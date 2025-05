PS5 Pro será una consola 864p, gracias a PSSR 2

Sony está trabajando en PSSR 2, una actualización de su tecnología de reescalado inteligente acelerada por hardware que será exclusiva de PS5 Pro, y que estará centrada en conseguir mejoras a nivel de rendimiento y de calidad de imagen partiendo de una resolución base mínima que ha sido cuidadosamente fijada.

Por si alguien se ha perdido, os recuerdo que PSSR es una tecnología que utiliza inteligencia artificial para reescalar y reconstruir imágenes partiendo de una resolución inferior a la nativa. Todo el proceso de inferencia se realiza a través de un hardware dedicado que tiene PS5 Pro, y que podría ser un derivado de los núcleos para IA que hemos visto en la arquitectura RDNA 4 de AMD.

La primera gran mejora que traerá PSSR 2 es que utilizará un modelo de IA más ligero y eficiente para reducir el consumo de recursos y el coste en tiempo de renderizado, lo que permitirá reducir el impacto de esta tecnología de reescalado en el rendimiento en juegos. Esto se traduciría en reescalado más eficiente, y en una mayor tasa de fotogramas por segundo al utilizar esta tecnología.

La segunda mejora estará en la calidad de imagen. Esta nueva versión será capaz de conseguir un reescalado de mayor calidad, con una imagen más limpia y detallada, y reducirá los problemas de ghosting y de shimmering, al menos en teoría. Todo esto será posible gracias a ese nuevo modelo de IA.

En tercer lugar, con PSSR 2 la tasa de FPS en juegos podría estar desbloqueada, lo que supondría un mayor nivel de fluidez en aquellos casos en los que no sea posible conseguir 120 FPS totalmente estables en juegos, pero sí tasas de entre 70 y 90 FPS. En vez de bloquear el juego a 60 FPS, este podría funcionar perfectamente con esos valores de entre 70 y 90 fotogramas por segundo.

PSSR 2 convertirá a PS5 Pro en una consola 864p

Sony ha fijado 1.536 x 864 píxeles como la resolución mínima para trabajar con PSSR 2 en PS5 Pro. Esto tiene una explicación, y es que utilizar una resolución inferior hace que la calidad final de esta tecnología de reescalado sea muy pobre, y por eso Sony ha establecido ese límite.

Esa resolución es precisamente la que utiliza el modo rendimiento de Alan Wake 2 en PS5 Pro con PSSR, 864p reescalado a 4K con una tasa de 60 fotogramas por segundo. Para poner esto en contexto, NVIDIA DLSS renderiza a 1080p y reescala a 4K en modo rendimiento, y renderiza a 720p y reescala a 4K en modo ultra rendimiento, lo que significa que PSSR 2 quedaría en un punto medio entre ambos modos.

No debemos olvidarnos de que al final toda tecnología de reescalado tiene un límite, y es que siempre llegamos a un punto en el que ya no vale la pena seguir bajando la resolución porque la calidad de imagen se reduce muchísimo y el rendimiento no mejora, debido a los problemas de cuello de botella que suele generar la CPU en estos casos. PS5 Pro utiliza una CPU Zen 2 muy recortada, así que este componente es un factor claramente limitante.

Se espera que la mejora de calidad de PSSR 2 frente a PSSR esté a un nivel parecido al que vimos cuando AMD pasó de FSR 2 a FSR 3.1. Esto son palabras mayores, y desde luego ha generado una gran expectativa, porque estaríamos hablando no solo de una mayor nitidez, sino también de una mejora notable en la estabilidad de la imagen, y de una reducción sustancial de fallos gráficos inherentes al reescalado.

Con PSSR 2 será posible utilizar diferentes modos de resolución y rendimiento:

1080p y 120 FPS (fijos).

1440p y 120 FPS (fijos).

2160p y 120 FPS (desbloqueados).

8K y 60 FPS (desbloqueados).

Es importante que tengáis en cuenta que esto no quiere decir que PS5 Pro se vaya a convertir en una consola 4K y 120 FPS, o en una consola 8K y 60 FPS. Nada más lejos, ya os he dicho que Alan Wake 2 funciona a 864p reescalado a 4K en esta consola, y esos datos de resolución se refieren al valor final utilizando reescalado.

Cuándo llegará PSSR 2 y cuál será el primer juego en utilizarla

El lanzamiento de esta tecnología podría producirse entre finales de este año y principios del año que viene. Todavía no hay marcada una fecha definitiva, así que toca esperar, pero está claro que no es casualidad que los primeros rumores sobre PSSR 2 hayan empezado a aparecer justo ahora.

Creo que esta tecnología está relacionada con GTA VI, uno de los juegos más importantes de la presente generación, y que Sony está trabajando para que sea utilizada en la versión de ese juego para PS5 Pro. Con esto quiero decir también que este podría ser uno de los primeros juegos en abrazar de lleno PSSR 2.

El objetivo en este sentido sería claro, Sony quiere tener GTA VI funcionando en PS5 Pro con PSSR 2 en 4K (reescalado desde 864p) con 60 fotogramas por segundo, y ofreciendo un nivel de calidad de imagen superior al de otras consolas que utilizarán tecnologías de reescalado inferiores, como PS5, que no tendrá más remedio que recurrir a FSR.