Nueve años después de lanzar el accesorio oficial de pantalla táctil para las populares SBC, desde la fundación británica anuncian el lanzamiento de la Raspberry Pi Touch Display 2. La segunda generación llega al mercado al mismo precio que el modelo original, pero muy mejorada en sus características.

La Raspberry Pi Touch Display 2 mantiene las 7 pulgadas de diagonal de su predecesora, para un área activa de 88 x 155 mm y una resolución nativa de 720 x 1.280 píxeles, ampliamente mejorada sobre la original. El panel es táctil capacitivo con soporte para cinco dedos.

La pantalla puede fijarse a las computadoras Raspberry Pi con cuatro tornillos. Incluye su propio cable de alimentación compatible con formatos de conector FPC estándar y mini. Otra característica novedosa es que integra el PCB del controlador de pantalla en la propia carcasa, lo que ayuda a ofrecer un factor de forma más delgado.

La pantalla es compatible con todas las computadoras de placa única Raspberry Pi existentes desde el modelo 1B+ en adelante, hasta la última versión 5, con excepción de la serie Pi Zero que no tiene el puerto DSI necesario. Si bien hay muchas pantallas de terceros que se pueden usar con estas SBC, estas pantallas oficiales son «totalmente compatibles con Raspberry Pi OS», lo que significa que no es necesario buscar controladores para habilitar la entrada de pantalla táctil.

Señalar que equipo de Raspberry Pi lanzó recientemente una importante actualización del sistema operativo que, entre otras cosas, incluye el teclado virtual Squeekboard que debería facilitar el uso de una de estas SBC con pantalla táctil cuando no se usa un teclado físico. Si usas hardware compatible, como las pantallas táctiles oficiales, Squeekboard aparecerá automáticamente cuando el usuario toque los cuadros de entrada de texto y desaparece cuando toques en otro lugar.

Raspberry Pi Touch Display 2 ya está disponible en minoristas seleccionados por un precio de 60 dólares. La Fundación promete que tanto la segunda versión como la original estarán en producción al menos hasta 2030. Una garantía para clientes que las usen en sistemas integrados e industriales para incorporarlos a sus productos e instalaciones con más confianza.