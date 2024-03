Microsoft sigue metiendo anuncios en Windows 11, especialmente de software y servicios propios. Lo último ha sido incluir un código QR que enlaza a las aplicaciones de su asistente de IA Copilot. La reacción de los usuarios han sido tan negativo como era de esperar y la compañía lo ha paralizado tras calificarlo de un «experimento».

Microsoft no se corta a la hora de meter publicidad en Windows. A todo el Bloatware que se instala de base, hay que añadir anuncios a mansalva situados en los principales apartados del sistema. En Windows 11 se coloca anuncios en la pantalla de bloqueo y en el menú de Inicio, en la barra de tareas o en la herramienta de Configuración. No es la mejor manera para hacer más atractivo un sistema operativo no ha enamorado a los usuarios.

Y es que Microsoft tiene un largo historial de anuncios en Windows 11 (también en Windows 10). Promociona su servicio de almacenamiento en nube OneDrive o la suite Microsoft Office en media docena de zonas. El editor WordPad ya se usó para promocionar Office Online y el cliente de correo Mail para publicitar Office, sin olvidar los intentos desesperados para impulsar la cuota de mercado del navegador Edge y el motor de búsqueda Bing. También se usó el explorador de archivos en Windows 10 para estos fines.

La pantalla de bloqueo de Windows es uno de los componentes usados para meter publicidad. Microsoft lo camufla como «consejos» o «sugerencias», pero es publicidad pura y dura. La última ocurrencia es meter un código QR de gran tamaño en esta pantalla. El código está vinculado a la página de descarga de la aplicación móvil Copilot y lleva la siguiente promoción: «Ahorre tiempo, aprenda más rápido y cree dinámicamente a través de IA con la aplicación gratuita Microsoft Copilot».

Tras las quejas de los usuarios afectados, Microsoft lo ha retirado, según explicó a WindowsLatest en un comunicado: «esta notificación era simplemente una forma de educar a los usuarios y se ha suspendido. Valoramos las experiencias de nuestros clientes y siempre estamos aprendiendo a determinar qué es más valioso y para quién».

Los molestos anuncios en Windows 11 no son la mejor manera de hacerlo más atractivo. Y es necesario ya que es un desarrollo con cuota de mercado limitado que no ha enamorado a los usuarios. La mayoría de esta publicidad se puede desactivar, pero es un proceso molesto y tedioso.