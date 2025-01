Nintendo Switch 2 en diez claves, todo lo que debes saber antes de su presentación

La presentación de Nintendo Switch 2 está muy cerca, y por ello queremos poner un poco de orden en todas las informaciones que hemos ido viendo en los últimos meses para que tengáis claro cómo va a ser esta consola, qué podemos esperar de ella y cuánto podría costar.

En este especial he cribado y recopilado la información más fiable que tenemos hasta el momento sobre Nintendo Switch 2, y la he agrupado en diez claves que resumen a la perfección todo lo que debemos saber de ella.

Esas claves no tienen confirmación oficial todavía, pero proceden de fuentes de confianza y de filtraciones muy creíbles, así que salvo sorpresa todo lo que os voy a contar en este artículo debería cumplirse tal cual.

1.- Tendrá una pantalla LCD más grande

Nintendo Switch tiene una pantalla de tipo LCD con un tamaño de 7 pulgadas, y Nintendo Switch 2 va a tener también un panel de tipo LCD, pero con un tamaño de 8 pulgadas. Este cambio ofrecerá una mayor superficie de visión, y mejorará la experiencia de uso en modo portátil sin comprometer la ergonomía ni la movilidad.

Ese tamaño de pantalla la colocaría por encima de la Steam Deck, que tiene una pantalla de 7,4 pulgadas, y por debajo de la Lenovo Legion Go, que tiene una pantalla de 8,8 pulgadas. Habíamos visto rumores que decían que Nintendo Switch 2 podría llegar al mercado con un panel OLED, pero al final todo parece indicar que no será así.

Lo más probable es que más adelante Nintendo lance un nuevo modelo de dicha consola, y que este sí que cuente con un panel OLED, como hizo en su momento con Nintendo Switch. Esto le permite ofrecer una renovación intergeneracional de forma sencilla y volver a «refrescar» el interés sobre su consola sin tener que hacer grandes cambios a nivel de hardware.

2.- Su resolución de pantalla será más alta

Se rumorea que Nintendo Switch 2 subirá a 1080p, una resolución que dobla en horizontal y vertical el número de píxeles que puede mostrar Nintendo Switch, cuya resolución se limita a 720p. Esto tiene sentido y encaja con el aumento del tamaño de pantalla, que como dije pasa de 7 pulgadas a 8 pulgadas.

El aumento de la resolución nos dejará una relación de densidad de píxeles por pulgada más equilibrada, pero supondrá también un aumento de la exigencia a nivel de hardware, ya que la consola tendrá que mover más del doble de píxeles (2,07 millones) frente a Nintendo Switch, cuyo pico máximo es de 921.600 píxeles.

También he visto algunos rumores que dicen que Nintendo podría mantener una pantalla con resolución 720p en Nintendo Switch 2, pero ahora mismo los que más fuerza y sentido tienen son los que apuntan a 1080p.

3.- Utilizará un SoC NVIDIA Tegra de nueva generación

Este será fundamental para poder mover esa pantalla con resolución 1080p, y sus especificaciones representan un salto generacional muy importante frente al modelo actual en todos los sentidos.

Este nuevo SoC ya se ha dejado ver, estará fabricado en el nodo de 5 nm de Samsung, y tendrá:

CPU ARM con ocho núcleos de 64 bits basados en la arquitectura Cortex-A78C a una frecuencia no concretada.

Núcleo gráfico NVIDIA GA207 basado en la arquitectura Ampere. Podría estar personalizado con algunas funciones exclusivas de Ada Lovelace.

El núcleo gráfico podría tener dos configuraciones diferentes, una más potente con 1.536 shaders y otra menos potente con 1.280 shaders. Todavía no hay nada confirmado así que no puedo descartar ninguna de esas configuraciones. Por eso os comparto ambas, porque cualquiera de ellas se puede cumplir.

4.- Nintendo Switch 2 será menos potente que Xbox Series S

Es un hecho que la nueva consola de Nintendo no va a poder igualar la potencia de Xbox Series S. En el mejor de los casos Nintendo Switch 2 va a tener una potencia de 1,92 TFLOPs en FP32 (modo portátil), mientras que la consola de Microsoft tiene una potencia de 4 TFLOPs en FP32.

Comparada con el resto de portátiles actuales Nintendo Switch 2 no va a posicionar nada mal. Podría ser más potente que la Steam Deck (1,63 TFLOPs en FP32), y la arquitectura de su GPU es más avanzada que la que utilizan tanto esta como Xbox Series S, algo que podría acabar marcando la diferencia en juegos.

Recordad que la potencia bruta no lo es todo, y que al final también importan otras cosas, como el equilibrio de componentes y la arquitectura de estos. En este sentido, Nintendo Switch 2 va a estar mejor resuelta que Xbox Series S.

5.- Podrá mover juegos multiplataforma de la generación actual

Esto es gran logro, y una diferencia enorme frente a Nintendo Switch, porque esta consola no era capaz de mover en condiciones aceptables títulos multiplataforma de su generación. Sé que recibió algunos juegos, como DOOM Eternal y The Witcher 3, pero ambos fueron versiones adaptadas que se vieron muy penalizadas a nivel gráfico para poder funcionar en esa consola.

Lo mismo ocurrió con otros ports, que acababan llegando con una calidad gráfica muy baja y una resolución que en ocasiones caía incluso a menos de 360p, es decir, a menos de 480 x 360 píxeles. Para comparar, os recuerdo que Dreamcast trabajaba en 640 x 480 píxeles.

