Todavía recuerdo la primera vez que hablamos de la GeForce RTX 2050, fue en este artículo, y en él os dije que iba a ser una solución gráfica económica que, acabaría democratizando el trazado de rayos y el DLSS. Dicha tarjeta gráfica nunca llegó a materializarse pero, curiosamente, fue confirmada por la propia Dell poco después.

El tiempo pasó, y al final no vimos ninguna GeForce RTX 2050. A estas alturas ya no me esperaba que NVIDIA fuese a rescatar dicho modelo, pero así ha sido, y debo reconocer que me he llevado una sorpresa mayúscula, no solo por el tiempo que ha pasado, sino porque esta se ha enfocado al sector portátil, y porque cuenta con unas especificaciones que son mucho mejores de lo que había imaginado.

La GeForce RTX 2050 Mobile posiciona claramente como una tarjeta gráfica de gama media-baja. NVIDIA no ha dado detalles sobre la arquitectura que utiliza, así que no puedo deciros con total seguridad si estará basada en Turing, la arquitectura de las RTX 20, o en Ampere, utilizada en las RTX 30. Con todo, y tras ver sus especificaciones, creo que ambas opciones son posibles, ya que esa GeForce RTX 2050 Mobile podría utilizar una GPU TU106 recortada a 2.048 shaders, es decir, con 32 unidades SM activas, pero también podría contar con una GPU GA107 (Ampere) recortada a 16 unidades SM.

Personalmente, me inclino más a pensar que NVDIA ha utilizado una GPU TU106, sobre todo por el gran recorte que tiene la GeForce RTX 2050 Mobile en el bus de memoria, un ajuste que debería ser más que suficiente para marcar una gran distancia entre esta y la RTX 2060 Mobile, a pesar de que la primera tiene más shaders.

Especificaciones de la GeForce RTX 2050 Mobile

GPU TU106 (Turing) en 12 nm (estimado).

2.048 shaders.

1.155 MHz-1.477 MHz de frecuencia GPU, modo normal y turbo.

128 unidades de texturizado (estimado).

256 núcleos tensor (estimado).

32 núcleos RT (estimado).

48 unidades de rasterizado (estimado).

Bus de 64 bits.

Hasta 4 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

TGP: 35 vatios-45 vatios (configurable).

Si la GeForce RTX 2050 Mobile estuviera basada en el núcleo gráfico GA107 (Ampere), sus especificaciones completas serían las siguientes:

GPU GA106 (Ampere) en 8 nm (estimado).

2.048 shaders.

1.155 MHz-1.477 MHz de frecuencia GPU, modo normal y turbo.

64 unidades de texturizado (estimado).

64 núcleos tensor (estimado).

16 núcleos RT (estimado).

40 unidades de rasterizado (estimado).

Bus de 64 bits.

Hasta 4 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

TGP: 35 vatios-45 vatios (configurable).

Además de la GeForce RTX 2050 Mobile, NVIDIA también ha presentado las MX550 y MX570, dos soluciones gráficas de bajo consumo que priorizan la eficiencia y la movilidad sobre el rendimiento y que, por tanto, se utilizarán en ultraportátiles, convertibles, equipos dos en uno y otros dispositivos compactos y de bajo peso.

Por desgracia, no tengo ningún detalle que compartir con vosotros, ya que NVIDIA no ha soltado prenda sobre las posibles especificaciones de ambas GPUs, pero según las filtraciones más recientes que he tenido la oportunidad de ver, la NVIDIA MX570 sería una versión de bajo consumo de la RTX 3050 Mobile, y contaría con 2.048 shaders, mientras que la MX550 sería una versión menos potente que contaría con 1.792 shaders.

Los primeros portátiles equipados con las GeForce RTX 2050 Mobile, MX550 y MX570 llegarán en algún momento de la primavera del año que viene, lo que significa que todavía quedan algunos meses por delante. Si se cumplen las especificaciones que hemos visto, la GeForce RTX 2050 Mobile debería defenderse muy bien en 1080p, y la MX570 podría ser una opción interesante para unificar trabajo y ocio en un portátil ultraligero, sin tener que hacer grandes sacrificios en ningún sentido (consumo, temperaturas, peso y rendimiento).