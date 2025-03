Microsoft ha ha dado luz verde a Xbox Next, su consola de próxima generación y sucesora de Xbox Series X. De momento solo estamos hablando de una nueva consola, lo que parece indicar que Xbox Series S no tendrá sucesora en esa nueva generación, al menos según la fuente. Es sorprendente dado el éxito que ha tenido Xbox Series S, pero lógico, porque Microsoft prefiere centrarse en un único modelo de nueva generación.

Sobre Xbox Next la información sigue siendo muy escasa, pero sabemos que será una consola premium, lo que significa que tendrá una configuración de hardware de primer nivel y que estará preparada para ofrecer un salto general importante frente a Xbox Series X. También sabemos que será la rival directa de PS6, una consola que en teoría no llegará hasta 2028.

No hay detalles concretos sobre el hardware de Xbox Next, pero lo más lógico es que Microsoft vuelva a utilizar un SoC personalizado desarrollado por AMD, ya que esto le facilitaría enormemente la retrocompatibilidad con los sistemas anteriores, y sería la opción más interesante a nivel de costes. Su CPU será, por tanto, un Ryzen, y su GPU una Radeon integrada.

Por fechas podemos deducir que lo más probable es que Xbox Next utilice una CPU basada en la arquitectura Zen 6, y que su iGPU esté basada en la arquitectura UDNA, que será la sucesora de RDNA 4. El resto de sus especificaciones deberían estar dentro de lo que se espera de un salto generacional, así que es muy probable que esta consola cuente con 32 GB de memoria unificada, y que venga con un SSD más rápido y de mayor capacidad.

Xbox portátil en 2025 con un perfil distinto a Xbox Next

Hemos hablado mucho de la Xbox portátil, una consola que se esperaba junto con Xbox Next, pero que según nuevas informaciones está prevista para finales de 2025. Su desarrollo se está llevando a cabo de forma conjunta entre Microsoft y un OEM del mundo del PC gaming que, por desgracia, no se ha concretado, así que no sabemos si podría ser ASUS, Lenovo, Razer, GIGABYTE, MSI u otra.

Su nombre en clave es Keenan, sabemos que tendrá un estilo Xbox «inconfundible», y parece que podría tener un enfoque más tipo PC, aunque esto todavía suscita muchas dudas, porque no está claro si se refiere a una simple cuestión de hardware, o si por el contrario lo que quiere decir es que no tendría su propia línea de juegos como Xbox Series S, y que tendrá que recurrir a Steam, Good Old Games, Epic Games Store y otras plataformas para instalar juegos de PC.

Habrá que esperar a ver qué hace Microsoft con esta Xbox portátil, pero la verdad es que lo tiene bastante fácil para ofrecer un sistema a la altura de Xbox Series S, o incluso superior a esta. Personalmente creo que lo más interesante sería enfocarla como un sistema portátil compatible con todo el catálogo de Xbox Series S, y con las ventajas propias de una consola a nivel de optimización en juegos, más que como una consola-PC portátil.

Sobre los posibles precios de estas consolas todavía no tengo nada de información, así que toca esperar. Con todo, creo que tiene sentido apostar por una Xbox Next con un precio de unos 600 euros, como máximo, y una Xbox portátil con un precio de entre 400 y 500 euros, sobre todo teniendo en cuenta la situación del mercado a día de hoy.

Imagen de portada generada con IA.