Nintendo Switch 2 va a poder mover juegos multiplataforma actuales sin problemas porque va a contar con un hardware más potente y mejor equilibrado, y porque tendrá 12 GB de memoria unificada, una cifra que supera los 10 GB que tiene Xbox Series S. La memoria es un factor muy limitante en juegos, y si Nintendo hubiera montado solo 8 GB en Nintendo Switch 2 los multiplataforma habrían sido un gran problema.

6.- Será retrocompatible con Nintendo Switch

Esto es lo único que ha sido confirmado de manera directa por Nintendo. La nueva consola de la compañía japonesa va a poder ejecutar sin problemas todos los juegos de Nintendo Switch, tanto en formato físico como en formato digital.

Todavía no sabemos si al ejecutar juegos de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 disfrutaremos de algún tipo de mejora de calidad gráfica o de más fluidez, pero esto sería lo más lógico. Poder jugar a The Legend of Zelda Breath of the Wild en 4K y a 60 FPS en Nintendo Switch 2 sería una auténtica maravilla.

También cabe la posibilidad de que Nintendo Switch 2 ofrezca diferentes grados de mejora en los juegos de Nintendo Switch, dependiendo de si estos solo se potencian mediante fuerza bruta o de si se optimizan a través de parches concretos, como ocurre con PS5 Pro.

7.- Utilizará NVIDIA DLSS para mejorar el rendimiento

La GPU de Nintendo Switch 2 utilizará la arquitectura Ampere, así que será compatible con el reescalado inteligente de NVIDIA, DLSS Super Resolution. Esto ha sido confirmado de manera oficiosa en diferentes filtraciones, incluida una patente reciente que dice que gracias a esta tecnología la consola podrá reescalar hasta en 4K.

DLSS Super Resolution se acelera en los núcleos tensor de la GPU, y se utiliza para renderizar juegos a una resolución más baja que la objetivo para luego reescalar a dicha resolución utilizando IA para mejorar la calidad de imagen final. Se puede ejecutar en cuatro modos diferentes:

Ultra rendimiento: renderiza solo el 33% de los píxeles de la imagen. Es el que mejor rendimiento ofrece, pero a costa de una peor calidad de imagen.

Rendimiento: renderiza el 50% de los píxeles de la imagen. Es más equilibrado que el anterior, y podría ser el más utilizado en Nintendo Switch 2.

Equilibrado: renderiza el 58% de los píxeles de la imagen. Ofrece una mayor calidad de imagen que los anteriores, pero tiene mayor coste a nivel de rendimiento.

Calidad: renderiza el 67% de los píxeles de la imagen. Es el que mejor calidad de imagen consigue, y el que menos mejora el rendimiento.

El modo calidad es el recomendado para 1080p, y el modo rendimiento para 4K, pero esto no significa que no se pueda aplicar el modo rendimiento con resolución 1080p.

8.- Contará con un dock que tendrá resolución 4K

Dicho dock mantendrá la misma base que el de Nintendo Switch, y en teoría tendrá los mismos puertos que el dock actual y las mismas opciones de conectividad. Su diseño será más redondeado, y tiene unas pequeñas patas que lo mantienen en una posición un poco más elevada.

La mayor diferencia del dock de Nintendo Switch 2 frente al original estaría en la integración de un ventilador, que permitiría mejorar la disipación del calor en la consola para que esta pueda alcanzar una velocidad de trabajo más alta en su CPU y en su GPU.

Esto se traduciría en un mayor rendimiento, y podría dar a la consola ese pico de potencia que necesitaría para mover los juegos con mayor resolución en modo dock. Este tendrá un TDP máximo de 60 vatios, y una salida de imagen con resolución 4K y 30 FPS.

9.- El lanzamiento de Nintendo Switch 2 se espera en marzo

La presentación tendrá lugar en enero, de hecho no debería demorarse más de unos días desde el momento en el que leáis este artículo, pero su lanzamiento se irá al mes de marzo. Las precompras podrían abrirse en el momento de su presentación.

No tenemos una explicación oficial de por qué habría tanta diferencia entre la fecha de presentación y la de lanzamiento, pero lo más seguro es que esto se deba a una simple cuestión de stock, es decir, a un último intento por parte de Nintendo de limpiar las unidades almacenadas de Nintendo Switch.

En teoría no debería haber problemas con la disponibilidad de Nintendo Switch 2, pero si su lanzamiento acaba teniendo un gran éxito puede que los revendedores intenten hacer de las suyas. Por esta razón os recomiendo que si tenéis previsto comprar una unidad no esperéis y realicéis la precompra para aseguraros de que no tendréis problemas.

10.- Nintendo Switch 2 tendrá un precio de entre 400 y 500 dólares

El precio de Nintendo Switch fue de 299,99 dólares, cifra que en España se convirtió en 329,99 euros. Su sucesora va a ser más cara, de eso podemos estar seguros, y las fuentes más fiables que tenemos indican que el precio de Nintendo Switch 2 rondará entre los 399,99 y los 499,99 dólares.

Cualquiera de esos dos precios colocará a Nintendo Switch 2 en competencia directa con PS5 Slim en su versión digital, que tiene un precio de 399,99 dólares. Todavía no tenemos el precio en euros, pero haciendo una conversión y aplicando impuestos el precio rondaría los 468 euros al cambio actual, siempre que dicha consola se sitúe en los 399,99 dólares.

Su enfoque como sistema híbrido dos en uno (consola portátil y de sobremesa), y el interés de las franquicias exclusivas de Nintendo, podrían ser suficiente para ganarse el favor de los consumidores frente a sus rivales directos, que además arrastran el desgaste lógico que supone llevar en el mercado más de cuatro años.

Imagen de portada: Xiao Ningzi XNZ.