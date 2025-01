Resident Evil 9, Resident Evil 1 Remake y el futuro de la franquicia

Capcom está trabajando activamente en el desarrollo de Resident Evil 9, esto no es ningún secreto. También se han ido filtrando rumores que aseguran que la compañía japonesa está preparando Resident Evil 1 Remake, un juego que ha generado muchísimo interés, aunque alrededor de este todavía hay muchas dudas tras las idas y venidas de algunos insiders sobre si es o no un proyecto real.

La información más reciente que tenemos dice que Resident Evil 1 Remake no solo es real, sino que además está en desarrollo y podría llegar en 2026. Esa fecha no es una casualidad, coincide con el 30 aniversario del lanzamiento del juego original, así que su llegada serviría como celebración de dicho aniversario. Tiene sentido, eso está claro, pero no está confirmado.

Resident Evil 9 llegaría antes, pero también hemos visto importantes contradicciones en su posible fecha de lanzamiento. Este juego se esperaba para 2025, y aunque todavía cabe la posibilidad de que llegue en algún momento de este año también hay rumores que dicen que se retrasará a algún momento de 2026. Esto es un problema, porque sería la misma fecha de lanzamiento de Resident Evil 1 Remake.

Qué sabemos de Resident Evil 1 Remake

Ahora mismo la información es muy escasa, pero la verdad es que sería un proyecto complicado, porque Capcom ya hizo un remake del juego original coincidiendo con el lanzamiento de Game Cube, y la verdad es que este fue espectacular, tanto que la versión «Remaster HD» que llegó a PC ha envejecido de maravilla y sigue mostrando una calidad gráfica muy buena a pesar de todo el tiempo que ha pasado.

Hacer algo a la altura de ese remake no es fácil, pero viendo lo bien que lo ha hecho Capcom con Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 4 Remake tenemos razones para ser optimistas.

Lo ideal sería que la compañía japonesa se mantenga fiel al remake original, tanto en la ambientación como en los puzles, y también en la jugabilidad y el desarrollo de la acción. Esto implica conservar la cámara en tercera persona, como es evidente, y todos los personajes y enemigos que aparecían en dicho título.

No está claro si Resident Evil 1 Remake estará enfocado como un juego multigeneracional o si sería exclusivo de la generación actual de consolas. Ambas posibilidades están abiertas, y Capcom es quien tiene la última palabra. Para la compañía sería más rentable lanzarlo como un juego intergeneracional, porque podría llegar a más usuarios y vender más unidades.

Capcom daría prioridad a Resident Evil 9

Esto sería lo más lógico, porque en teoría una nueva entrega siempre es más importante que un remake, y es aquí donde surgen las dudas sobre qué ocurrirá con ese supuesto remake de Resident Evil 1. Puede que su fecha de lanzamiento se ajuste para dejar espacio a Resident Evil 9, pero esto haría que Capcom perdiese la oportunidad de lanzarlo con motivo de la celebración del 30 aniversario del original.

También han sonado algunos rumores de que Capcom podría estar preparando un remake de otros juegos, y hemos visto referencias directas a Resident Evil 5 y a Resident Evil 0, e incluso a Resident Evil Code Veronica, pero estos rumores poco a poco fueron perdiendo fuerza y no he vuelto a ver nada concreto sobre ellos en los últimos meses, lo que me hace pensar que podrían ser falsos.

El retraso de Resident Evil 9 se debería a problemas durante el desarrollo, ya que supuestamente iba a ser presentado a finales del pasado año. Dusk Golem, uno de los insiders más fiables, dijo que este juego es uno de los proyectos más ambiciosos de Capcom, y que debido a ello necesita un tiempo de desarrollo adicional. No concretó nada más, pero es comprensible, porque en teoría va a adoptar un enfoque de tipo mundo abierto, y va a dar el salto al motor gráfico REX Engine.

Qué creemos saber de Resident Evil 9

Aunque todavía no ha sido presentado oficialmente tenemos bastante información gracias a los numerosos rumores y supuestas filtraciones que se han ido produciendo.

Historia, ambientación y personajes

Las últimas informaciones dicen que el juego nos llevará a una isla inspirada en Singapur, donde tendremos que hacer frente a una secta que está utilizando armas biológicas para imponer su ideología. En dicha isla podremos recorrer diferentes ubicaciones que incluyen desde el clásico hospital hasta cuevas y zonas más abiertas en plena naturaleza.

