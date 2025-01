Microsoft «empuja» la actualización 24H2 de Windows 11

Ya han pasado varios meses desde que Microsoft iniciara el despliegue de Windows 11 24H2, la gran actualización más reciente de Windows y que, como seguramente recordarás, empezó a dar problemas prácticamente desde el primer momento, en algo que desgraciadamente está empezando a convertirse en una tradición propia del sistema operativo de los de Redmond. Y no, no estoy exagerando, los problemas llegaron al punto de que la compañía tuvo que pausar parcialmente su despliegue apenas dos semanas después de su lanzamiento.

Es cierto, sí, que con los meses se han ido solucionando parte de esos errores, lo que ha permitido que, poco a poco, vaya llegando a más sistemas. Ahora bien, como verás he dicho que se han solucionado parte de los problemas, no todos, y lo peor es que han ido apareciendo otros, como el relacionado con Auto HDR y Dirac Audio que te contábamos a mitades de diciembre, o más recientemente el relacionado con Path of Exile, con el que Windows 11 24H2 inauguraba 2025.

No voy a enumerar más problemas (que los hay) de 24H2, basta con la muestra anterior para poder llegar a la conclusión de que hablamos de una de las peores actualizaciones (no por su contenido, sino por el estado en el que fue publicada) de Windows 11, y esto nos explica, claro, que haya tantos usuarios de este sistema operativo que hayan decidido mantener en las revisiones 22H2 y 23H2, que a día de hoy son, sin duda, bastante más fiables. Aunque, claro, esto es algo que no gusta demasiado en Redmond.

Así, como respuesta a esa «resistencia», la tecnológica ha decidido dar un paso para mejorar su adopción. Y no, me gustaría decir que ha sido concentrar más de sus recursos en pulirla, pero no, la solución, según podemos leer en la página oficial de notificaciones de esta actualización, Microsoft va a empezar a forzar la actualización a Windows 11 24H2 en los equipos compatibles que tengan 23H2 y 22H2. El cambio es que, recordemos, hasta ahora era una actualización opcional, cuya instalación debía ser iniciada por el usuario. Ahora, con este cambio, se incluirá en las actualizaciones automáticas del sistema.

Microsoft afirma, eso sí, que esta nueva medida «solo» llegará a los sistemas no administrados, es decir, los que usamos el común de los mortales fuera de los entornos laborales-corporativos. Y, eso sí, la actualización podrá ser programada o pospuesta por el usuario, si es que lo desea… y se da cuenta, claro. Y es que el principal problema es ese, que muchas personas tienen activadas las actualizaciones automáticas, por lo que si no reparan en ello, es probable que de repente se encuentren con una actualización mayor del sistema operativo, que quizá no deseaban.

Es legítimo, desde luego, que Microsoft desee que los usuarios se actualicen siempre a las versiones más recientes, en este caso a Windows 11 24H2. El problema es que, desde su lanzamiento y hasta el momento, se ha acreditado que nunca debió empezar a llegar a los usuarios en su estado inicial, y que quizá Microsoft ha puesto bastante más confianza de la que debería en el programa de Insiders, en detrimento de tener un programa ambicioso y un equipo más amplio de beta-testing.