GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB frente a GeForce RTX 5070 de 12 GB, comparativa completa

Si no sabes qué tarjeta gráfica es mejor para ti y dudas entre la GeForce RTX 5070 y la GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB tranquilo, en este artículo encontrarás todo lo que necesitas para saber cuál de las dos es más potente, qué diferencias hay entre ellas y cuál sería la mejor opción para ti.

Antes de nada es importante que tengas en cuenta que:

Ambas tarjetas gráficas utilizan la misma arquitectura y el mismo nodo de fabricación.

y el mismo nodo de fabricación. Las dos cuentan con los mismos avances técnicos , y soportan las mismas tecnologías (DLSS 4, renderizado neural y multigeneración de fotogramas).

, y soportan las mismas tecnologías (DLSS 4, renderizado neural y multigeneración de fotogramas). La GeForce RTX 5060 Ti no ha tenido una versión Founders Edition.

Ambas tienen la misma cantidad y tipo de salidas de imagen.

Especificaciones de la GeForce RTX 5070

Núcleo gráfico GB205 fabricado en el nodo de N4P de TSMC.

48 unidades SM.

6.144 shaders a 2,32 GHz y 2,51 GHz.

192 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

48 núcleos RT de cuarta generación (94 TFLOPs).

192 núcleos tensor de quinta generación (988 TOPs).

30,86 TFLOPs en FP32.

Bus de 192 bits.

48 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5 x16.

12 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 672 GB/s).

TGP de 250 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 16 pines (300 vatios).

Tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Especificaciones de la GeForce RTX 5060 Ti

Núcleo gráfico GB206 fabricado en el nodo de N4P de TSMC.

36 unidades SM.

4.608 shaders a 2,4 GHz y 2,57 GHz.

144 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

36 núcleos RT de cuarta generación (72 TFLOPs).

144 núcleos tensor de quinta generación (759 TFLOPs).

23,70 TFLOPs en FP32.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5 8x.

16 GB de memoria GDDR7 en el modelo analizado a 28 Gbps (ancho de banda de 448 GB/s).

TGP de 180 vatios.

Utiliza un conector de alimentación de 8 pines.

Tres puertos DisplayPort 2.1b con UHBR20 y una salida HDMI 2.1b.

Diferencias clave entre ambas tarjetas gráficas

La GeForce RTX 5070 utiliza un núcleo gráfico superior, y tiene una mayor cantidad de shaders, unidades de texturizado y de rasterizado. También dispone de más núcleos tensor y núcleos RT, y su ancho de banda es mucho mayor, aunque tiene 4 GB menos de memoria gráfica.

La diferencia a su favor es grande, mucho más de lo que indican los valores de potencia bruta en FP32, aunque sobre ello hablaremos más adelante en el apartado dedicado al rendimiento relativo en juegos.

Para que no tengáis que perder tiempo comparando ambos listados de especificaciones os dejo un resumen con las diferencias más relevantes y los puntos en los que gana la GeForce RTX 5070.

Tiene un 33,33% más de shaders.

Cuenta con un 50% más de caché L2.

Tiene un 50% más de ancho de banda.

Es un 30,86% más potente en FP32.

Es un 30,5% más potente en trazado de rayos

En IA es un 30,17% más potente.

Utiliza la interfaz PCIe Gen5 con 16 líneas.

La GeForce RTX 5070 utiliza un conector de alimentación de 16 pines, y tiene TGP 70 vatios mayor que el de la GeForce RTX 5060 Ti.

Rendimiento en juegos: la GeForce RTX 5070 gana claramente

La duda principal que surge entre los usuarios de PC a la hora de elegir entre la GeForce RTX 5070 y la GeForce RTX 5060 Ti viene por la diferencia de memoria gráfica que existe entre ambas, ya que la primera tiene 12 GB y la segunda cuenta con 16 GB.

Los recientes vídeos y artículos que han publicado algunos canales y ciertos medios podrían inducirnos a error, y hacernos creer que más memoria gráfica siempre es sinónimo de una mejor tarjeta gráfica, pero no es así. Ni las tarjetas gráficas de 8 GB son «el demonio», ni las tarjetas gráficas de 12 GB son una compra a evitar salvo que vayamos a jugar en 1080p, nada más lejos de la realidad.

