Valve explica por qué nunca lanzaron Half-Life 2 Episode 3

La compañía que dirige Gabe Newell ha publicado un vídeo de más de dos horas de duración donde nos cuentan, por primera vez, qué fue realmente lo que tenían pensado hacer con Half-Life 2 Episode 3, y porque al final este proyecto acabó siendo cancelado. Este vídeo se ha elaborado para celebrar el 20 aniversario del lanzamiento de Half-Life 2, que llegó en 2004.

Los que estuvieron al frente del proyecto dicen que Half-Life 2 Episode 3 estuvo en una fase de desarrollo temprana, y que este iba a estar ambientado en el Ártico. En el vídeo podemos ver precisamente algunos diseños conceptuales que se utilizaron en esa fase como guion sobre el que partir para avanzar en las siguientes fases.

Este proyecto se estuvo desarrollando casi en paralelo con otro que se conocía como Half-Life Episode 4, y que estaba en manos de Arkane Studios. Iba a estar ambientado en Ravenholm, una de las localizaciones más icónicas de Half-Life 2, pero al final también afrontó problemas importantes que derivaron en su cancelación.

Para introducir un nuevo elemento en la jugabilidad este título iba a contar con una pistola de hielo. Esta nueva arma permitía crear objetos con hielo, de manera que con ella era posible construir, por ejemplo, un muro de hielo que nos serviría como cobertura. También se podía utilizar para crear puentes de hielo que nos permitirían salvar diferentes obstáculos, y para congelar a los enemigos.

Y hablando de enemigos, para este nuevo episodio crearon uno que era realmente impresionante, una especie de masa blanda y transparente que podía adoptar diferentes formas y moverse libremente por casi cualquier espacio, y que eliminaba a otros enemigos absorbiéndolos. Para poder acabar con estas masas la pistola de hielo era imprescindible.

Todas estas ideas y conceptos me parecen muy originales e innovadores, y habrían sido espectaculares en su época. Por desgracia, Valve no pensó lo mismo, nada de esto le pareció suficiente y creyó que Half-Life 2 Episode 3 no iba a cumplir con los estándares de calidad de la compañía, y por eso acabó siendo cancelado.

Half-Life 2 Episode 3 estuvo en desarrollo durante un tiempo, y está confirmado que los desarrolladores podrían haberlo terminado sin ningún problema, pero la situación se complicó por unas expectativas tan altas que eran prácticamente imposibles de cumplir, y también por la necesidad de derivar recursos a otros proyectos importantes en aquel momento, como Left 4 Dead.

En el documental no se confirma de forma expresa que Valve vaya a desarrollar una nueva entrega de la saga Half-Life, pero creo que la compañía es consciente de sobra de que esta franquicia y la comunidad se merecen que tenga un final. Esperamos que algún día se atrevan a dar el paso y que lancen un Half-Life 3, o al menos un Episodio 3 que sirva para cerrar el arco argumental de Gordon Freeman.