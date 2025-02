AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE, análisis: potencia extrema

La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE es una de las tarjetas gráficas más potentes que existen, y también es una de las que mejor diseño y calidad de construcción tiene dentro de la gama que ocupa.

Sí, ya sé que la GeForce RTX 5090 es considerada como tope de gama, pero dentro de ese nivel podemos encontrar modelos con diseños y acabados muy distintos que no ocupan la misma posición, y que por tanto no ofrecen el mismo nivel de prestaciones ni tienen el mismo precio.

Con esto claro es más fácil entender dónde posiciona la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE, en lo más alto de su gama. Estamos ante una tarjeta gráfica que no va a dejar indiferente a nadie, y si eres de los que prefiere los PCs en color blanco atento, porque este modelo te va a dejar totalmente enamorado.

Especificaciones de la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE

Núcleo gráfico GB202 fabricado en el nodo 4NP de TSMC.

92.200 millones de transistores en un encapsulado de 744 mm cuadrados (densidad de 123,9 millones de transistores por milímetro cuadrado).

170 unidades SM.

21.760 shaders a 2.655 MHz en modo turbo.

680 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

170 núcleos RT de cuarta generación (318 TFLOPs).

680 núcleos tensor de quinta generación (3.352 TOPs).

115,54 TFLOPs en FP32.

Bus de 512 bits.

98 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

32 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 1,79 TB/s).

TGP de 575 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (600 vatios).

Tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Medidas: 36 x 15 x 7,5 centímetros (largo, ancho y alto). Ocupa cuatro ranuras de expansión.

Tiene cuatro años de garantía.

Precio: desde 2.919 euros.

Análisis externo de la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE

Lo primero que llama la atención de esta tarjeta gráfica es su tamaño. Es muy grande, tanto que ocupa cuatro ranuras de expansión y tiene una longitud de 36 centímetros. Estas dimensiones han permitido a GIGABYTE montar un sistema de refrigeración espectacular con tres ventiladores «Hawk Fan», que utilizan un diseño de aspa único para facilitar la entrada del aire y pueden girar de manera alternativa.

Estos nuevos ventiladores mejoran la presión del aire en un 53,6% y el volumen del mismo en un 12,5% manteniendo un funcionamiento silencioso. Su capacidad de girar de forma alternativa reduce las turbulencias entre los ventiladores contiguos, y mejora también la presión del flujo de aire. Estos ventiladores utilizan rodamientos de doble bola, que tienen una mayor vida útil y son más fiables, y se mantienen apagados cuando la carga de trabajo de la GPU es baja.

En la zona de los ventiladores tenemos un sistema de iluminación LED RGB totalmente personalizable distribuido de manera circular, todo un clásico que ya hemos visto en otras tarjetas gráficas de GIGABYTE, y que consigue una estética muy llamativa. Esta iluminación se desactiva cuando los ventiladores están apagados, y se enciende cuando estos empiezan a girar.

Debajo de los ventiladores nos encontramos con un enorme radiador que hace contacto con todos los componentes clave de la tarjeta gráfica, es decir, con el núcleo gráfico (GPU), la memoria gráfica y el sistema de alimentación. El contacto con la GPU se realiza a través de un compuesto de pasta térmica metálica, que combina la mayor conductividad del calor con la facilidad de aplicación de la pasta térmica clásica.

Lo normal es utilizar almohadillas térmicas para hacer contacto con el resto de componentes, pero en la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE los ingenieros de GIGABYTE han decidido subir de nivel y han empleado un gel conductivo propio de servidores para acelerar la transferencia de calor tanto en la memoria gráfica como en el sistema VRM (MOSFETs). Este material permite un contacto óptimo para maximizar la transferencia de calor, y tiene una mayor vida útil.

Saltando al radiador, nos encontramos con una base que utiliza un sistema de cámara de vapor, que es la que hace contacto con la GPU. De esa base salen una serie de caleoductos que recorren diferentes zonas del enorme bloque de aletas de aluminio que conforman dicho radiador. Las aletas tienen una línea angular desigual en altura porque esto ayuda a canalizar mejor el flujo de aire, y de esta manera se potencia la refrigeración.

