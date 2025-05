Las GeForce RTX 5060 llegarán en menos de 2 semanas

RTX 5060 es una de esas combinaciones de letras y números que, no sin previo aviso eso sí, aparecen en el calendario de los entusiastas del hardware para marcar un nuevo punto de inflexión. A veces, sin que apenas nos demos cuenta, el paisaje gráfico cambia: más polígonos, sombras más precisas, inteligencia artificial que no solo calcula sino que predice. Y entonces nos damos cuenta de que, una vez más, ha llegado otra generación. O en este caso, para ser más exactos, la nueva generación llega a la gama media.

La NVIDIA GeForce RTX 5060 debutará oficialmente el 19 de mayo de 2025 a las 18:00 (hora peninsular española), acompañada por portátiles que integran su versión móvil. Su precio de salida será de 299 dólares para el modelo de sobremesa, mientras que los portátiles equipados con esta GPU partirán de los 1.099 euros. El chip se apoya en la arquitectura Blackwell, la misma que sustenta a los modelos superiores de la Serie 50, e incorpora lo más avanzado del ecosistema RTX: núcleos Tensor y RT de nueva generación, DLSS 4 con Multi Frame Generation y memoria GDDR7 de alta velocidad.

Este lanzamiento no solo amplía el catálogo de NVIDIA hacia la gama media, sino que democratiza unas funciones que hasta hace poco estaban reservadas para las configuraciones más ambiciosas. Multi Frame Generation, la evolución directa del DLSS 3.5, permite generar múltiples fotogramas sintéticos entre imágenes reales, optimizando tanto el rendimiento como la fluidez sin sacrificar fidelidad visual. La RTX 5060 se convierte así en la puerta de entrada a lo último en tecnología de mejora y optimización de imagen y rendimiento basada en inteligencia artificial.

Junto al anuncio del hardware, NVIDIA ha detallado una oleada de títulos que incorporarán soporte para sus tecnologías más recientes. MechWarrior 5: Clans, impulsado por Unreal Engine 5, recibirá el 7 de mayo una actualización con soporte completo para DLSS Multi Frame Generation, junto al nuevo DLC “Ghost Bear: Flash Storm”. También destacan Spirit of the North 2 (8 de mayo) y New World: Aeternum (13 de mayo), que estrenarán compatibilidad con DLSS 4 justo antes de la salida de la RTX 5060. Además, Bodycam, Lost Skies, Mandragora: Whispers of the Witch Tree y Necrophosis han implementado ya DLSS Super Resolution, y algunos añaden DLAA para quienes prioricen calidad sobre rendimiento.

La apuesta de NVIDIA con la RTX 5060 es doble: por un lado, acercar las tecnologías más sofisticadas al gran público; por otro, asegurarse de que los juegos que llegarán este año estén preparados para explotarlas desde el primer día. Con títulos que se vuelven cada vez más exigentes y complejos, la integración de técnicas como la generación de fotogramas por IA deja de ser un lujo para convertirse en necesidad.

Personalmente, me resulta fascinante cómo una tarjeta gráfica de gama media puede hoy ofrecer lo que hace apenas unos años era territorio exclusivo delas tope de gama. La tecnología evoluciona constantemente, esto lo sabemos de sobra, pero el ritmo al que lo hace cuando hablamos de tarjetas gráficas, y especialmente si nos centramos en las de NVIDIA, resulta sencillamente sorprendente.

