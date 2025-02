Hoy llega uno de los modelos más esperados dentro de la nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA, la GeForce RTX 5070 Ti. Esta se coloca dentro de lo que podemos considerar como gama alta, ya que queda por encima de la GeForce RTX 5070 y por debajo de la GeForce RTX 5080, una posición complicada, aunque en términos de precio NVIDIA ha sabido hilar fino.

Como ocurrió en su momento con la GeForce RTX 4070 Ti, NVIDIA ha decidido no lanzar un modelo Founders Edition de esta tarjeta gráfica, lo que significa que solo se podrá conseguir en versiones personalizadas por los diferentes ensambladores, y que estará disponible con precios muy diferentes en función del ensamblador y del acabado que escojamos.

El modelo que hemos utilizado en este análisis es una GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G, una de las opciones más interesantes que podremos encontrar dentro de esta primera oleada de modelos que están llegando al mercado, porque ofrece un valor muy equilibrado en relación precio prestaciones, ya que se puede comprar desde 889,96 euros, tiene un diseño muy cuidado y viene con overclock de casa.

Al ser un modelo personalizado que supera el precio de venta recomendado, y que viene con overclock de casa, la fecha del embargo vencía un día más tarde, por eso estáis leyendo este análisis hoy y no ayer. Sé que estáis deseando ver de qué es capaz este modelo, así que no os hago esperar más, poneos cómodos, que empezamos.

Especificaciones de la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G

Núcleo gráfico GB203 fabricado en el nodo de 4NP de TSMC.

45.600 millones de transistores en un encapsulado de 378 mm cuadrados (densidad de 120,6 millones de transistores por milímetro cuadrado).

70 unidades SM.

8.960 shaders a 2,29 GHz y 2,54 GHz.

280 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

70 núcleos RT de cuarta generación (133 TFLOPs).

280 núcleos tensor de quinta generación (1.406 TOPs).

45,51 TFLOPs en FP32.

Bus de 256 bits.

48 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

16 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 896 GB/s).

TGP de 300 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (300 vatios).

Tras puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Medidas: 30,4 cm de largo, 12,6 cm de ancho y 5 cm de alto. Ocupa dos ranuras de expansión, así que es «SFF (Small Form Factor) Ready».

Desde: 889,96 euros.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Núcleo gráfico AD103 fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC.

45.900 millones de transistores en un encapsulado de 379 mm cuadrados (densidad de 121,1 millones de transistores por milímetro cuadrado).

66 unidades SM.

8.448 shaders a 2,34 GHz y 2,65 GHz.

264 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

66 núcleos RT de tercera generación (102 TFLOPs).

264 núcleos tensor de cuarta generación (706 TOPs).

44,77 TFLOPs en FP32.

Bus de 256 bits.

48 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen4.

16 GB de memoria GDDR6 a 21 Gbps (ancho de banda de 672,3 GB/s).

TGP de 285 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (300 vatios).

Tras puertos DisplayPort 1.4a y una salida HDMI 2.1.

Medidas: 30 cm de largo, 13 cm de ancho y 5,8 cm de alto. Ocupa tres ranuras de expansión.

Precio de lanzamiento: 1.190 euros.

La GeForce RTX 5070 Ti está fabricada también en el nodo de 5 nm, pero utiliza una versión con mejoras de rendimiento y eficiencia de TSMC. También emplean una arquitectura mucho más avanzada, y esta comparativa de especificaciones deja claras otras diferencias muy importantes frente a la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, que vamos a ver justo a continuación:

Es un alrededor de un 2% más potente en FP32.

Los núcleos RT de cuarta generación son un 30,39% más potentes.

Sus núcleos tensor son un 99,15% más potentes.

El TGP es ligeramente mayor en la GeForce RTX 5070 Ti, ya que alcanza los 300 vatios, es decir, 15 vatios de diferencia, pero es más pequeña y solo ocupa dos ranuras de expansión.

Ambas tienen 16 GB de memoria gráfica, pero la GeForce RTX 5070 Ti tiene un ancho de banda un 33,33% mayor.

