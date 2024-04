La versión para PC de The Last of Us Part II todavía no ha sido presentada oficialmente, pero su anuncio se espera para algún momento de este mismo mes, y su lanzamiento podría tener lugar entre junio y julio, una fecha que tiene sentido ya que evitaría que coincidiera con Ghost of Tsushima, previsto para el 16 de mayo. Los requisitos de The Last of Us Part II todavía no se han confirmado oficialmente, pero en este artículo voy a compartir con vosotros una estimación bastante fiable para que os hagáis una idea de lo que podemos esperar en este sentido.

Antes de nada es importante que tengáis en cuenta que la versión de The Last of Us Part II que llegará a PC será una adaptación del remaster que vimos en PS5, lo que significa que sus requisitos van a ser más altos que los de un juego de PS4. Teniendo en cuenta los precedentes que hemos visto en las adaptaciones de juegos de PS5 a PC podemos esperar que este título llegue a compatibles con soporte NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS, tres tecnologías que nos permitirán mejorar el rendimiento en gran medida.

Si el encargado de realizar esa adaptación es Nixxes Software el resultado final podría ser muy bueno, porque este estudio está especializado en ports de juegos de PlayStation a PC, y ha conseguido unos resultados excelentes con sus últimos trabajos, entre los que podemos destacar sin duda Horizon Forbidden West, un juego que como os contamos en nuestro análisis técnico es una auténtica delicia tanto por calidad gráfica como por optimización y soporte de tecnologías exclusivas de PC.

Posibles requisitos de The Last of Us Part II para PC

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3-10100F o Ryzen 3 3100. Cuatro núcleos y ocho hilos.

12 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 con 6 GB o Radeon RX 580 con 8 GB.

150 GB de espacio libre en unidad SSD.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-12600KF o Ryzen 5 5600X. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 3060 o Radeon RX 6600 XT

150 GB de espacio libre en unidad SSD.

Requisitos ideales

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-12600KF o Ryzen 5 5600X. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 Ti SUPER o Radeon RX 7900 XT.

150 GB de espacio libre en unidad SSD.

Los requisitos mínimos deberían ser suficiente para mover el juego en 1080p con calidad baja y 30 FPS, y los requisitos recomendados deberían permitirnos jugar en 1080p con calidad muy alta y mantener 60 FPS. Los requisitos ideales serían necesarios para poder jugar en 4K con calidad muy alta y disfrutar de una buena fluidez.

El requisito de la unidad SSD tiene una explicación, y es que como he dicho la versión que se adaptará a PC será la de PS5, y no la de PS4, que es la que fue diseñada para un HDD convencional. Ese remastered se optimizó para funcionar con unidades SSD, así que aunque puede que funcione con un disco duro la experiencia no será óptima, y los tiempos de carga con esa solución de almacenamiento serán enormes.