El sistema de refrigeración que incorpora la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE es tan grande que hace que esta tarjeta gráfica ocupe cuatro ranuras de expansión, y que tenga una longitud de 36 cm. También hace que sea bastante pesada, aunque esto no es un problema, porque GIGABYTE ha afinado al milímetro el diseño para conseguir una buena solidez estructural. También incluye en la caja un sistema de sujeción de refuerzo que, sin duda, es muy recomendable.

En la parte trasera tenemos una placa metálica que juega un papel doble. Por un lado actúa como refuerzo estructural, y por otro contribuye en las tareas de refrigeración. En el extremo podemos ver una apertura que facilita el flujo de aire y contribuye a reforzar la refrigeración en uno de los puntos clave de la tarjeta gráfica, ya que es en ese extremo donde converge el calor conducido por los caleoductos.

Para mejorar todavía más la disipación del calor, GIGABYTE ha incluido un ventilador adicional con iluminación LED RGB que podemos montar justo encima de esa apertura. Este ventilador actúa como extractor del calor, un detalle que debemos tener muy en cuenta porque si lo colocamos metiendo aire frío estaremos generando una colisión con los ventiladores superiores, y no dejaremos que salga el aire caliente.

Ese ventilador representa un añadido interesante y es muy fácil de instalar y de conectar, ya que utiliza un conector de 4 pines como alimentación y otro de tres pines ARGB. Solo tenemos que conectar ambos a la placa base de nuestro equipo y listo. La iluminación LED RGB le da un toque de color muy bonito que encaja perfectamente con el diseño de la tarjeta, pero como dije es totalmente opcional, ya que la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE va sobrada en términos de refrigeración.

La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE adopta una línea marcadamente angulosa con motivos propios de la línea AORUS, lo que le da un toque futurista. El color blanco es el principal, pero se combina con acierto con detalles en plateado y zonas con acabado espejo que generan un bonito efecto iridiscente.

En el lateral superior tenemos un sistema de iluminación LED RGB en forma de línea que atraviesa toda esa zona, y queda justo debajo de la serigrafía AORUS, que también tiene iluminación LED RGB. Podemos aplicar diferentes efectos y colores, y el resultado que ofrece es sin duda uno de los mejores que he visto en una tarjeta gráfica. Podemos personalizarlos utilizando el GIGABYTE Control Center, que es totalmente gratuito.

Justo al lado de la serigrafía AORUS tenemos una pantalla digital que puede mostrar diferentes efectos, y también ofrecernos información de gran utilidad, como la temperatura de la GPU o la carga de trabajo de la misma. También muestra secuencias animadas con la mascota de GIGABYTE como protagonista, y tiene una calidad de imagen bastante buena. Se puede personalizar también a través del centro de control de GIGABYTE.

En el centro del lateral superior se encuentra el conector de alimentación de 16 pines, que cuenta con un indicador luminoso que nos avisará si no hemos conectado bien el cable. En caso de que no tengamos un cable de 16 pines en nuestra fuente de alimentación no hay nada de lo que preocuparnos, porque la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE viene con un adaptador de cuatro conectores de 8 pines a uno de 16 pines. A su lado se encuentra el interruptor que nos permite alternar entre la BIOS «rendimiento» y la «silenciosa».

GIGABYTE ha aplicado la filosofía Ultra Durable a la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE, lo que significa que tiene un sistema de alimentación de alta calidad con bobinas y condensadores ESR de alta calidad. Su PCB utiliza dos onzas de cobre, está protegido contra el polvo, los insectos, la abrasión y contra la caída de posibles piezas metálicas, y cuenta con MOSFETs con baja resistencia al encendido.