El nuevo modelo tiene un conjunto de salidas de imagen de nueva generación.

He añadido del dato de que es solo un 2% más potente en FP32 porque es un detalle muy interesante, porque nos sirve para ilustrar una vez más el mito de los teraFLOPs, y es que estos no equivalen de forma directa al rendimiento en juegos de una tarjeta gráfica. A pesar de esa diferencia tan pequeña entre ambas, la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G es, como veremos, bastante más potente en juegos que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

Análisis externo con revisión de diseño, disipación y calidad de construcción

La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G adopta un chasis en color blanco que se extiende por toda la tarjeta gráfica, lo que la convierte en un modelo ideal para aquellos que quieran montar un PC totalmente en blanco, o con una combinación de colores en blanco y negro, imitando el estilo de un tablero de ajedrez.

En la parte superior tenemos el sistema de refrigeración WINDFORCE, todo un clásico de GIGABYTE que cuenta con tres ventiladores «Hawk Fan». Estos ventiladores utilizan un diseño de aspas único con una aerodinámica especial que reduce la resistencia al viento y el nivel de ruido, y que permite aumentar la presión del aire en un 53,6% y el volumen de aire en un 12,5%.

Los ventiladores pueden girar de manera alternativa para reducir las turbulencias y mejorar la presión del flujo de aire, están lubricados con nanografeno, un componente que mejora su vida útil hasta en 2,1 veces y los hace más silenciosos, y se apagan automáticamente cuando la temperatura de la GPU está por debajo de un determinado umbral.

Debajo de los ventiladores tenemos un radiador que va unido a una base de contacto que recoge el calor de los componentes clave de la tarjeta gráfica, incluyendo tanto la GPU como la memoria gráfica y el sistema de alimentación. Esto evita que el calor se acumule, y como material de contacto GIGABYTE ha utilizado gel conductivo de grado servidor, un material premium que estaba presente también en la AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE.

En la parte trasera tenemos una placa metálica que aporta solidez estructural, y que contribuye en las tareas de refrigeración de dos formas. La primera es ayudando a disipar el calor residual sobre su superficie, lo que evita que se acumule en puntos clave de la tarjeta gráfica, y la segunda es a través de la apertura situada en el extremo final, que facilita el flujo de aire por uno de los puntos más calientes del radiador.

Desde la vista superior se aprecia con más detalle el grosor de la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G, y también la ubicación del conector de 16 pines. En ese lateral tenemos un interruptor de cambio de BIOS, que nos permite alternar entre el modo silencioso y el modo overclock. También podemos ver un acabado de tipo espejo junto a la serigrafía GIGABYTE, y en el centro se encuentra una tira de iluminación LED RGB totalmente personalizable a través del GIGABYTE Control Center.

En la parte posterior se encuentran las salidas de imagen, que como os dije al hablar de las especificaciones de esta tarjeta gráfica están formadas por tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b. Esa zona tiene también una rejilla para facilitar la salida del aire caliente, y a través de ella se pueden ver los caleoductos que recogen el calor de la base de contacto y lo reparten por el radiador.

La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G está fabricada siguiendo los principios de la certificación Ultra Durable, así que utiliza componentes de alta calidad. Viene con un sistema de sujeción en color blanco, que podemos utilizar como refuerzo para evitar que el peso de la tarjeta gráfica pueda afectar con el tiempo a la ranura PCIe. También incluye un adaptador de dos conectores de 8 pines a un conector de 16 pines, aunque este es de color negro, algo que me parece un error, porque desentona.

Un resumen de la arquitectura Blackwell

Ya os he contado las claves más importantes de esta arquitectura en tres grandes artículos, uno dedicado al renderizado neural y a Mega Geometría, otro centrado en DLSS 4, que incluye todas las mejoras y secretos de esta nueva tecnología, y otro que profundiza en la multigeneración de fotogramas, así que os invito a echarle un vistazo a cada uno de ellos si queréis profundizar en todas las innovaciones que trae Blackwell.

