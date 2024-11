Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXLIV)

Estamos en la recta final del domingo, y como de costumbre vamos a cerrar el fin de semana con nuestro habitual repaso a los mejores contenidos que hemos publicado en MuyComputer durante los últimos siete días.

ASUS ROG Zephyrus G16 2024 con Ryzen AI 9 HX 370, análisis. No hay muchos portátiles de 16 pulgadas con las especificaciones del ASUS ROG Zephyrus G16 que sean capaces conseguir ese nivel de prestaciones y de mantener el peso en 1,85 kilogramos. En este análisis os contamos la experiencia con el modelo equipado con una APU Ryzen AI 9 HX 370 y una GeForce RTX 4070.

IA en portátiles, la verdadera magia está en la GPU. Se está hablando mucho de la IA en portátiles en un contexto donde se nos está contando que la NPU ha marcado una «revolución» muy importante, pero lo cierto es que esa revolución ya se produjo hace unos años con la llegada de las primeras GPUs de consumo equipadas con hardware especializado en IA, las GeForce RTX 20 de NVIDIA.

GeForce RTX 5060, cinco cosas que debe tener para ser la mejor en la gama media. La GeForce RTX 5060 va a ser una de las tarjetas gráficas más importantes dentro de la nueva generación de NVIDIA, porque esta se convertirá en el modelo de entrada a la gama media, que es uno de los niveles más concurridos y con mayor demanda dentro del mercado de las tarjetas gráficas de consumo general por su relación precio-rendimiento.

Cómo descargar y actualizar DirectX en tu PC. Las librerías DirectX siguen siendo imprescindibles para jugar en PC. Y no solo por sus características técnicas, sino por el dominio de Microsoft del escritorio informático. Y es que DirectX ha permitido a Microsoft monopolizar el juego en PC al incluirlo en los sistemas operativos Windows y también en su ecosistema Xbox.

El gran valor de PS5 Pro es una tecnología disponible en PC desde 2019. Con la presentación de PS5 Pro quedó claro que PSSR era una de las novedades más importantes de esta consola. Esta tecnología es un reescalado inteligente acelerado por hardware que permite mejorar el rendimiento renderizando a una resolución inferior a la resolución objetivo, y que consigue una mayor calidad gráfica que otras tecnologías de reescalado más básicas que no utilizan IA ni hardware especializado, como AMD FSR, por ejemplo.

Apple presenta el MacBook Pro M4. Apple ha anunciado el lanzamiento del MacBook Pro M4 para rematar las presentaciones de las nuevas computadoras personales que esta semana ha lanzado con un elemento común, el SoC Apple M4, el motor de hardware propio más avanzado de la compañía y que estrenara la pasada primavera el tablet iPad Pro.

Posibles requisitos de The Division 3 y fecha de lanzamiento. La cancelación de Tom Clancy’s The Division Heartland ha permitido a Ubisoft centrarse en The Division 3, un juego que estará a otro nivel desde un punto de vista técnico, porque será exclusivo de la presente generación de consolas y PC, lo que significa que tendrá una mayor calidad gráfica que las dos entregas anteriores, y también unos requisitos más altos.

Análisis auriculares FiiO FT5: más que potencia. FiiO se suma a la «fiebre» de los auriculares de alta gama planar-magnéticos y presenta sus FT5, el primer dispositivo de la firma que equipa esta tecnología. Y es que a diferencia de los drivers dinámicos tradicionales que utilizan una bobina de voz conectada a un diafragma (normalmente un cono o cúpula), el diafragma de un auricular planar-magnético es muy delgado, ligero y grande que se encuentra suspendido entre dos conjuntos de imanes potentes (de ahí el nombre «planar-magnético»), que generan un campo magnético uniforme.

Intel Arrow Lake-S es un paso en la dirección correcta, un poco de sentido común. El lanzamiento de los Intel Arrow Lake-S ha estado rodeado de fuertes críticas. Muchas de esas críticas se justifican diciendo que estos procesadores no han logrado superar de forma clara a los procesadores de la generación anterior, y otras incluso echaban la culpa a Intel de problemas que no se debían a esta nueva familia de CPUs ni a su plataforma, sino que estaban provocados por Windows 11 24H2, una actualización que merece ser considerada como de las peores de toda la historia de Windows.

