Xbox Next, posibles especificaciones, tecnologías, rendimiento y precio

Microsoft lleva tiempo trabajando en Xbox Next, su consola de próxima generación y sucesora de Xbox Series X. Ya sabemos, por las últimas informaciones que han aparecido, que va a ser una consola premium, lo que significa que ofrecerá un alto nivel de rendimiento, y que estará preparada para competir con PS6.

Para algunos la gran estrella de la próxima generación va a ser PS6, pero no debemos perder de vista a Xbox Next. Puede que Microsoft haya aprendido la lección con el fracaso de Xbox Series X, y que esté preparando algo grande para darnos una sorpresa con su próxima generación. Recordad, por ejemplo, lo bien que lo hizo la compañía con Xbox 360, una consola que logró casi un empate con PS3.

Sé que a muchos de vosotros os interesa esta consola, y por eso he querido hacer un artículo recopilatorio con todo lo que creemos saber sobre Xbox Next, tanto a nivel de especificaciones y tecnologías como de rendimiento, posible fecha de lanzamiento y precio. Todavía no hay nada confirmado, pero todo lo que vamos a ver tiene un buen nivel de credibilidad.

Especificaciones de Xbox Next

SoC personalizado diseñado por AMD y fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC.

Procesador Ryzen con 8 núcleos (arquitectura Zen 6) a 4 GHz o más.

Gráfica integrada Radeon basada en la arquitectura UDNA (sucesora de RDNA 4).

24 GB o 32 GB de memoria GDDR7 unificada.

Unidad SSD de alto rendimiento a 5 GB/s o más (velocidad en lectura secuencial).

1 TB de capacidad de almacenamiento como mínimo. Podría venir configurada por defecto con una unidad de 2 TB.

La unidad óptica podría ser opcional para rebajar el precio de venta.

Sistema operativo personalizado basado en Windows con un bajo consumo de recursos.

Esta consola debería volver a contar con un chip diseñado por AMD y fabricado por TSMC. Lo más probable es que este mantenga la configuración de CPU y GPU integrada, aunque se ha rumoreado recientemente la posibilidad de que en esta nueva generación se abandone el diseño de núcleo monolítico a favor de un diseño MCM (módulo multichip).

En este sentido aparecieron rumores interesantes que decían que AMD podría integrar caché L3 apilada en vertical en la CPU de las consolas de próxima generación. Tiene sentido, sobre todo con las mejoras que ha conseguido la compañía con la caché L3 3D de segunda generación, pero no está confirmado, y me genera muchas dudas por el aumento de costes que supondría.

La arquitectura Zen 6 que podría utilizar la CPU de Xbox Next estaría personalizada para adaptarse al espacio a nivel de silicio, y también a las particularidades de una consola. Con esto quiero decir que es muy probable que esta tenga unidades FPU recortadas y menos caché L3 que sus equivalentes en PC de escritorio, siempre que nos encontremos de nuevo ante un diseño de núcleo monolítico.

Si AMD utiliza un diseño de tipo chiplet la cosa podría cambiar por completo, ya que al tener más espacio disponible por cada chiplet la CPU podrá contar con una configuración completa y totalmente equivalente a la arquitectura Zen 6 estándar, tanto por cantidad total de caché L3 como por el resto de sus elementos.

La GPU sería uno de los avances más importantes frente a la generación actual. La arquitectura UDNA tendrá núcleos de nueva generación para acelerar trazado de rayos, núcleos para acelera IA también de nueva generación y avances notables a nivel de shaders y de rendimiento por vatio, que al final son clave para una GPU integrada en una consola, donde los recursos son tan limitados.

El aumento de la memoria unificada a 24 GB o 32 GB sería imprescindible para que Xbox Next pueda trabajar con juegos con mejores texturas, mayor calidad gráfica y mundos más grandes y complejos. La unidad SSD a mayor velocidad también contribuirá a mejorar los ciclos de trabajo con motores gráficos más avanzados, en los que el streaming de datos requiere de un mayor ancho de banda.

Nuevas tecnologías clave

Aunque la información es todavía muy escasa, hay algunas cosas que podemos dar por seguro en la Xbox de próxima generación que van más allá del simple aumento de potencia bruta. La primera son las mejoras que traerá en aceleración de trazado de rayos, y que estarán motivadas por el uso de nuevos núcleos para acelerar dicha tecnología.

