Xbox Series S ayudará a Microsoft a crear una Xbox portátil

Según numerosos rumores el futuro de Microsoft en el mundo de las consolas pasa por una Xbox portátil, un nuevo sistema que en teoría se lanzará junto a la Xbox Next Gen, es decir, junto a la auténtica sucesora de Xbox Series X.

El propio Phil Spencer ha dicho en más de una ocasión que le gustan las consolas portátiles, y sería totalmente lógico para Microsoft aprovechar el tirón que están teniendo este tipo de consolas desde hace varios años.

No tenemos todavía detalles técnicos concretos de esa Xbox portátil, pero un rumor sugiere que Xbox Series S ha servido a Microsoft como prueba en este sentido, y también para preparar a los desarrolladores de cara al lanzamiento de esa futura consola portátil.

Tiene sentido. El hardware de Xbox Series S es muy parecido a lo que es posible integrar actualmente en una consola portátil, y gracias a la experiencia que han conseguido los desarrolladores al adaptar sus juegos para Xbox Series S tienen una mayor preparación para trabajar con una Xbox portátil.

Xbox portátil retrocompatible con Xbox Series S

Una consola portátil no puede mover los juegos de una consola actual. Por ejemplo, Sony no podría lanzar una PS5 portátil porque no es posible montar un hardware de ese nivel en una portátil, al menos con la tecnología actual. Sería necesario adaptar los juegos a esa consola.

La situación de Microsoft sería diferente, porque los juegos de la generación actual han sido adaptados a Xbox Series S, y estos sí que se podrían ejecutar perfectamente en una Xbox portátil. Esto haría posible una retrocompatibilidad que le daría una clara ventaja, ya que además de recibir juegos nuevos podría ejecutar todo el catálogo de Xbox Series S.

Esos nuevos juegos serían versiones portadas directamente de Xbox Next, con sacrificios técnicos y de rendimiento por su menor potencia, como es lógico. Esto significa que esta consola portátil sería un auténtico sistema de nueva generación, y no una simple versión de Xbox Series S convertida en portátil.

Cómo podría ser esa nueva consola portátil

Ya os he comentado anteriormente que no tenemos todavía datos técnicos, pero lo más lógico sería que Microsoft siguiera un planteamiento parecido al que hemos visto con Xbox Series S y Xbox Series X, lo que significa que esa Xbox portátil debería ser capaz de mover juegos de Xbox Next, aunque a menor resolución, con menos calidad gráfica y con menos fluidez.

Su hardware tendría necesariamente la misma base técnica que Xbox Next en cuanto a arquitecturas y tecnologías soportadas, y debería contar con una cantidad suficiente de memoria unificada para no poner las cosas difíciles a los desarrolladores. En este sentido no creo que baje de los 24 GB de memoria unificada, de los cuales una parte quedarían reservados a sistema y aplicaciones.

Por cuestiones de retrocompatibilidad podemos estar seguros de que si Microsoft decide lanzar una Xbox portátil esta contará con un chip de AMD con CPU y GPU integrada, y como dije utilizará las mismas arquitecturas que Xbox Next. Teniendo en cuenta que la nueva generación de Microsoft podría llegar entre 2027 y 2028, lo más probable es que utilice una CPU Zen 6 y una GPU UDNA.

Tecnologías y claves que marcarían la diferencia en esa Xbox portátil

Como sistema de nueva generación debería contar con una unidad de almacenamiento de alto rendimiento al mismo nivel que la de Xbox Next. Esto sería fundamental para asegurar una compatibilidad total entre ambas consolas, y para evitar quebraderos de cabeza a los desarrolladores.

La CPU también debería tener el mismo número de núcleos en ambas consolas (8 es la cifra más probable). En cuanto a tecnologías avanzadas, es un hecho que Microsoft va a apostar fuerte por la IA en su próxima generación de consolas, y esto podría manifestarse en dos grandes avances:

Reescalado inteligente acelerado por IA, gracias al hardware dedicado de su GPU basada en la arquitectura UDNA. Todo esto podría correr a cargo de AMD.

Generación de fotogramas mejorada por IA, que también utilizaría hardware dedicado para mejorar la calidad de los fotogramas y la estabilidad de la imagen.

Ya hemos visto que tanto PS5 como Xbox Series X y Series S han utilizado reescalado y generación de fotogramas a través de AMD FSR, pero sin ningún tipo de aceleración por hardware y sin apoyo de la IA, así que el uso de hardware dedicado y de IA en la próxima generación de consolas tiene todo el sentido del mundo.

Una Xbox portátil con reescalado inteligente y generación de fotogramas podría mejorar mucho la experiencia de juego sin necesidad de una gran potencia bruta, y desde luego ambas tecnologías marcarían una diferencia tan grande que son de los avances más interesantes que podríamos ver en esa nueva generación.

Su resolución de pantalla debería ser 1080p por una simple cuestión de equilibrio entre potencia, tamaño de pantalla y calidad de imagen. Y hablando de la pantalla, Microsoft podría utilizar un panel LCD o un panel OLED, pero esta última sería sin duda la mejor opción.

Precio y fecha de lanzamiento

Algunos rumores decían que la Xbox portátil iba a llegar junto a Xbox Next en 2026. Ahora esas informaciones han quedado un poco en el olvido, y todo parece indicar que el lanzamiento de ambas se producirá entre 2027 y 2028, aunque se está dando más fuerza a finales de 2028 como posible fecha de lanzamiento, coincidiendo con el posible lanzamiento también de PS6.

Se ha barajado la posibilidad de que Microsoft decida lanzar primero la Xbox portátil, pero tiene poco sentido, porque un movimiento de este tipo podría perjudicar a Xbox Next, sobre todo a nivel de ventas.

Con respecto al precio de venta la verdad es que tenemos muchas dudas al respecto. No obstante, creo que lo más lógico sería que este fuese inferior al de Xbox Next, y que por tanto debería situarse en la franja de los 500-600 dólares, como máximo. Un precio muy elevado le pondría las cosas muy difíciles, sobre todo si Sony decide lanzar también una consola portátil.

Imagen de portada generada con IA.