos probar con el X-Trail y que supone un acercamiento diferente y destinado a modelos de mayor tamaño que el Juke.

Completando el catálogo

Esta variedad en las apuestas electrificadas, completadas por el catálogo de modelos 100% eléctricos de Nissan, ha permitido al fabricante ver aumentada la demanda de sus modelos. Volviendo a este Juke ya tuvimos la ocasión de probar esta nueva generación hace algún tiempo con la motorización de gasolina de 117 caballos. Esta nueva apuesta híbrida que hemos probado ahora no solamente proporciona la anhelada etiqueta ECO de la DGT sino también una mayor eficiencia, ahorro de combustible y mayores prestaciones para el pequeño SUV japonés.

Sobre el aspecto exterior del Nissan Juke ya hablamos cuando analizamos otra motorización del mismo modelo. Se han evolucionado tanto las líneas redondeadas como otros elementos del coche para que la línea estética sea más acorde con las que siguen los nuevos modelos de Nissan. En la parte frontal superior del morro los faros dibujan una lína en forma de bumerán que completa una moldura en plástico negro en la parte centralque encaja con la parrilla delantera que se extiende en forma de trapecio y que está delimitada por dos molduras plateadas en los laterales.

Estos faros estilizados y el elemento curvo sustituyen a los faros que sobresalían del capó en el Juke de la generación anterior que le daban un aspecto original pero también extraño. En el centro de la parrilla se coloca el escudo de la marca. A los lados de la parrilla dos nuevos elementos ópticos con forma redondeada recuerdan a los que montaba el Juke de primera generación. El paragolpes integra en la parte inferior otra parrilla de menor tamaño rematada por un spoiler en plástico negro y en los laterales se colocan las luces antiniebla.

La línea lateral del Juke híbrido no se diferencia de las demás versiones y tiene una línea parecida a la de la generación anterior, con una «cintura alta» marcada por la línea de los parabrisas laterales que además se eleva para estrechar el pilar C donde se encuentra la manilla de la apertura integrada con el mismo en vez de colocarse en la puerta. El sello del modelo Hybrid en la parte inferior de la puerta delantera es el único elemento que lo diferencia del resto de la gama. Las espectaculares llantas en forma de aspas de 19 pulgadas subrayan el aspecto desenfadado y deportivo del pequeño SUV.

Inspirado en los mayores

En la parte posterior, como ya indicamos en la prueba del modelo de gasolina, el aspecto se ha inspirado en sus hermanos mayores con un diseño más sobrio que en la generación anterior. Los grupos ópticos en forma de trapecio, de buen tamaño y colocados bien arriba en los laterales, un spoiler sobre el cristal del portón del maletero que oculta la tercera luz de frenos y un parachoques grande que sobresale bastante en la parte inferior para defender la integridad del Juke en maniobras urbanas.

En el interior destacan los asientos que están tapizados combinando tela y cuero sintético. Tienen diseño deportivo y en el reposacabezas se han integrado los altavoces del sistema de sonido Bose para lograr un efecto más envolvente. Son cómodos para viajes largos y sujetan muy bien en curva y en definitiva uno de los elementos destacables del interior del coche. No es un coche que destaque por el número o la capacidad de huecos para depositar objetos, ya que se encuentran pocos como debajo del reposabrazos delantero o en las puertas.

Los acabados son buenos con detalles como los pespuntes simulados en ciertas superficies de plástico del salpicadero y el material de plástico gris brillante en la parte central donde se concentran tres salidas del sistema de ventilación de forma redondeada. El sistema de información y entretenimiento dispone de una pantalla «flotante» sobre la parte central con un display de ocho pulgadas que muestra la información de forma completa y con buena visibilidad con una serie de botones físicos bajo el mismo que permiten acceder directamente a una serie de funciones (lo que es de agradecer).

Información híbrida

La zona del túnel central está también parcialmente cubierta por el plástico brillante de color gris y acoge la zona de la palanca de cambios y el hueco para reposavasos. Más atrás, quizás demasiado retrasado, se encuentra el mencionado reposabrazos tapizado que oculta un pequeño hueco para depositar objetos. El volante es de tipo deportivo, parcialmente tapizado con cuero sintético y de forma achatada en la parte inferior para facilitar la agilidad de maniobra. Es cómodo y agradable de utilizar con botones con distintas funciones en los radios.

En la parte de la instrumentación encontramos los mismos indicadores con forma de dial tradicional que estaban presentes en el otro modelo de Juke. En este caso sin embagro se sustituye el cuentarrevoluciones por un dial que muestra si el sistema híbrido están en modalidad de carga o de entrega de potencia y se sustituye el indicador de temperatura por un indicador de aguja que muestra el estado de carga de la batería del sistema. Además se añade un menú en el sistema de información que muestra los flujos de energía. Además hay dos botones, uno para activar el modo de funcionamiento eléctrico y otro para entrar en la modalidad e-pedal de conducción solamente con el pedal del acelerador.