En la cara posterior tenemos las salidas de imagen y las placas metálicas de anclaje al chasis. Esta tarjeta gráfica tiene tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b, es decir, cuenta con el mismo sistema de salida de imagen que la GeForce RTX 5090 Founders Edition. Si vamos a tenerla montada en horizontal es muy recomendable utilizar el sistema de sujeción adicional para la parte delantera.

Un vistazo a la tarjea gráfica en vídeo

En el primer vídeo podemos ver cómo es el proceso de inicio de la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE al encender el PC. La pantalla muestra una animación de bienvenida, y también podemos apreciar la calidad y el cuidado que ha puesto GIGABYTE en la iluminación LED RGB. Es totalmente personalizable, como os dije.

En el segundo vídeo podemos ver con más detalle la iluminación y cómo esta va cambiando de forma dinámica. El vídeo se ha grabado con baja iluminación ambiental para que se aprecie mejor el efecto de iluminación de los ventiladores, y el recorrido con cambio de color con efecto de impulso del lateral, donde está la pantalla.

Arquitectura y nuevas tecnologías

La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE incorpora todos los avances y las nuevas tecnologías que ya os expliqué en su momento en el análisis de la GeForce RTX 5090 Founders Edition, así que os voy a dejar un resumen con las claves más importantes. Si queréis profundizar en este tema os invito a echar un vistazo directamente a dicho análisis, donde encontraréis una explicación más detallada y completa.

Claves del núcleo GB202

Fabricado en el nodo 4NP de TSMC.

Nuevos shaders con capacidad de renderizado neural. Estos pueden trabajar también con operaciones INT32 y FP32 de manera concurrente.

SER (Shader Execution Reordering) de segunda generación.

Núcleos tensor de quinta generación son el doble de potencia de salida que la generación anterior, y soporte de operaciones FP4 e INT4.

Núcleos RT de cuarta generación, con el doble de capacidad de cálculo de intersecciones rayo-triángulo.

Nuevo sistema de memoria con GDDR7 para conseguir un mayor ancho de banda.

Nuevas tecnologías que marcan la diferencia

DLSS 4 con motor de transformación, que mejora la calidad y la estabilidad de la imagen.

Generación múltiple de fotogramas, que puede generar tres fotogramas por cada fotograma renderizado.

Procesador de gestión de IA para coordinar eficientemente distintas cargas de trabajo, como IA y renderizado.

Medición por volteo del hardware, que facilita la gestión precisa de los tiempos de renderizado de cada fotograma a nivel de GPU.

Reflex 2 para reducir la latencia y mejorar el tiempo de respuesta hasta en un 75%.

Mega Geometría para mejorar el rendimiento en trazado de rayos.

Esferas lineales aplicadas a cabello y pelaje para mejorar la calidad de imagen y el rendimiento al aplicar trazado de rayos.

Smooth Motion, una tecnología que permite forzar la aplicación de generación de fotogramas por IA a nivel de drivers.

Renderizado neural de texturas, materiales, volúmenes, campos de radiancia neural y rostros.

Equipo de pruebas y componentes utilizados

Para probar una tarjeta gráfica tan potente como esta no solo es necesario contar con un PC a su altura, sino que además es importante que todos sus componentes estén debidamente equilibrados, ya que de lo contrario nos podríamos encontrar con cuellos de botella que afectarán al rendimiento del equipo, y pueden limitar el potencial de la tarjeta gráfica.

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

Los componentes utilizados en este análisis cumplen con todo lo necesario para que la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE pueda desarrollar todo su potencia. No hay ningún cuello de botella, ni siquiera en las unidades SSD, que como vemos son capaces de ofrecer también un alto nivel de rendimiento, un detalle importante que no siempre se tiene en cuenta.

Rendimiento de la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE

Aplicaciones y pruebas sintéticas

Comenzamos con nuestra clásica ronda de pruebas en aplicaciones y benchmarks sintéticos. En este caso estamos enfrentando a la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE con la GeForce RTX 5090 Founders Edition, ya que esta comparativa nos permitirá sacar en claro cómo posiciona la primera frente a la segunda, y qué diferencias marca su mayor nivel de overclock.