En la demo más reciente del juego se utilizaron a dos protagonistas, Leon S. Kennedy y Jill Valentine. Puede que ambos tengan su propio rol en Resident Evil 9, y que se desarrolle de una manera similar a lo que vimos en Resident Evil 2 con Leon y Claire. Si esto se confirma sería interesante que Capcom considerase integrar dos escenarios diferentes en función del personaje que escojamos, y que cada uno viva la historia de una manera distinta.

No tenemos muchos detalles sobre el argumento principal, pero parece que todo gira alrededor de esa secta, y que Resident Evil 9 estará más cerca de los conceptos de Resident Evil 4 y de Resident Evil 7 tanto por ambientación como por enemigos y jugabilidad.

Enemigos y jugabilidad

Se han destacado dos grandes tipos de enemigos. Por un lado tenemos los enemigos que podemos considerar como más sencillos y frecuentes, que serán una especie de zombis infectados por un nuevo tipo de moho similar al original de la Megamiceta que vimos en Resident Evil 7. Estos zombis tendrían algunas cosas en común con los ganados de Resident Evil 4, pero sería más peligrosos.

El segundo tipo de enemigos son una especie de jefes con enfoques distintos. Uno de ellos es invencible, nos persigue de forma constante al más puro estilo Némesis, y puede convertirse en un enjambre de moscas, algo que os recordará a las «hijas» de Alcina Dimitrescu en Resident Evil 8. Este enemigo perseguiría a Leon.

En el caso de Jill esta será perseguida por una especie de hombre cabra que en algún momento de la historia podría llegar a infectarla, lo que genera dudas sobre el posible final del juego y la supervivencia de este personaje. Este enemigo también sería inmortal, al menos durante esas fases de persecución constante.

La jugabilidad mantendrá las bases del original, ya que en una supuesta demo mostrada a finales de este año a puerta cerrada los personajes utilizaban armas clásicas como pistola, escopeta y cuchillo. No esperamos grandes cambios en la jugabilidad, aunque si se cumplen los rumores del salto a un desarrollo de tipo mundo abierto la exploración tendrá un mayor protagonismo.

Motor gráfico, claves técnicas y posibles requisitos

Resident Evil 9 utilizará el motor gráfico REX Engine, como os he dicho anteriormente. Este es un motor gráfico para la generación actual de consolas que introduce mejoras importantes frente al RE Engine, que fue utilizado por primera vez en Resident Evil 7, y por última vez en Resident Evil 4 Remake.

Ese nuevo motor gráfico va a permitir un salto gráfico notable, pero a costa de aumentar considerablemente los requisitos de Resident Evil 9, y de hacerlo exclusivo para la generación actual de consolas. Entre las novedades más importantes podemos esperar:

Escenarios más amplios.

Mejor modelado de personajes y enemigos.

Mayor calidad de la geometría en general.

Mejores efectos de luces, sombras y reflejos.

Puede que también implemente mejor el trazado de rayos.

Todavía no tenemos nada oficial sobre los requisitos de Resident Evil 9, pero podemos hacer una estimación bastante precisa y fiable de lo que podemos esperar de este título en PC. Para poder jugarlo bien en PC con resolución 1080p necesitaremos contar un PC que cumpla con estas especificaciones:

Windows 10 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-11600 o Ryzen 5 5600.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4060 o Radeon RX 7600.

Unidad de almacenamiento SSD con unos 100 GB libres.

Esa configuración puede que no sea suficiente para poder jugarlo al máximo por un tema de memoria gráfica, ya que esas tarjetas gráficas cuentan con 8 GB, y el RE Engine siempre ha tenido un consumo muy elevado de VRAM.

En el peor de los casos puede que tengamos que reducir la cantidad de memoria gráfica reservada a texturas, algo que en el RE Engine no tiene un gran impacto en la calidad gráfica final, y que tampoco debería afectar mucho a Resident Evil 9.

Fecha de lanzamiento y plataformas

En el mejor de los casos Resident Evil 9 podría llegar a finales de 2025, y en el peor de los casos se retrasará al primer o segundo trimestre de 2026. Creo que en parte este retraso podría deberse también al lanzamiento de Nintendo Switch 2, y al hecho de que Capcom quiere lanzar una versión del juego para dicha consola. Esta podría haber sido la razón detrás de esa necesidad de contar con un mayor tiempo de desarrollo, optimizarlo y adaptarlo a la nueva consola de Nintendo.

Resident Evil 9 estará disponible para PS5, Xbox Series S-Series X y PC, y lo más seguro es que también llegue a Nintendo Switch 2, una consola que contará con un hardware lo bastante potente como para recibir juegos triple A multiplataforma. Quedan fuera las consolas de la generación anterior, incluida la incombustible PS4.

Imagen de portada generada con IA.