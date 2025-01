Minecraft 2: ¿realidad o delirio post-navideño de Notch?

A mitad de camino entre Papa Noel y los Reyes Magos, muchos nos hemos encontrado con el anuncio de un inesperado regalo: Minecraft 2. Sí, has leído bien, una hipotética (y aún así muy esperada desde hace bastante tiempo) secuela del juego más vendido de la historia, podría estar en camino. Y no, no hablo de proyectos como el muy esperado pero cada vez menos probable Hytale, al que ni siquiera el haber pasado a ser un proyecto de Riot Games, hace ya años, parece haber sacado de la lista de esperas infinitas, en la que comparte espacio con Silksong, Half-Life 3 y otros esperados/deseados desde hace ya mucho tiempo.

Hablo de Minecraft 2, y no hablo de rumores ni de filtraciones, sino de una afirmación hecha por una persona especialmente relevante si hablamos del juego de los bloques. Hablo de una evolución que muchos deseamos desde hace años aunque, si somos sinceros, tampoco terminamos de tener claro cómo se tendría que materializar. Y es que, especialmente para los que lo jugamos con mods, y si sumamos a los mismos la política de actualizaciones de Mojang, el juego ya se ha expandido tanto que cuesta proyectar cómo debería ser su secuela.

Quienes me leen con cierta frecuencia, saben que soy jugador de Minecraft desde hace ya muchos años, que es el juego al que, junto con las sucesivas generaciones de Microsoft Flight Simulator, más horas le he dedicado a lo largo de mi vida. Dicho de otra manera, de primeras, el anuncio de un hipotético Minecraft 2 me debería hacer subirme por las paredes. Sin embargo, a poco que nos paremos a pensarlo, es mucho lo que debemos tener en cuenta a la hora de valorar este anuncio.

La noticia, que posteriormente vamos a analizar en profundidad, es que Markus «Notch» Persson, decidió dar la campanada con el cambio de año, contando en Twitter que se está planteando desarrollar Minecraft 2, el sucesor espiritual del juego que lo convirtió en uno de los desarrolladores indie más importantes de la historia del videojuego y, ya de paso, también en multimillonario, primero por las ventas del juego durante sus primeros años, y posteriormente por la venta de Mojang a Microsoft.

Sus palabras, como no podía ser de otra manera, no tardaron en encender el debate en la comunidad de jugadores y en los círculos de la industria. Por un lado, muchos recibieron el anuncio con escepticismo, considerando que el propio Notch ha estado alejado del desarrollo activo de videojuegos durante casi una década. Por otro, no faltaron quienes recordaron el impacto revolucionario de Minecraft y se preguntaron si Persson sería capaz de repetir semejante hazaña con un nuevo título. ¿Estamos ante una declaración seria o una reflexión pasajera nacida de la nostalgia?

Notch, conocido tanto por su capacidad para imaginar mecánicas de juego únicas como por sus declaraciones controvertidas, ha asegurado que su idea no es competir con el Minecraft actual, sino ofrecer una perspectiva distinta y renovada de lo que un sandbox puede ser. Su concepto de un «sucesor espiritual» parece querer evitar conflictos legales o comparaciones directas con el título que sigue creciendo bajo la dirección de Mojang y Microsoft. Sin embargo, el peso del legado de Minecraft hace inevitable que cualquier proyecto suyo sea mirado con lupa.

La cuestión, al final, es si este anuncio será el primer paso hacia un desarrollo concreto, o si se quedará en una de esas muchas ideas que nunca pasan de la fase de inspiración. De momento, no hay detalles técnicos, equipo confirmado ni fecha estimada, lo que no hace más que alimentar la curiosidad —y las dudas— sobre las verdaderas intenciones de Notch con este proyecto.

I basically announced minecraft 2.

I thought that maybe people ACTUALLY do want me to make another game that’s super similar to the first one, and I’m loving working on games again.

I don’t super duper care exactly which game I make first (or even if I make more), but I do know…

— notch (@notch) January 3, 2025