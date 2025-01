Actualizar a Windows 11 desde Windows 10 dejará de ser gratis

Microsoft mantiene la opción de actualizar gratis a Windows 11 desde Windows 10, pero el gigante de Redmond ha confirmado en un nuevo artículo que publicó en su blog oficial que esto es algo temporal, es decir, que no durará para siempre, y ha dejado entrever cuándo se producirá el final de esta promoción.

En teoría, cuando finalice el soporte oficial de Windows 10 ya no podremos actualizar gratis a Windows 11. Eso nos lleva al 14 de octubre de 2025, fecha en la que dicho sistema operativo ya no tendrá soporte, salvo que optemos por la opción de pago, que como ya os contamos en su momento nos permitirá comprar un año adicional de soporte por 30 dólares.

Puede que para los clientes que decidan ampliar el soporte sí que se mantenga la opción de actualizar gratis a Windows 11, pero Microsoft no ha confirmado nada todavía en este sentido, así que habrá que esperar a que la compañía arroje algo más de luz en este sentido, porque podría pasar cualquier cosa.

Algo parecido ocurrió en su momento con la actualización gratis de Windows 7 y Windows 8.1 a Windows 10, que estuvo disponible hasta el 20 de septiembre de 2023. El fin del soporte de Windows 7 se produjo el 14 de enero de 2020, y el soporte de Windows 8.1 terminó el 10 de enero de 2023, así que en este caso Microsoft esperó unos meses más tras la finalización del soporte de este último.

En su momento el gigante de Redmond recordó también que el soporte de las aplicaciones de Microsoft 365 para Windows 10 terminará el 14 de octubre de 2025, lo que sugiere que la compañía está trabajando activamente para preparar el final de dicho sistema operativo, y que quiere pasar página cuanto antes.

Por alguna razón que desconocemos Microsoft decidió eliminar el artículo que contenía toda esta información sobre el final de la promoción para actualizar gratis a Windows 11, pero gracias a Wayback Machine es posible acceder todavía al mismo y leerlo sin problema.

¿Tiene sentido que Microsoft acabe con esta actualización gratuita? Lo tiene, porque es una manera de meter presión en aquellos usuarios que todavía utilizan Windows 10. Con esto la compañía está mandando un mensaje, o actualizas antes del final del soporte o tendrás que pagar por dar el salto a Windows 11.

Windows 11 no es un mal sistema operativo. Llevo con él casi un año en mi PC principal y la verdad es que no he tenido ningún problema, aunque en parte esto ha sido porque siempre pospongo las actualizaciones anuales y no las instalo hasta que estoy seguro de que ya no presentan fallos ni errores graves. Esto es precisamente lo que os recomiendo si decidís dar el salto a dicho sistema operativo.

Imagen de portada generada con IA.