Con todo, y para que este análisis esté más completo, os voy a dejar un resumen para que tengáis a mano un listado con los avances más relevantes que nos ha dejado NVIDIA la arquitectura Blackwell.

Salto al nodo 4NP de TSMC (5 nm mejorado).

Nuevos shaders con capacidad de renderizado neural, lo que permite el renderizado neural de texturas, materiales, volúmenes, campos de radiancia neural y rostros.

Todos los shaders de cada unidad SM pueden trabajar con operaciones INT32 y FP32 de manera concurrente (en Ada Lovelace solo la mitad de los shaders tenían esta capacidad).

SER (Shader Execution Reordering) de segunda generación.

Núcleos tensor de quinta generación, con el doble de potencia de salida que la generación anterior, y soporte de operaciones FP4 e INT4.

Núcleos RT de cuarta generación, con el doble de capacidad de cálculo de intersecciones rayo-triángulo.

Nuevo sistema de memoria con GDDR7 para conseguir un mayor ancho de banda, gracias a su mayor velocidad de trabajo.

DLSS 4 con motor de transformación, que mejora la calidad y la estabilidad de la imagen incluso cuando reescala desde resoluciones mucho más bajas.

Generación múltiple de fotogramas, que puede generar tres fotogramas por cada fotograma renderizado.

Procesador de gestión de IA para coordinar eficientemente distintas cargas de trabajo, como IA y renderizado, evitando conflictos y mejorando el rendimiento.

Medición por volteo del hardware, que facilita la gestión precisa de los tiempos de renderizado de cada fotograma a nivel de GPU, evitando que se produzcan problemas de solapamiento o retraso en la generación de fotogramas.

Tecnología Reflex 2 para reducir la latencia y mejorar el tiempo de respuesta hasta en un 75% en juegos.

Mega Geometría para mejorar el rendimiento en trazado de rayos con juegos exigentes que tienen una alta carga geométrica.

Esferas lineales aplicadas a cabello y pelaje para mejorar la calidad de imagen y el rendimiento al aplicar trazado de rayos.

Smooth Motion, una tecnología que permite forzar la aplicación de generación de fotogramas por IA a nivel de drivers.

Equipo de pruebas y componentes utilizados en el análisis

Placa base GIGABYTE X870E Aorus Master actualizada a la última BIOS disponible.

Procesador Ryzen 7 9800X3D con 8 núcleos y 16 hilos a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM G.SKILL Trident Z5 NEO RGB a 6.000 MT/s con latencias CL30 (perfil AMD EXPO).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD Samsung 990 Pro PCIe Gen 4 x4 de 1 TB con velocidades de 7.450 MB/s en lectura secuencial y 6.900 MB/s en escritura secuencial.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

Para este análisis he utilizado el mismo banco de pruebas que en los análisis de los demás modelos de GeForce RTX 50. Está formado por componentes de alto rendimiento, y perfectamente equilibrado, así que no se producirá ningún tipo de cuello de botella.

Los datos de rendimiento de la GeForce RTX 4070 Ti están totalmente actualizados, es decir, son frescos, y se han obtenido en las mismas condiciones que los de la GeForce RTX 5070 Ti, incluso a nivel de drivers, para que los resultados sean totalmente fiables.

Rendimiento de la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Esta batería de pruebas nos permite ver cómo se comporta la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G en algunas de las aplicaciones profesionales, y pruebas sintéticas, más importantes del momento. Con estos resultados podemos hacernos una idea de su rendimiento en tareas tales como edición de vídeo y renderizado.

DaVinci Resolve

En esta prueba de edición de vídeo la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G finaliza el proceso de renderizado en 10 segundos utilizando el estándar H.265 4:2.2 de 10 bits, que ofrece una gran mejora en calidad de imagen porque maneja el doble de información de color.

Para que podáis comparar la diferencia que marca la aceleración por hardware de dicho estándar he comparado con la GeForce RTX 4090, un modelo que en la misma prueba, y bajo las mismas condiciones, tarda 19 segundos, es decir, casi el doble de tiempo.

