GeForce Now y una fábula eterna

Quienes me leen habitualmente, saben que soy un muy satisfecho usuario con GeForce Now. Como ocurre con todo, el servicio de juego en la nube de NVIDIA tiene margen de mejora, pero basta con comprobar la evolución del servicio para darse cuenta de que la tecnológica no escatima esfuerzos en mejorarlo de manera constante, ya sea añadiendo nuevas funciones, mejorando las ya existentes, ampliando el catálogo de juegos disponibles, organizando actividades especiales… en resumen, que no paran de hacer que cada día sea mejor que el anterior.

La oferta de títulos compatibles no ha dejado de crecer desde sus orígenes, de modo que si al principio se contaban en unas pocas decenas, el verano pasado se alcanzaba un hito más que destacable, con los 2.000 títulos compatibles. Así, cada vez es más difícil, por no decir prácticamente imposible, no encontrar una buena selección de nuestros juegos favoritos ya disponibles para jugarlos en la nube. Ya sean lanzamientos desde el día cero o clásicos de los que seguimos disfrutando muchos años después, y hablemos de grandes superproducciones o de títulos destacables de pequeños estudios independientes. La lista, en todos los aspectos, no para de crecer.

Ahora bien, en ocasiones llegan algunos títulos que nos tocan la fibra sensible, y en este caso a mí me ha ocurrido hoy, con la llegada a GeForce Now de Fable Anniversary, la reedición especial que hicieron Lionhead Studios y Xbox Game Studios del gran clásico de Xbox, al que dediqué incontables horas tanto en mi Xbox de primera generación como, posteriormente (y aquí, de manera paralela, con la segunda y la tercera entrega de la saga). La que para muchos (me incluyo) fue la última gran creación de Peter Molyneux (sí, no me olvido de su historial de promesas incumplidas), a algunos nos sigue tocando la fibra sensible.

Ahora bien, soy consciente de que, aunque importante, el estreno de Fable Anniversary no será el más destacable para muchos, sobre todo porque también debuta esta semana, en el mismo día de su lanzamiento, Assassin’s Creed Shadows, una nueva entrega de la mítica saga y que, por lo que hemos podido ver hasta ahora, apunta muy, muy alto. Y sin alejarnos de los lanzamientos desde el día cero, también podremos cambiar la densa narrativa de Fable y la sutileza de los movimientos en Assassin’s Creed, por apuntarnos a hacer el cafre como si no hubiera un mañana con Wreckfest 2, un título que nos trae de vuelta el espíritu de clásicos maravillosos, como Destruction Derby y la saga Burnout. ¿Tú también recuerdas aquel maravilloso anuncio de leches y piñas?

Niveles de suscripción

Antes de revisar los títulos que se suman esta semana a GeForce Now, recordemos en un momento los tres tipos de cuentas disponibles en el servicio:

Cuentas gratuitas : cualquier persona interesada en el servicio puede emplearlo, sin límite en el tiempo, de manera totalmente gratuita. No ofrece acceso a los ajustes gráficos más elevados y limita la duración de las sesiones de juego a dos horas pero, aún así, es una excelente opción tanto para quienes no pueden permitirse pagar por un servicio, como para aquellos que deseen tener una primera toma de contacto con el mismo.

: cualquier persona interesada en el servicio puede emplearlo, sin límite en el tiempo, de manera totalmente gratuita. No ofrece acceso a los ajustes gráficos más elevados y limita la duración de las sesiones de juego a dos horas pero, aún así, es una excelente opción tanto para quienes no pueden permitirse pagar por un servicio, como para aquellos que deseen tener una primera toma de contacto con el mismo. Cuentas performance (antiguas prioritarias): este nivel de suscripción sí que ofrece acceso a modos gráficos más elevados y, además, sus usuarios tienen prioridad a la hora de acceder al servicio (las cuentas gratuitas pueden tener que esperar unos pocos minutos en función de la disponiblidad).

(antiguas prioritarias): este nivel de suscripción sí que ofrece acceso a modos gráficos más elevados y, además, sus usuarios tienen prioridad a la hora de acceder al servicio (las cuentas gratuitas pueden tener que esperar unos pocos minutos en función de la disponiblidad). Cuentas Ultimate RTX 4080: para los que no se conforman con menos que un tope de gama, el propio nombre de este plan ya nos indica que la experiencia que proporciona es similar a la de contar con un PC de gama alta, de última generación, equipado con una GeForce RTX 4080. En esta completa review puedes comprobar qué es lo que hace que la experiencia sea inmejorable, y como usuario de este nivel de GeForce Now desde hace ya algo más de medio año, solo puedo confirmar punto por punto lo que leerás en ese análisis.

GeForce Now Thursday

Y, como todos los jueves, vamos ya con el repaso a los nuevos títulos que se suman a GeForce Now esta semana. Son los once siguientes: