Los juegos ya generan más dinero con micropagos que con la venta directa

La industria de los juegos de consola y PC ha experimentado una transformación muy importante que nos ha llevado del clásico modelo de producto al modelo de servicio, un modelo en el que los micropagos son el pilar central.

El concepto de «juego como servicio» no es nuevo, pero también ha evolucionado, y nos ha llevado a un escenario donde los micropagos son tan importantes que ya generan más ingresos que las unidades vendidas del propio juego.

Los datos de un estudio reciente confirman que un 58% de los ingresos obtenidos dentro del sector gaming en PC proceden de micropagos, es decir, más de la mitad de los ingresos generados en 2024 por dicho sector proceden de los micropagos implementados en juegos.

Hay muchas formas de implementar los micropagos, y la verdad es que algunas implementaciones pueden ser incluso beneficiosas para el jugador, porque le permiten acceder a juegos gratuitos de calidad sin que tengan que afrontar muros infranqueables conocidos como «pay to win» (paga para ganar).

Dos de los juegos gratuitos que mejor utilizan los micropagos sin empañar la experiencia de juego son Guild Wars 2 y Path of Exile, y también hay otros que ofrecen una experiencia aceptable, aunque se ven más afectados por este tipo de transacciones, como por ejemplo Throne and Liberty y League of Legends.

Los contenidos descargables, también conocidos como expansiones de pago o DLCs, por sus siglas en inglés, representaron un 14% del total de los ingresos dentro del sector del gaming en PC, y estuvieron impulsados sobre todo por juegos como Diablo IV, que también tiene micropagos, Elden Ring y World of Warcraft, que son los títulos más importantes que han recibido nuevos DLCs recientemente.

Es curioso ver que los ingresos procedentes de juegos de pago cayeron un 2,6% en 2024 frente a los datos de 2023, un dato que confirma un cambio de tendencia entre los jugadores, y un peso cada vez mayor de los juegos gratuitos monetizados con micropagos.

En general la industria del gaming en PC se mantiene estable. Durante 2024 registró un crecimiento del 0,1% año sobre año, una cifra modesta si la comparamos con los resultados de años anteriores, en los que llegó a crecer hasta un 5,4%.

La suma total de ingresos obtenidos por el sector del gaming en PC en 2024 fue de 37.700 millones de dólares. Con todo, lo más importante es que este mercado sigue en positivo, y que las previsiones para 2027 son muy favorables, ya que se espera un crecimiento que lo impulsará hasta los 40.000 millones de dólares.