PS6 no utilizará Blu-ray, podría ser una consola totalmente digital

Sony confirmó el final del Blu-ray. La compañía japonesa dejará de fabricar este tipo de unidades de almacenamiento, un paso que ya dieron otras empresas anteriormente, y pone en evidencia la decadencia del formato óptico, que sigue perdiendo terreno frente al formato digital. Esto es muy interesante, porque nos da una pista muy clara sobre lo que podemos esperar de PS6.

Si el formato Blu-ray está muerto, ¿qué formato utilizará entonces Sony con PS6? Esa es la pregunta más importante que debemos hacernos ahora mismo, y la verdad es que tenemos dos posibles opciones.

La primera es que la compañía japonesa decida utilizar un nuevo soporte óptico con dicha consola, y que este todavía no se haya presentado oficialmente. Es algo que no podemos descartar, sobre todo porque todavía quedan bastantes mercados que no están del todo preparados para una consola totalmente digital.

La segunda opción es que Sony opte por lanzar una PS6 con formato totalmente digital. Es una posibilidad que ha ido ganando mucha fuerza tras confirmarse la muerte del Blu-ray, sobre todo porque a Sony no le saldría rentable desarrollar un nuevo formato óptico solo para utilizarlo con dicha consola.

Qué ventajas tendría una PS6 totalmente digital

El precio de venta sería más bajo al prescindir de la unidad óptica.

También debería ser posible reducir el precio de los juegos.

La consola podría ser más compacta y estilizada.

Quedaría más espacio interno para aprovecharlo de otras formas.

Eliminaría una de las principales fuentes de problemas técnicos.

Cuáles serían sus desventajas

Necesitaremos una buena conexión a Internet para descargar todos los juegos.

Complica la retrocompatibilidad con juegos en formato óptico.

No podremos utilizarla para reproducir contenidos multimedia que tengamos en formato óptico.

¿Sería una buena idea lanzar una PS6 sin unidad óptica?

Ya hemos visto a Sony lanzar una PS5 Pro sin unidad óptica, y Microsoft también ha empezado a virar de forma clara a favor del formato digital con Xbox Series X All Digital y Xbox Series S, así que en el fondo una transición total de la próxima generación de consolas a favor de dicho formato no sería una locura, sino más bien un movimiento natural acorde a la realidad del mercado actual.

Cada vez se venden menos juegos en formato físico, y la unidad óptica no solo supone un coste de fabricación importante, sino que además complica el diseño interno y suele ser una de las principales fuentes de problemas técnicos. Su eliminación tendría efectos muy positivos en el mundo de los videojuegos.

La mayoría de los países están preparados para una transición de este tipo, porque las conexiones a Internet han mejorado mucho tanto en disponibilidad como en velocidad. Hoy en día podemos acceder a conexiones muy rápidas con precios muy asequibles, y descargar un juego de 100 GB es algo que podemos completar en unos pocos minutos.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que todavía hay zonas que no cuentan con conexiones a Internet de alta velocidad, y que hay muchos jugadores que sienten rechazo por el formato digital. Estas dos cosas podrían afectar negativamente a las ventas de una PS6 totalmente digital, y representan una realidad que Sony debe tener en cuenta.