Blender

En esta prueba de renderizado se mide el rendimiento de una tarjeta gráfica en muestras por minuto, cuanto mayor sea el resultado, mejor. La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE consigue 7.637, 4007 y 3803 muestras por minuto en «Monster», «Junkshop» y «Classroom».

Si comparamos con la GeForce RTX 5090 vemos que el modelo de GIGABYTE consigue una pequeña victoria en esta prueba gracias al overclock que trae de casa.

DaVinci Resolve

En DaVinci Resolve la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE logra el mismo resultado que la GeForce RTX 5090 Founders Edition, ya que ambas son capaces de completar el trabajo de renderizado bajo H.265 4:2.2 de 10 bits en solo 9 segundos.

Os recuerdo que la GeForce RTX 4090 tarda 19 segundos en completar esta misma prueba, así que la diferencia entre generaciones es muy marcada.

3DMark DLSS

La prueba de 3DMark DLSS es muy fácil de interpretar. Mide el rendimiento de una tarjeta gráfica sin DLSS en una escena compleja, y luego vuelve a medirlo aplicando dicha tecnología.

Sin DLSS la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE gana a la GeForce RTX 5090 FE por casi 3 FPS, y con DLSS 4 activado en modo x4 vence por 25 FPS.

PassMark

PassMark mide la potencia bruta de una tarjeta gráfica en varias pruebas con diferentes APIs, aunque como ya os dije anteriormente se está quedando pequeña para tarjetas gráficas tan potentes.

En esta prueba la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE vuelve a ganar a la GeForce RTX 5090 FE, ya que consigue 47.308 puntos frente a los 46.845 puntos de esta última.

V-Ray

En V-Ray la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE firma otra victoria con sus 5.137 «vpaths», que superan los 4.942 del modelo Founders Edition.

Tenemos otra victoria de la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE en esta prueba con el modo RTX activado, que utiliza la aceleración por hardware para mejorar el rendimiento en el renderizado de la escena.

La diferencia es muy pequeña, ya que el modelo de GIGABYTE gana por 15.214 «vpaths» a 15.123 «vpaths».

Esa ventaja es fruto del mayor nivel de overclock que tiene la tarjeta gráfica de GIGABYTE, y que le permite ofrece un poco más de rendimiento.

Procyon Flux 1.4

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de una GPU en generación de imágenes bajo FP4. La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE tiene una velocidad media de generación de imágenes de 3,78 segundos, y la Founders Edition registra un tiempo de 4,04 segundos.

La GeForce RTX 4090 arroja un resultado de 17,29 segundos en esta prueba, así que la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE puede generar imágenes casi cinco veces más rápido que el modelo tope de gama de la generación anterior.

Los resultados que ha conseguido la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE son muy positivos, ya que logra imponerse con contundencia a la GeForce RTX 4090, y también consigue un mayor rendimiento que la GeForce RTX 5090 Founders Edition.

Rendimiento en juegos frente a la GeForce RTX 4090

En Gears 5 la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE saca una clara ventaja a la GeForce RTX 4090. La diferencia en 4K con calidad locura es de un 42%, y como vemos en la gráfica incluso en 1440p se produce un salto importante con este nuevo modelo, ya que tenemos una diferencia a su favor del 32,16%.

En Star Wars Outlaws la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE consigue una ventaja del 29,63% en 4K, y con trazado de rayos activado la diferencia es del 33,33%. Con DLSS 4 en modo rendimiento y trazado de rayos activado en 4K la gráfica de GIGABYTE gana a la GeForce RTX 4090 por un 213,39%, es decir, consigue más del doble de fotogramas por segundo.

Red Dead Redemption 2 no es ningún desafío para la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE, que consigue 138 FPS en 4K con calidad máxima sin tirar de reescalado. Con DLSS en modo rendimiento podemos subir a 179 FPS. La diferencia frente a la GeForce RTX 4090 en 4K sin reescalado es del 27,78%.