3DMark DLSS

Con esta prueba podemos ver cómo marcan la diferencia las tecnologías NVIDIA DLSS, y en este caso en concreto la generación múltiple de fotogramas, que en el caso de la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G está configurado en x4, y en la GeForce RTX 4070 Ti SUPER en modo x2, porque no soporta otro superior.

La diferencia es clara. Sin DLSS la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G es un poco más potente que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, y con DLSS y generación múltiple de fotogramas llegamos casi a doblar la tasa de fotogramas por segundo de esta. La diferencia en ese caso es abismal, con 131,30 FPS frente a 253,87 FPS.

Blender

Un benchmark de renderizado bastante exigente que mide el rendimiento en muestras por minuto, y se subdivide en tres pruebas, cada una con diferente nivel de exigencia. A más muestras por minuto mejor resultado.

La diferencia entre ambas tarjetas gráficas no es muy grande en esta prueba, como podemos ver en los resultados obtenidos, pero es suficiente para que la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G se alce con la victoria. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

V-Ray

Otra prueba de renderizado que permite activar la aceleración RTX por hardware que tienen las tarjetas gráficas GeForce RTX de NVIDIA.

La diferencia en esta prueba es muy pequeña, algo que vimos también en Blender. La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G gana en modo RTX por muy poquito, y curiosamente pierde en CUDA frente a la GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

Esto es algo que ya he observado en mis análisis de las GeForce RTX 5090 y GeForce RTX 5080, y me hace pensar que hay algún tipo de problema a nivel de drivers o de soporte en esta aplicación con las GeForce RTX 50, porque no es normal que pierdan frente a las GeForce RTX 40 en modo CUDA con tanta diferencia.

PassMark

Una prueba de rendimiento sencilla, pero muy útil porque nos permite comparar directamente el rendimiento de dos tarjetas gráfica. La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G consigue una victoria ajustada por 41.702 puntos a 40.274 puntos.

Os recuerdo lo que os he dicho en pruebas anteriores, que PassMark necesita una actualización para ofrecer resultados más realistas y acordes a las nuevas generaciones de tarjetas gráficas.

Procyon Flux 1.4

Una prueba muy interesante para medir la diferencia de rendimiento que puede marcar la aceleración por hardware de operaciones bajo FP4. La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G tiene un tiempo de generación de imagen de 10,44 segundos, mientras que la GeForce RTX 4070 Ti tarda 34,30 segundos en generar una imagen, es decir, más del triple.

Si hablamos de potencia bruta las diferencias entre la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G y la GeForce RTX 4070 Ti SUPER no son demasiado grandes, pero cuando la IA entra en juego esas diferencias se agrandan, y como hemos visto la primera puede ser hasta tres veces más rápida que la segunda en aplicaciones profesionales.

Rendimiento de la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G en juegos

Saltamos ahora a ver los datos de rendimiento en juegos, que al fin y al cabo son los más importantes para una tarjeta gráfica como esta, que está pensada para el mercado de consumo general.

Empezamos con Black Myth Wukong, uno de los mejores juegos del pasado año, y uno de los más exigentes. La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G es un poco más potente que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER en todos los casos, y la diferencia se agranda un poco más al subir la resolución, y también al aplicar trazado de rayos. En 4K la primera es un 12,9% más potente.

Indiana Jones y el Gran Círculo tiene una dependencia tan enorme de la memoria gráfica que incluso con 16 GB no tenemos suficiente para jugarlo al máximo en 4K con trazado de rayos a tope, ni siquiera tirando de DLSS en modo rendimiento y generación de fotogramas. En 4K la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G es un 5,33% más potente, y en 1440p con trazado de rayos al máximo gana por un 9,09%.

En A Plague Tale: Requiem se mantiene el mismo patrón que hemos visto hasta ahora, la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G es un poco más potente que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, y la diferencia depende de la resolución y de la configuración. En 4K el nuevo modelo gana por un 16,33%, y con trazado de rayos activado la diferencia a su favor es de un 14,71%.

