Microsoft confirma que no ha bajado los requisitos de Windows 11

Por alguna razón hace unos días empezaron a salir noticias en las que se aseguraba que Microsoft había reducido los requisitos de Windows 11. Ya os contamos esta misma semana que dicha información estaba equivocada, y justo ayer la propia Microsoft tuvo que salir al paso para desmentir esas noticias por los problemas que podían llegar a provocar.

Para entender todo lo ocurrido de la mejor manera posible vamos a ver las distintas fases que derivaron en la publicación de esa información falsa.

Un medio interpretó mal una guía práctica sobre Windows 11

Microsoft publicó una guía explicando que es posible instalar dicho sistema operativo en un PC no compatible, y también detalló qué es lo que ocurre si decidimos dar ese paso e instalar Windows 11 en un equipo que no cumple con los requisitos mínimos.

A partir de ese artículo nosotros hicimos un artículo bastante interesante con información muy útil sobre este tema que tantas dudas genera todavía. Sin embargo, no todos los medios lo entendieron de la misma manera, uno de ellos, que se convirtió en la fuente principal de esa información errónea, creyó que Microsoft estaba reconociendo una bajada de requisitos, pero nada más lejos de la realidad.

Está claro que todos cometemos errores, y yo el primero, pero en este caso el problema es que otros medios no se molestaron en comprobar si la información era correcta o no, se limitaron a copiar y pegar, y esto hizo que se generara un efecto de bola de nieve con con esa falsa información.

Qué dice Microsoft al respecto

El gigante de Redmond ha añadido una actualización en su web oficial donde dice literalmente que los requisitos mínimos de Windows 11 no han cambiado, y no dice en ningún momento que esté considerando cambiarlos, así que el chip TPM 2.0 o una solución equivalente sigue siendo necesario, y también contar con una CPU compatible y disponer al menos de 4 GB de memoria RAM.

Microsoft no ha quitado el requisito del chip TPM 2.0. Veremos si cuando se acerque el final de Windows 10 la compañía acaba dando su brazo a torcer, o si por el contrario decide mantener los requisitos sin cambios. Si esto ocurre, el usuario no tendrá más remedio que intentar actualizar su equipo para que sea compatible, o en su defecto se verá obligado a comprar uno nuevo.

He probado Windows 11 en muchos equipos no compatibles, y en general funciona bien, pero no puedo garantizaros que siempre será así. Microsoft tiene la última palabra, y podría acabar adoptando medidas radicales en algún momento que acaben afectando al correcto funcionamiento de dicho sistema operativo en equipos no compatibles.

Con esto quiero decir que instalar Windows 11 en un PC no compatible sigue siendo un riesgo, y debemos entenderlo siempre como tal.