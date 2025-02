Microsoft podría publicar más juegos en PS5 que la propia Sony

Ayer se celebró el último State of Play de Sony, donde tuvimos la oportunidad de ver los próximos grandes juegos que llegarán a PS5. No fue un evento especialmente emocionante, y de nuevo nos encontramos con un problema que se ha convertido en un clásico desde el lanzamiento de esta consola, la falta de exclusivos de Sony.

Este evento estuvo plagado de títulos multiplataforma, y esto hace un flaco favor a Sony, porque la compañía japonesa lleva años sin escuchar las demandas de los jugadores de PS5, que no hacen más que pedir el lanzamiento de exclusivos triple A de nueva generación (un The Last of Us Part III, por ejemplo).

La desidia de Sony con PS5, un sistema que está ganando de calle a Xbox Series X y Series S en la guerra de las consolas de la generación actual, va a dar pie a algo muy curioso que hace unos años nos habría parecido imposible, y es que Microsoft podría acabar publicando más juegos en PS5 que Sony.

Pero esto no es todo, la calidad de los juegos que podría lanzar Microsoft en PS5 sería, además, muy superior en conjunto a todo lo que tiene previsto de momento la compañía japonesa. No hablo sin motivo, con la nueva estrategia de apostar por los desarrollos multiplataforma títulos como Starfield e Indiana Jones y el Gran Círculo llegarán a dicha consola, y también podrían llegar otros grandes lanzamientos, como Avowed o Fable.

A todo esto debemos sumar juegos multiplataforma de otras publicadoras propiedad de Microsoft, como DOOM The Dark Ages y la franquicia Call of Duty. Al final al gigante de Redmond le importan los ingresos, y con sus consolas siendo las grandes perdedoras de la generación actual es normal que esté intentando rentabilizar al máximo los desarrollos de sus exclusivos.

Los juegos de Microsoft están llenado un importante vacío en el catálogo de PS5, y al final la compañía estadounidense está haciendo el trabajo de Sony. Curioso que una consola en estas condiciones haya tenido tanto éxito, y la verdad es que para entenderlo tenemos que partir del peso que tiene entre los jugadores el nombre PlayStation, y también de los errores que cometió Microsoft con Xbox One, porque estos acabaron lastrando a Xbox Series X y Series S.

El State of Play de Sony también dejó claro algo muy importante, y es que es un buen momento para los jugadores de PC, porque somos los que más juegos exclusivos de consolas vamos a recibir, tanto por parte de Sony como de Microsoft, y esto la convierte en una de las mejores plataformas para jugar a día de hoy.