Red Dead Redemption 2 fue uno de los mejores juegos de la generación anterior, y sigue siendo una maravilla técnicamente hablando, aunque con tarjetas gráficas muy potentes ha demostrado que tiende a sufrir cuello de botella incluso con CPUs muy potentes. La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G es un 11,11% más potente en 4K.

Uno de los grandes abanderados de DLSS 4 y la generación múltiple de fotogramas. En nativo, las diferencias entre ambas tarjetas gráficas son muy pequeñas, pero al activar dicha tecnología se vuelven enormes. La GeForce RTX 4070 Ti SUPER consigue 73 FPS en 4K con trazado de rayos al máximo y DLSS en modo rendimiento, mientras que la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G llega hasta los 123 FPS con esa misma configuración.

Gears 5 es uno de los mejores juegos basados en el Unreal Engine 4, y sigue siendo muy exigente, sobre todo cuando se configura en calidad locura y se activa la iluminación global de espacio de pantalla. La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G gana en 4K por un 14,49%, y en 1440p por un 16,2%.

Alan Wake 2 subió de nivel con las últimas actualizaciones que recibió. Estas aumentaron el nivel de exigencia con un trazado de rayos más avanzados, y se implementó además soporte de DLSS 4 en general, tanto del nuevo modelo de transformación como de la generación múltiple de fotogramas.

La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G gana por un 7,89% en 4K, pero gracias a la generación múltiple de fotogramas es capaz de alcanzar los 213 FPS en 4K con DLSS en modo rendimiento, mientras que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER queda en 114 FPS. De nuevo podemos ver que la diferencia que marca esta tecnología es enorme.

De un juego tremendamente exigente pasamos a otro que no se queda atrás. La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G marca una mayor diferencia en Cyberpunk 2077, con una mejora de rendimiento del 23,91% en 4K en modo nativo y gracias a la generación múltiple de fotogramas puede alcanzar los 266 FPS en 4K con DLSS 4 en modo rendimiento.

Si activamos el trazado de rayos la diferencia que marca la generación múltiple de fotogramas es todavía mayor, como podemos ver en las gráficas adjuntas. Con trazado de trayectorias la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G consigue 159 FPS en 4K con DLSS 4 en modo rendimiento, mientras que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER queda en 82 FPS.

Dragon Age: The Veilguard nos permite activar la generación múltiple de fotogramas a través de la aplicación de NVIDIA, y os puedo confirmar que funciona de maravilla. En 4K nativo la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G gana por un 21,28%, pero activando DLSS 4 en modo rendimiento la diferencia es de un 214,55%.

Para terminar tenemos a Dying Light 2, un clásico que para mí sigue siendo uno de los juegos que mejor ha sabido implementar el trazado de rayos. En potencia bruta la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G destaca con una diferencia del 21,05% en 4K, y escala mejor con DLSS y generación de fotogramas gracias a ese extra de potencia.

De los resultados obtenidos en juegos podemos sacar en claro que la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G no supone una evolución enorme en potencia bruta frente a la GeForce RTX 4070 Ti SUPER. No obstante, debemos tener en cuenta que esta es realmente la sucesora de la GeForce RTX 4070 Ti, y que si la comparamos con esta la diferencia sería de un 30% de media.

La multigeneración de fotogramas permite a la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G alcanzar tasas de fotogramas por segundo que serían imposibles en la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, y como hemos podido apreciar marca una diferencia muy grande en juegos compatibles.

GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G frente a GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC y GeForce RTX 5080 FE

De media, la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G es un 13,27% más potente que la GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC en 4K, y gana por un 15,63% cuando activamos el trazado de rayos a esa misma resolución. Si añadimos DLSS en modo rendimiento, la diferencia a favor de la primera se dispara a un 58,41%.

He querido añadir a este análisis una comparativa con la GeForce RTX 5080 para que veáis mejor la diferencia que hay entre ambas, ya que se mueven en rangos de precio que no están tan lejos como en generaciones anteriores. La GeForce RTX 5080 es un 18,32% más rápida en 4K y un 17,30% más potente en 4K con trazado de rayos.