Alan Wake 2 es muy exigente incluso sin trazado d rayos activado. La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE demuestra su potencia incluso con la configuración más exigente posible, ya que en 4K con trazado de rayos al máximo logra 35 FPS, mientras que la GeForce RTX 4090 queda en 23 FPS. Esto quiere decir que la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE rinde un 52,17% más.

Gracias a DLSS 4 en modo x4 podemos jugar a este título en 4K con calidad máxima y trazado de rayos al máximo a 270 FPS.

Black Myth Wukong es un título exigente donde la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE vuelve a demostrar que hay una importante diferencia entre ella y la GeForce RTX 4090. En 4K con calidad máxima la primera consigue 33 FPS, y la segunda 23 FPS, lo que se traduce en una mejora del 43,48%.

Con DLSS Super Resolution en modo rendimiento y generación de fotogramas la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE puede pasar de 33 FPS a 136 FPS en 4K y calidad máxima con trazado de rayos a tope. Esto equivale a multiplicar por más de cuatro veces la tasa de fotogramas por segundo.

Cyberpunk 2077 en modo rasterización es un paseo por el campo para la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE, que consigue 116 FPS en 4K con calidad ultra sin DLSS. Activando DLSS 4 en modo rendimiento podemos conseguir 454 FPS. Impresionante, y está claro que esto no habría sido posible sin la IA aplicada a gaming.

Al activar el trazado de rayos el impacto en el rendimiento es notable, y con trazado de trayectorias este se reduce todavía más. La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE consigue 35 FPS en 4K con calidad máxima y trazado de trayectorias, superando a la GeForce RTX 4090 en un 45,83%. Con DLSS 4 en modo rendimiento el rendimiento pasa de 35 FPS a 301 FPS.

La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE va tan sobrada en Dragon Age The Veilguard que es capaz de conseguir 81 FPS en 4K con calidad máxima y trazado de rayos al máximo. Activando DLSS 4 podremos subir a 357 FPS de media. La GeForce RTX 4090 queda en 143 FPS.

Dying Light 2 sigue siendo uno de mis juegos favoritos, y es también un título muy exigente a pesar de que ya tiene un tiempo, gracias al buen uso que hace del trazado de rayos. En 2160p la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE logra 73 FPS con trazado de rayos activado, superando en un 46% a la GeForce RTX 4090, que consigue 50 FPS.

Con DLSS esos 73 FPS se convierten en 251 FPS, una cifra que nos permitirá disfrutar de monitores 4K con altas tasas de refresco sin problema.

Indiana Jones y el Gran Círculo ha sido una de las grandes sorpresas de Bethesda, y es también otro juego extremadamente exigente. La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE puede moverlo en 4K con todo al máximo, incluido el trazado de rayos, con medias de 37 FPS, mientras que la GeForce RTX 4090 logra 30 FPS.

Si activamos DLSS en modo rendimiento esos 37 FPS se convierten en 127 FPS. La diferencia de fluidez es enorme, y esto no hace más que confirmar la «magia» que produce la IA aplicada a juegos.

Gracias al salto de potencia que supone la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE esta es capaz de mover A Plague Tale: Requiem en 4K calidad máxima y trazado de rayos activado a 76 FPS. Esto se traduce en una fluidez total solo tirando de potencia bruta, pero con DLSS en modo rendimiento podemos llegar a los 199 FPS de media.

La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE supone un salto generacional importante en juegos frente a la GeForce RTX 4090, y como vamos a ver a continuación también es más potente que la GeForce RTX 5090.

AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE frente a GeForce RTX 5090 Founders Edition

De media, el modelo de GIGABYTE es un 5,25% más potente que la Founders Edition en 1440p, y un 5,63% en 2160p. Al activar el trazado de rayos en 1440p la diferencia se reduce un poco al 3,99%, pero en 4K vuelve a subir al 5,34%. De media, tenemos una mejora del 5% en la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE.

