Recall ya está aquí

Microsoft ha lanzado, finalmente, una de las herramientas más controvertidas de Windows 11: Recall. Anunciada hace ahora poco más de seis meses, y diseñada para capturar y almacenar instantáneas de la actividad del usuario en el PC, esta función pretendía convertirse en un formidable recordatorio del día a día de nuestro uso del PC, una especie de memoria fotográfica, tal y como fue definida por Microsoft. Pero lo cierto es que no pasaron ni 24 entre su anuncio y la llegada de las primeras críticas.

Pasado ese más de medio año, finalmente Recall ya está disponible en fase preliminar pública para los miembros del programa Windows Insider. Recall está integrada en dispositivos Copilot+ con la versión Windows 11 Dev build 26120.2415. Es decir, empieza a llegar (y aún no en su versión definitiva) unos cinco meses después de la fecha prevista inicialmente para su debut, que se iba a producir de la mano de los primeros sistemas Copilot+ PC, equipados (como seguramente recordarás) con los SoC de Qualcomm. Windows Recall está disponible en varios idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán, japonés, chino y español. Además, Microsoft planea ampliar su compatibilidad a dispositivos Copilot+ con procesadores AMD e Intel en el futuro cercano.

Como recordaba antes, desde su anuncio esta función ha sido objeto de críticas debido a los posibles riesgos relacionados con la recopilación de datos sensibles. Numerosos expertos en privacidad han señalado que una herramienta con acceso tan amplio a la actividad del usuario podría ser utilizada para monitorizar patrones de comportamiento y recopilar datos personales sin el conocimiento completo del usuario. Aunque Microsoft ha asegurado desde el primer momento que las instantáneas se almacenan localmente y no se comparten externamente, estas garantías no han convencido a todos, especialmente dado el historial de casos previos en los que información sensible ha terminado expuesta debido a brechas de seguridad.

Para mitigar estas preocupaciones, la compañía ha implementado medidas como la compatibilidad exclusiva con dispositivos que cuenten con Windows Hello y Secure Boot, además de opciones para excluir aplicaciones o sitios web específicos de las capturas. Aun así, el debate sobre su impacto en la privacidad sigue abierto, con algunas organizaciones defensoras de los derechos digitales pidiendo una mayor transparencia sobre cómo se procesan y protegen estos datos. Las críticas también se centran en la falta de claridad inicial respecto a qué tipo de información se captura y cómo se utiliza.

El lanzamiento de esta herramienta es una muestra más de hasta que punto ponen en el foco en Redmond la integración de la inteligencia artificial en su ecosistema, pero también evidencia los desafíos que plantea equilibrar innovación y privacidad. Por ahora, los usuarios interesados pueden probar esta función mediante el programa Insider y contribuir con sus comentarios para perfeccionar la herramienta antes de su lanzamiento oficial… si es que se atreven, claro.