En la parte trasera el espacio para pasajeros es todo lo reducido que se puede esperar de un SUV de este tamaño, con un espacio para las piernas algo justo pero suficiente para pasajeros de estatura media e incluso algo más. Buen espacio para colocar los pies debajo del asiento delantero y una altura suficiente para personas de 1.80 metros. La forma de las puertas hace que el acceso a las plazas traseras no sea complicado a pesar de la forma aerodinámica que hace que la carrocería caiga hacia la parte trasera.

Menos maletero

El maletero de este Juke Hybrid tiene que sacrificar 68 litros frente a la otra motorización por la presencia de la batería en el mismo. Esto hace que la capacidad en el caso de esta versión del Nissan Juke descienda hasta los 354 litros disponibles para esta versión. En este sentido curiosamente esta versión tendría la misma capacidad que el maletero del Juke anterior, algo pequeño con respecto a la competencia pero suficiente en líneas generales tanto para su uso en ciudad como para viajes cortos.

En lo que respecta a la prueba dinámica lo primero es fijarse en la motorización, que como ya hemos apuntado proviene de los modelos híbridos de Renault, y que une un motor de gasolina de 94 caballos y 1,6 litros con dos motores eléctricos. El primero, de 49 caballos, se encarga siempre de poner en marcha el coche mientras que el segundo, que dispone de 20 caballos, se ocupa de arrancar el motor de combustión de forma inmediata cuando se le requiere. La potencia total del sistema de propulsión suma 143 caballos y una cifra de par de 205 Nm.

Lo cierto es que esta nueva motorización le viene de perlas al Juke por dos motivos: el primero el suplemento de potencia, que hace que se sienta un vehículo muchos más ágil y responsivo tanto a baja velocidad como en carreteras y autopistas para maniobras de adelantemiento y recuperaciones. Por otro la suavidad de funcionamiento del sistema de transmisión, aunque tiene tendencia a revolucionarse no lo hace de forma tan ostentosa como en el caso de otras mecánicas híbridas de la competencia por lo que en general transmite una buena sensación de confort de marcha.

En ciudad el Juke híbrido es ágil, como decimos, pero también consume poco gracias a su mecánica híbrida y a que el motor eléctrico interviene siempre a baja velocidad. Siempre que no seamos muy exigentes con el acelerador podremos mantener un gasto de combustible realmente bajo sin perjudicar la respuesta del coche que reacciona con decisión en semáforos y cruces sin necesidad de recurrir al motor de explosión. Si activamos la función e-pedal para conducir utilizando solamente el acelerador el manejo es aún más cómodo, aunque no podamos detener el coche del todo por lo que tendremos que usar el freno.

En carretera el suplemento de potencia convierte al Juke en un coche con una buena respuesta, aunque sigue sin tener una mecánica que pueda considerarse deportiva sí que aporta una buena dósis de dinamismo a la que este modelo de Nissan responde con eficacia. Así en terrenos con curvas el Juke Hybrid responde con compostura permitiendo afrontarlas con eficacia permitiendo unas buenas medias de velocidad y sobre todo salir de las mismas con mucha más aceleración que con el modelo de gasolina. El resultado es una conducción más rápida pero segura. En autovía el Juke Hybrid es confortable y con buena respuesta en aceleración para maniobras de adelantamiento. Y los consumos son buenos, rondando los cinco litros a los cien kilómetros.

Conclusiones

La motorización híbrida para el Nissan Juke es una aportación muy interesante que no solamente convierte a este modelo en un etiqueta ECO de la DGT, con las múltiples ventajas que conlleva, sino que aporta más prestaciones y un consumo más contenido haciendo que este pequeño SUV japonés gane enteros en versatilidad pero también en sensaciones y confort por lo que sin duda podemos decir que, si el presupuesto lo permite, para nosotros es la variante más recomendable sin duda. Hay que tener en cuenta, además del precio, que perdemos algo de capacidad en el maletero.

Nos ha gustado el funcionamiento del sistema de propulsión en general, aunque el cambio es algo menos sofisticado de lo que desearíamos, tiene menos problemas a la hora de revolucionar el motor el exceso cuando exigimos del acelerador que otras propuestas de la competencia. Si se dosifica el uso del acelerador puede llegar a ser muy confortable para viajes. Los consumos además son bastante buenos, si somos igualmente de parsimoniosos.