Si comparamos a la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE con la GeForce RTX 4090 la diferencia es mucho mayor. En 1440p la primera gana por un 24,6% de media, y en 4K la diferencia sube al 33,51%. La mayor diferencia se registra en 4K con trazado de rayos, donde la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE gana por un 38,55% de media.

Al activar DLSS en modo rendimiento en juegos bajo resolución 4K, calidad máxima y trazado de rayos al máximo vemos que la AORUS gana a la GeForce RTX 4090 por un 80,67%.

En las pruebas he utilizado juegos muy diferentes para ofreceros unos resultados variados y realistas, así que esas cifras de rendimiento medio también son realistas y totalmente fiables. Tened en cuenta que en juegos muy exigentes y con trazado de rayos activado la diferencia a favor de la tarjeta gráfica de GIGABYTE puede superar el 50%.

Temperatura, consumo, latencia y escalado de frecuencias

La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE registra unas temperaturas muy buenas, de hecho reduce los valores de la GeForce RTX 5090 Founders Edition en tres grados (77 grados frente a 74 grados), lo que significa que es más fresca que aquella. En juegos lo normal es que nos movamos sobre los 71 grados, aunque esto dependerá del nivel de carga de cada juego.

Como esta tarjeta gráfica viene con overclock de casa, así que es totalmente normal que tenga unos valores de consumo más altos. El pico máximo registrado en mis pruebas fue de 605 vatios, aunque el consumo varía mucho en función de la configuración del juego y de si utilizamos o no NVIDIA DLSS. Los valores medios suelen ser inferiores a los 580 vatios.

Ese overclock que trae de casa permite a esta tarjeta gráfica alcanzar un pico de frecuencia impresionante, nada más y nada menos que 2.955 MHz, aunque los valores medios son más bajos, como podemos ver en la gráfica. Sus frecuencias son más altas que las de la GeForce RTX 5090 Founders Edition en todos los casos, y mantienen una buena consistencia.

La prueba de latencia tiene como objetivo mostraros que la tecnología NVIDIA DLSS 4 no solo puede mejorar la fluidez y la calidad de imagen en juegos, sino que también es capaz de reducir la latencia. En Cyberpunk 2077 tenemos una latencia de 54 ms en 2160p con trazado de trayectorias, cifra que se reduce a 32 ms con DLSS 4 activado en modo rendimiento.

En general para tener un buen valor de latencia esta debe estar por debajo de los 50 ms, así que queda claro que los resultados que podemos obtener al aplicar DLSS 4 son muy positivos.

Conclusiones y valoración

La AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE es una de las tarjetas gráficas de gama alta con mejor diseño y calidad de construcción que existen actualmente. GIGABYTE ha hecho un excelente trabajo con este modelo, y ha conseguido posicionarla como una de las opciones más atractivas que existen ahora mismo dentro de su categoría.

El sistema de refrigeración hace un trabajo excelente, ya que logra mantener unas temperaturas de trabajo más bajas que las del modelo Founders Edition, incluso a pesar de que viene con un overclock de fábrica que le permite acercarse a los 3 GHz de frecuencia en picos máximos y ráfagas cortas.

Ese aumento de la velocidad de trabajo no solo se traduce en picos de frecuencia más altos, sino que además tiene un impacto positivo en la frecuencia media, que es más alta y se mantiene estable. Esto permite mejorar el rendimiento con cualquier tipo de configuración, y nos deja una diferencia aproximada del 5% de rendimiento frente a la GeForce RTX 5090 Founders Edition.

La única nota negativa que puedo poner a la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE es el precio, porque es cierto que es muy elevado, pero siendo justos hay que reconocer que lo compensa ofreciendo un diseño y una estética de primer nivel, una calidad de construcción sobresaliente, características de valor añadido como la pantalla personalizable y el ventilador adicional, y un pico mayor de rendimiento frente al modelo Founders Edition.