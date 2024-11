Más anuncios en Windows 10 para que compres un nuevo PC con Windows 11

Microsoft vuelve a la carga con los anuncios en Windows 10, y esta vez quiere convencerte de que compres un PC nuevo con Windows 11 porque «podrás hacer más». En la descripción de este anuncio, que aparece a pantalla completa a los usuarios de Windows 10, el gigante de Redmond dice que si quieres la experiencia definitiva en Windows 11 tienes que subir de nivel con un nuevo PC compatible con Copilot+.

No es la primera vez, y la verdad es que el gigante de Redmond no se corta. Sabe que el final del soporte de Windows 10 está a la vuelta de la esquina, y es consciente de que muchos usuarios de este sistema operativo no tienen un PC compatible con Windows 11. Por eso ya no se limita a mostrar publicidad recomendando que actualicemos a Windows 11, sino que ya directamente anima a comprar un PC nuevo.

La compañía también está mostrando avisos a pantalla completa donde agradece a los usuarios su confianza por haber elegido Windows 10, les alerta de que su PC no es compatible con Windows 11, y les indica que el final del soporte de este sistema operativo terminará el 14 de octubre de 2025. En la parte final ofrece más información para que estos usuarios puedan «prepararse para el final del soporte» de dicho sistema operativo.

Este tipo de anuncios no son necesarios para los usuarios más avanzados, pero no todo el mundo tiene este perfil. Muchos usuarios con menos conocimientos, y aquellos que no están al día de las novedades del sector tecnológico, necesitan este tipo de avisos para ser conscientes de la realidad que tendrán que afrontar dentro de unos meses.

Con todo, tengo que decir que me sorprende que Microsoft esté utilizando Copilot+ como principal reclamo para que el usuario salte a Windows 11, sobre todo porque este todavía no está disponible en equipos x64-x86, y porque en su estado actual ofrece un nivel de prestaciones bastante limitado y mucho menos interesante de lo que esperábamos.

Está claro que irá mejorando con el paso del tiempo, pero en su estado actual no justifica ni de lejos la compra de un nuevo equipo. Por otro lado, es muy probable que en muchos casos no sea necesario comprar un nuevo PC para saltar a Windows 11, y que baste con una simple actualización de hardware.

Sobre el final del soporte de Windows 10 publicamos recientemente un artículo donde os contamos todo lo que debéis saber, y donde encontraréis todas las opciones y posibilidades que tenéis para afrontar la transición a Windows 11, incluso si no tenéis un PC que cumpla con los requisitos mínimos. Os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis cualquier duda.