Esos núcleos serán más potentes, y estarán preparados de verdad para mover un trazado de rayos aceptable, cosa que no es posible ni en PS5 ni en Xbox Series X. El PC seguirá estando por delante, pero en esta nueva generación sí que veremos de verdad una mayor implementación de esta tecnología incluso en juegos exigentes.

La segunda es, en mi opinión, una de las más importantes, la implementación de IA avanzada en gaming. Xbox Next contará con hardware dedicado para IA, y esto permitirá integrar:

Reescalado mejorado por IA, probablemente una versión personalizada de FSR 4.

Generación de fotogramas, que podría venir también mejorada por IA.

Por la distancia que habrá entre el lanzamiento de esta consola y el reciente debut de FSR 4 puede que ya no hablemos de esta versión, y que nos tengamos que referir a una superior (FSR 5, por ejemplo), pero al final la base tecnológica sería la misma.

Si se confirma todo esto, las diferencias entre Xbox Series X y Xbox Next serían enormes, y Microsoft cumpliría con su promesa de ofrecer uno de los mayores saltos generacionales nunca vistos en consolas.

Posible rendimiento de Xbox Next y equivalencias

Normalmente las consolas suelen venir con una gráfica equivalente a la gama media del año de su lanzamiento. Si Microsoft sigue la misma tendencia con Xbox Series X, esta consola estaría equipada con una gráfica que tendría un rendimiento de gama media en 2027, lo que equivaldría a un rendimiento de entrada a la gama alta de 2026, y de gama alta si nos vamos a 2025.

Es muy complicado hacer una estimación sin tener detalles concretos, pero partiendo de esa lógica la GPU de Xbox Next podría ofrecer un rendimiento parecido o ligeramente superior al de una GeForce RTX 5070 en 2027, salvando obviamente las diferencias que pueda llegar a marcar la primera por sus mejoras a nivel de arquitectura.

Tiene sentido, pensad que la GPU de Xbox Series X ofrecía a finales de 2020 un rendimiento parecido, en rasterización, a una gráfica de entrada a la gama alta de 2018, la GeForce RTX 2070. Tened en cuenta que estas equivalencias siempre son muy complicadas, y que el rendimiento final puede cambiar en función de muchas cosas, como la optimización de cada título.

En cuanto al rendimiento, Xbox Next será una consola que estará mucho mejor preparada para mover el motor gráfico Unreal Engine 5. Debería moverse sin problemas en 4K con reescalado inteligente, pero si Epic Games decide lanzar un Unreal Engine 6 nos encontraremos con la misma situación que vivimos con PS5 y Xbox Series X cuando se lanzó el Unreal Engine 5, que ese motor gráfico podría quedarle grande.

Sin unidad óptica, ¿realidad o ficción?

Los rumores no se ponen de acuerdo en este tema, y es lógico, porque la verdad es que es más complicado de lo que parece. Lanzar una Xbox Next sin unidad óptica tendría ventajas importantes:

Permitiría reducir el precio de venta de la consola.

Haría que esta fuese más compacta y ligera.

Podría ayudar a mejorar el sistema de refrigeración.

Sin embargo, una consola sin unida óptica no sería viable para ciertos países, y para ciertos tipos de usuario, lo que podría afectar negativamente a sus ventas.

Con esto en mente, creo que para Microsoft lo más inteligente sería lanzar una consola con unidad óptica opcional, fácil de integrar y con un precio razonable.

Fecha de lanzamiento y posible precio

El lanzamiento de Xbox Next se espera para finales de 2027, probablemente entre los meses de noviembre y diciembre. Si se cumple esta fecha, la consola de nueva generación de Microsoft podría llegar un año antes que PS6, lo que le daría una importante ventaja temporal, y podría ayudar a robar ventas a PS5 Pro en su ciclo final.

Tiene sentido, y si te preocupa que esto pueda afectar a su potencia una vez que se lance PS6 tranquilo, porque una diferencia de un año no debería tener un impacto importante en este sentido, y porque lo más seguro es que al final ambas consolas acaben utilizando las mismas arquitecturas a nivel CPU y GPU, y las mismas tecnologías, porque las dos se apoyarán en AMD.

El precio de Xbox Next es todo un misterio, y no lo tendremos claro hasta poco antes de su lanzamiento, pero viendo lo que ha ocurrido con el mercado de las videoconsolas en el último año yo apostaría porque va a costar lo mismo o un poco más que Xbox Series X en el momento de su lanzamiento, es decir, entre 500 y 600 euros.

Imagen de portada generada con IA.