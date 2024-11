GeForce RTX 5060 Ti, especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y posible precio

Dentro de la gama media de próxima generación de NVIDIA la GeForce RTX 5060 Ti va a jugar un papel muy importante, porque servirá para cubrir el gran espacio que habrá entre la GeForce RTX 5060 y la GeForce RTX 5070, un espacio que normalmente suele ser muy grande, solo tenemos que ver que en su momento la GeForce RTX 4070 llegó a costar el doble que la GeForce RTX 4060.

La GeForce RTX 5060 Ti será un modelo de gama media premium, y tendrá un precio acorde a dicha gama. Se dirigirá a aquellos usuarios que no tengan dinero suficiente para comprar una GeForce RTX 5070, pero que quieran disfrutar de un nivel de rendimiento superior al que ofrecerá la GeForce RTX 5060.

Seguimos sin tener información oficial por parte de NVIDIA sobre esta tarjeta gráfica, pero las supuestas filtraciones y los rumores que han ido apareciendo durante las últimas semanas sobre las GeForce RTX 50 han cambiado muchos datos, y por ello he tenido que actualizar el artículo que publiqué el pasado mes de mayo dedicado a la GeForce RTX 5060 Ti.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 5060 Ti

Núcleo gráfico GB206 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

36 unidades SM.

4.608 shaders a una velocidad de entre 2,8 GHz y 3,2 GHz.

144 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

48 núcleos RT de cuarta generación.

144 núcleos tensor de quinta generación.

Bus de 192 bits.

8 GB o 12 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (672 GB/s de ancho de banda).

32 MB de caché L2.

Estas nuevas especificaciones suponen una reducción importante frente a las que se habían filtrado anteriormente, y eso se traduce en una GeForce RTX 5060 Ti que en teoría sería menos potente de lo previsto inicialmente. Tiene sentido, porque encaja con la estrategia que adoptó NVIDIA con la GeForce RTX 4060 Ti, pero debemos tomar esta información con cuidado por que no está confirmada.

Si la comparamos con la GeForce RTX 4060 Ti el nuevo modelo de NVIDIA tendría un pequeño aumento del número de shaders, que subiría de los 4.352 a los 4.608. Esto supondría también un incremento de la cantidad de unidades de texturizado y de los núcleos tensor y núcleos RT, aunque se mantendrían el mismo número de ROPs.

Gracias a esos cambios, al salto a una nueva arquitectura, al aumento de la velocidad de reloj de la GPU y al mayor ancho de banda de la memoria gráfica la mejora de rendimiento frente a la GeForce RTX 4060 Ti sería más grande de lo que aparentan «sobre el papel» las especificaciones de la GeForce RTX 5060 Ti.

La diferencia es significativa. Pensad que la GeForce RTX 4060 Ti tiene un bus de 128 bits y 8 GB de memoria GDDR6, y que la GeForce RTX 5060 Ti podría contar con un bus de 192 bits y 12 GB de memoria GDDR7. Esto supondría pasar de un ancho de banda de 288 GB/s a uno de 672 GB/s, y esos 4 GB de memoria gráfica adicional la convertirían en una gráfica muy capaz incluso en 1440p.

Una GeForce RTX 5060 Ti con 12 GB de memoria gráfica tendría sentido y sería perfectamente viable, porque NVIDIA podría configurar la GeForce RTX 5070 con 18 GB de memoria gráfica utilizando los chips de 3 GB de GDDR7 de Samsung, aunque obligaría a la compañía a aumentar la cantidad de memoria gráfica disponible en las GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090.

La cantidad de caché L2 presente en la GeForce RTX 5060 Ti sería la misma que en la GeForce RTX 4060 Ti, pero esto se vería compensado por ese aumento del ancho del bus y de la velocidad de la memoria gráfica. Esta nueva tarjeta gráfica estaría mucho mejor preparada para mover juegos en 1440p, y para trabajar con trazado de rayos, una tecnología que suele consumir bastante memoria gráfica.

No podemos olvidarnos además de que la GeForce RTX 5060 Ti utilizará la arquitectura Blackwell. Esta nueva arquitectura debería mejorar el rendimiento tanto a nivel de shaders como de núcleos tensor y núcleos RT frente a las generaciones anteriores, y lo más seguro es que NVIDIA aproveche para introducir también nuevas tecnologías que podrían ser exclusivas de esta nueva generación.

Rendimiento y posibles equivalencias

Si NVIDIA lanza la GeForce RTX 5060 Ti con las especificaciones que os he dado en este artículo esta tendrá una potencia bruta de 29,49 TFLOPs en FP32. La GeForce RTX 4060 Ti tiene una potencia de 22,06 TFLOPs en FP32, así que la diferencia entre ambas tarjetas gráficas sería de 7,49 TFLOPs, suficiente para justificar un salto generacional.

La GeForce RTX 5060 Ti sería un 32% más potente que la GeForce RTX 4060 Ti, pero ya os he dicho que tendría un ancho de banda mucho mayor y contaría con más memoria gráfica, y también contará con todas las mejoras que introducirá NVIDIA con la arquitectura Blackwell, así que la diferencia de rendimiento en juegos sería mucho mayor, sobre todo cuando nos movamos en escenarios que necesiten más de 8 GB de memoria gráfica.