La GeForce RTX 5070 es una tarjeta gráfica que funciona a la perfección con juegos en 1440p, incluso con trazado de rayos activado. Su rendimiento es claramente superior, y los 16 GB de VRAM que tiene la GeForce RTX 5060 Ti no suponen una diferencia importante en esta comparativa debido a la gran distancia que hay entre ambas a nivel de rendimiento.

De media, la GeForce RTX 5070 es un 37,73% más potente que la GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB en juegos con resolución 1440p y calidad máxima. En 4K, que es donde los 16 GB de memoria gráfica podrían marcar una mayor diferencia, la primera vuelve a ganar por un 36,31%.

En 1440p con trazado de rayos la GeForce RTX 5070 vuelve a ganar por un 39,70%. No hice pruebas con la GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB en 4K con trazado de rayos porque esta configuración le queda muy grande a nivel de rendimiento. Que no os engañen, la memoria gráfica no hace milagros si la GPU no tiene la potencia necesaria.

Entre los juegos que he probado para hacer esta comparativa de rendimiento se encuentran títulos tan exigentes como Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws y Dying Light 2.

Consumo y temperaturas

Como cabía esperar, la GeForce RTX 5070 tiene un consumo más alto que la GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB. La diferencia es, en el pico máximo, de un 41,01%, y de un 31,13% en el mínimo.

Los valores de consumo y rendimiento máximo están bastante ajustados, y nos dejan una relación de rendimiento por vatio más que razonable. Esto quiere decir que aunque la GeForce RTX 5070 consume más, también aprovecha ese extra de consumo para ofrecer una mejora de rendimiento proporcionalmente razonable.

En cuanto a las temperaturas, la GeForce RTX 5070 en su versión Founders Edition registra picos máximos de 77 grados, y una media de 74 grados en Cyberpunk 2077. Se calienta entre 7 y 8 grados más que una GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB de referencia, unos valores que también son razonables teniendo en cuenta la diferencia de potencia que hay entre ambas.

Los resultados de temperatura pueden cambiar en función de los modelos que estemos comparando. Aquellos con acabados y sistemas de refrigeración de mayor calidad conseguirán unos valores de temperatura más bajos, como es lógico.

Para que os sirva como referencia, lo ideal es que una GeForce RTX 5070 se mantenga por debajo de los 80 grados, y que la GeForce RTX 5060 Ti no supere los 70 grados. Esas franjas harán posible un funcionamiento totalmente seguro, y además permitirán que el modo turbo de ambas tarjetas gráficas escale correctamente.

Valor precio-rendimiento, ¿qué tarjeta gráfica es mejor?

La GeForce RTX 5070 más barata que podemos comprar ahora mismo es la GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE SFF, que está en oferta por 624,95 euros. La GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB más económica tiene un precio de 492,25 euros, y es un modelo muy modesto con solo dos ventiladores que tiene, además, una calidad de construcción muy ajustada.

Con esos números, podemos ver que la primera cuesta 132,70 euros más. La GeForce RTX 5070 es un 26,95% más cara que la GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB, pero rinde entre un 37,73% y un 39,70% más, lo que significa que ofrece un valor superior en relación rendimiento por euro invertido, o en relación coste por fotograma, como queráis decirlo.

Si nos vamos a una GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB con tres ventiladores y un acabado de mayor calidad la cosa empeora, ya que hay algunas versiones que pueden llegar a superar los 600 euros, lo que su valore precio-rendimiento empeore muchísimo, y que se acabe pisando con la GeForce RTX 5070 en precio.

Está claro que la GeForce RTX 5070 es la mejor opción. Si tienes pensado jugar en 1440p, o incluso si quieres jugar en 2160p con garantías, debes elegir esta tarjeta gráfica antes que la GeForce RTX 5060 Ti.

La GeForce RTX 5060 Ti de 16 GB tiene sentido si podemos conseguirla a su precio recomendado, que es de 459 euros, y en aquellos casos en los que no podáis permitiros pagar la diferencia que hay entre esta y la GeForce RTX 5070. Yo lo tengo muy claro, preferiría esperar un poco más y ahorrar para hacerme con esta última.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.