Con esas diferencias de rendimiento queda claro que NVIDIA ha afinado bastante bien los precios de ambos modelos, aunque en relación precio-rendimiento la GeForce RTX 5070 Ti sería una opción con mejor valor precio-rendimiento si podemos conseguirla por 889 euros, porque cuesta un 33% menos y rinde solo un 18% menos que la GeForce RTX 5080.

Temperatura, consumo, latencia y escalado de frecuencias

GIGABYTE ha hecho un buen trabajo con el sistema de refrigeración de la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G. Con baja carga los ventiladores están siempre apagados, y la temperatura no suele superar los 40 grados. A plena carga se mantiene casi siempre por debajo de los 70 grados, y su funcionamiento no es para nada ruidoso.

El consumo de la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G se mueve centro de lo esperado, con mínimos que ronda los 250 vatios al activar DLSS y movernos en resolución 1440p, y picos máximos que pueden llegar a superar ligeramente los 300 vatios. Lo normal es que se mueva entre los 280 y los 295 vatios de media.

Me ha gustado mucho la estabilidad a nivel de frecuencias que ha mostrado esta tarjeta gráfica, con picos que pueden superar los 2.800 MHz y mínimos que suelen mantenerse por encima de los 2.700 MHz. Esto le permite ofrecer un rendimiento estable y sin oscilaciones.

Sé que a muchos os preocupa el tema de la latencia al activar la generación de fotogramas, y como podéis ver no hay nada que temer. Con DLSS 4 y generación múltiple de fotogramas en modo x4 la latencia en Cyberpunk 2077, configurado en 4K y con trazado de trayectorias, pasa de 165 ms a 55 ms, es decir, mejora sustancialmente.

Conclusiones y puntuación final

La GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G representa un buen salto generacional frente a la GeForce RTX 4070 Ti, tanto por potencia bruta como por soporte de nuevas tecnologías. Comparada con esta es, de media, un 30% más potente, y cuenta con la ventaja de tener 16 GB en vez de 12 GB de memoria gráfica, lo que le permite mover juegos de forma óptima incluso en 4K.

GIGABYTE ha hecho un excelente trabajo con el diseño y la calidad de construcción de la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G, y tampoco puedo ponerle ninguna pega al sistema de refrigeración, que es silencioso y mantiene unas temperaturas totalmente seguras. Esto tiene un impacto positivo en el escalado de frecuencias en modo turbo, y permite que la tarjeta gráfica desarrolle su máximo potencial.

Comparada con la generación anterior, la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G está al nivel de la GeForce RTX 4080 SUPER en rasterización, y su rendimiento no dista tanto del que ofrece la GeForce RTX 5080, un modelo que es bastante más caro. Si comparamos con alternativas de AMD, esta gráfica está al nivel de la Radeon RX 7900 XTX en rasterización, pero la supera ampliamente en trazado de rayos.

Los avances que ha introducido NVIDIA con la arquitectura Blackwell se dejan notar, y la verdad es que marcan una gran diferencia. Como hemos podido ver, gracias a la aceleración por hardware de FP4 la GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G puede ser casi el doble de rápida editando vídeo que una GeForce RTX 4090, y hasta el triple de rápida que una GeForce RTX 4070 Ti SUPER en generación de imágenes.

Si a todo lo anterior añadimos la multigeneración de fotogramas y las promesas del renderizado neural y la Mega Geometría tenemos una tarjeta gráfica muy interesante, capaz de moverse con soltura tanto en 1440p como en 4K, incluso con trazado de rayos activado, algo de lo que no era capaz la GeForce RTX 4070 Ti por potencia y por sus 12 GB de memoria gráfica.

Una compra recomendable, siempre que llegue a un precio razonable, claro está, sobre todo si vas a actualizar desde una GeForce RTX 4070 o inferior (la mejora de rendimiento en bruto será de casi un 40% sin contar DLSS 4). La he visto listada por 889,69 euros, pero también ha aparecido en algunos minoristas por 1.049 euros, aunque sin stock todavía en ninguno de ellos.