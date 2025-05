Xbox triunfa… en casa de PlayStation

Xbox lleva décadas formando parte del vocabulario emocional de los jugadores, aunque durante mucho tiempo pareció vivir siempre un paso por detrás en la pugna de las consolas. La marca verde, nacida como una apuesta disruptiva de Microsoft, ha sabido resistir embates, reinventarse en múltiples ocasiones y —más recientemente— desafiar las reglas del juego que parecían escritas en piedra. Ya no se trata solo de vender consolas o blindar exclusividades: la nueva estrategia de Xbox pasa por colarse, sin hacer mucho ruido, incluso en los salones de sus competidores.

Según datos compartidos por la propia Sony, el juego más descargado en PS5 durante abril en Europa fue Forza Horizon 5. A continuación aparecieron The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered y Minecraft, completando un podio totalmente dominado por títulos bajo el paraguas de Xbox Game Studios. En Estados Unidos y Canadá, el orden fue ligeramente distinto —Oblivion primero, luego Minecraft y Forza en tercer lugar— pero con el mismo resultado: dominio total de Microsoft en la tienda digital de su competidor directo.

Este fenómeno no es casualidad. Desde que Microsoft inició su campaña “This is an Xbox” a finales de 2023, ha dejado claro que su futuro pasa por una redefinición del modelo tradicional de exclusividad. Juegos que hasta hace poco eran estandartes exclusivos del ecosistema Xbox han comenzado a llegar a otras plataformas. El mensaje: “No importa dónde juegues, importa que juegues”. Un giro que, entre memes y suspicacias, está funcionando.

Uno de los mejores ejemplos del éxito de esta estrategia es Oblivion Remastered, que no solo ha conquistado las listas de ventas en consolas, sino que también ha alcanzado cifras récord en Steam, con picos de más de 216.000 jugadores concurrentes en sus primeros días. La nostalgia bien canalizada, unida a una ejecución técnica sólida, sigue siendo una fórmula ganadora.

Junto a estos pesos pesados, también se han colado otros títulos bajo la órbita de Microsoft: Clair Obscur: Expedition 33, fuertemente promocionado por Xbox y disponible en Game Pass, ha logrado entrar en el top 10 de ventas tanto en Europa como en EE.UU. Por su parte, Indiana Jones and the Great Circle, hasta hace poco exclusivo de Xbox, también ha tenido una excelente acogida entre los usuarios de PS5.

Y yo, que llevo ya unos cuantos años siguiendo el vaivén del mercado del videojuego, me maravillo con este tipo de giros inesperados. Cuando parecía que las fronteras eran infranqueables, resulta que Xbox ha logrado colocar su bandera dentro del terreno rival sin necesidad de invadirlo. No sé si estamos ante un cambio de paradigma definitivo, pero está claro que el sector ha madurado… y nosotros con él.

