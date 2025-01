Bill Gates cometió el mayor error de la historia de Microsoft, y costó 400.000 millones de dólares

El co-fundador de Microsoft, Bill Gates, ha reconocido en una reciente entrevista que fue responsable del mayor error que ha cometido su compañía, y que este acabó teniendo un coste estimado de unos 400.000 millones de dólares. Esa cifra es tan impresionante que por sí sola podría dejar en la bancarrota a varios gigantes tecnológicos, ¿pero cuál fue exactamente su error?

Vamos a viajar un momento en el tiempo para entenderlo como es debido. En 2002 ya se empezaba a vislumbrar el potencial del mercado smartphone, y se produjo el lanzamiento del primer terminal con Windows Mobile, el poco conocido Orange SPV. Fue fabricado por HTC, y a grandes rasgos encaja perfectamente con el concepto de smartphone moderno, a pesar de sus limitaciones.

Microsoft fue un adelantado a su tiempo. Llegar primero ayuda a conseguir la victoria en muchas ocasiones, siempre que sepamos jugar correctamente las cartas que tenemos, pero en su momento el gigante de Redmond no fue capaz de hacerlo, y ese fue precisamente el error que Bill Gates reconoce, no haber sido capaz de convertir a Windows Mobile en lo que acabó siendo Android.

Google jugó mucho mejor y supo aprovechar cada oportunidad. En 2005 compró Android, lanzó el primer dispositivo con dicho sistema operativo en septiembre de 2008, un año después del lanzamiento del primer iPhone (2007), y supo construir un ecosistema de aplicaciones envidiable alrededor de dicho sistema operativo. Esto, y su enfoque como sistema operativo abierto, fueron clave para su éxito.

I literally helped create Android to prevent Microsoft from controlling the phone the way they did the PC – stifling innovation. So it’s always funny for me to hear Gates whine about losing mobile to Android 🤣

Retweet if you think I should share our original pitch deck

1/2 pic.twitter.com/urjZWK0yHE

— Rich Miner (@richminer) January 14, 2025