En caso de que se cumpla todo lo que os he dicho hasta ahora, la GeForce RTX 5060 Ti sería capaz de ofrecer un rendimiento óptimo en 1080p, y un rendimiento muy bueno en 1440p. Sería capaz de trabajar sin problemas con juegos en ambas resoluciones, incluso con trazado de rayos activado, y podría defenderse en 4K.

Si nos limitamos a comparar partiendo de los TFLOPs en FP32, la GeForce RTX 5060 Ti está un poco por encima de la GeForce RTX 4070, que tiene 29,15 TFLOPs en FP32. Con esto en mente, la primera debería ser más potente que la segunda en juegos en todas las resoluciones, y la diferencia debería ser más marcada en 1440p y superiores gracias a su mayor ancho de banda.

En trazado de rayos es probable que la GeForce RTX 5060 Ti logre igualar o superar a la GeForce RTX 4070 SUPER, siempre que venga con esa configuración de 12 GB de memoria gráfica. NVIDIA debe tener claro que lanzar una GeForce RTX 5060 Ti con 8 GB de memoria gráfica sería un error, porque esta capacidad de memoria limitaría su rendimiento en 1440p.

Por el lado de AMD, si hablamos de rendimiento en rasterización el equivalente más cercano a la GeForce RTX 5060 Ti sería una Radeon RX 7800 XT o una Radeon RX 6800 XT, ya que ambas ofrecen un rendimiento muy parecido. En trazado de rayos estará muy por encima de ambos modelos, gracias a sus nuevos núcleos RT de cuarta generación.

Fecha de lanzamiento y posible precio

La GeForce RTX 5060 Ti llegará después de la GeForce RTX 5070, lo que significa que su lanzamiento debería producirse entre los meses de marzo y junio de 2025. No hay ninguna fecha confirmada oficialmente, pero es el tramo más lógico teniendo en cuenta que la GeForce RTX 5070 será lanzada en algún momento del primer trimestre de 2025.

Ese lanzamiento podría cambiar ligeramente en función de las condiciones del mercado, de lo que haga AMD con las Radeon RX 8000, y también del nivel de stock que la compañía tenga de la generación actual, pero en ningún caso debemos esperar retrasos importantes, es decir, no creo que NVIDIA decida esperar más allá del segundo trimestre.

El lanzamiento de la GeForce RTX 5060 Ti debería producirse al mismo tiempo que el de la GeForce RTX 5060, ya que ambas tarjetas gráficas van a cubrir la gama media, aunque dentro de la misma ocuparán posiciones diferentes y tendrán rangos de precio distintos.

Y hablando del precio, lo ideal sería que esta nueva tarjeta gráfica se coloque entre los 399 y 449 euros. Ese rango de precios sería lo bastante ajustado como para convertirla en una opción interesante, no solo frente a la GeForce RTX 5060, sino también frente a los modelos de la generación actual.

Fuente de alimentación y CPU recomendadas para la GeForce RTX 5060 Ti

El consumo de la GeForce RTX 5060 Ti no va a ser muy alto. Lo más probable es que acabe siendo inferior a los 200 vatios, así que no necesitaremos una fuente de alimentación muy potente para poder alimentarla de forma óptima. Esto dependerá del procesador que utilicemos y del resto de componentes del equipo, pero incluso en el peor de los casos no vamos a necesitar una fuente de gama alta.

Si la GeForce RTX 5060 Ti llega con un TGP de 190 vatios tendríamos un consumo medio en carga de 376 vatios con un Ryzen 5 7600, 32 GB de DDR5, un kit AIO de refrigeración líquida de 240 mm y un SSD NVMe PCIe. Esto quiere decir que a partir de una fuente de 500 vatios tendríamos más que suficiente para alimentar este PC, siempre que esta tenga un mínimo de calidad y cuente con todos los conectores necesarios.

La GeForce RTX 5060 Ti utilizará el conector de 16 pines, pero estoy seguro de que los ensambladores lanzarán modelos con dos conectores de 8 pines. También será posible recurrir a los clásicos adaptadores, así que no tendrás que preocuparte si tu fuente de alimentación carece de dicho conector.

En caso de que tengas un PC con un procesador cuyo consumo sea mayor puede que tengas que plantearte montar una fuente de alimentación superior. Por ejemplo, con un Intel Core i9-14900K el consumo del equipo que os he descrito anteriormente subiría a los 549 vatios de pico, y en este caso sería recomendable montar una fuente de alimentación de 650 vatios.

La elección del procesador ideal para acompañar a una GeForce RTX 5060 Ti es muy fácil. El mínimo debería ser un Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-12400F, y el nivel ideal sería un Ryzen 5 7600 o un Intel Core i5-12600K. Si tienes dudas sobre qué procesador es el ideal para cada tarjeta gráfica no te pierdas esta guía que mantenemos en constante actualización.

Imágenes generadas con IA.