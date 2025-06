ASUS Vivobook S14 con Intel Core Ultra 7 255H, análisis

Llevamos ya dos modelos del ASUS Vivobook S14 con chip AMD Ryzen analizados, uno que cuadra dentro de la gama alta y otro que se coloca dentro de la gama media, así que podemos decir que es un buen momento para lanzarnos a probar un modelo equipado con lo último de Intel, un procesador Core Ultra serie 200H.

El ASUS Vivobook S14 es un portátil que, como ya os he comentado en ocasiones anteriores, prioriza la movilidad por encima de la potencia bruta. Sin embargo, esto no quiere decir que no sea capaz de ofrecer un buen rendimiento, es un equipo muy muy competente que en sus configuraciones más potentes puede llegar a ofrecer un buen rendimiento incluso con juegos.

La unidad que nos ha enviado ASUS viene configurada con un Intel Core Ultra 7 255H, un procesador de gama media-alta que posiciona en uno de los niveles más concurridos y competitivos del sector portátil, sobre todo si hablamos de equipos ultraportátiles.

Para convertirse en una opción interesante esta CPU tiene mucho que demostrar, y no solo en términos de rendimiento, también a nivel de autonomía. ¿Estará a la altura? En este análisis vamos a descubrir eso y mucho más. Poneos cómodos que empezamos.

Especificaciones del ASUS Vivobook S14

Chasis, medidas y peso

Tapa fabricada en aluminio y base en plástico con logotipo grabado mediante CNC.

Certificado MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

31,5 x 22,3 x 1,59 ~ 1.79 cm.

1,4 kilogramos.

Pantalla

Bordes reducidos para conseguir una relación pantalla cuerpo del 87%.

Pantalla de 14 pulgadas con panel de grado IPS y resolución de 1.920 x 1.200 píxeles.

Relación de aspecto 16:10, tasa de refresco de 60 Hz y brillo de 300 nits.

Reproduce el 45% del espacio de color NTSC.

Tecnologías de reducción de luz azul y antiparpadeo (certificación TÜV Rheinland).

Componentes clave

Procesador Intel Core Ultra 7 255H con 6 núcleos P de alto rendimiento, 8 núcleos E de alta eficiencia y 2 núcleos de consumo ultrabajo. En total tiene 16 núcleos y puede manejar 16 hilos.

Los núcleos P pueden alcanzar hasta 5,1 GHz de velocidad máxima, y los núcleos E alcanzan como máximo 4,4 GHz. El procesador tiene 24 MB de caché L3, 18 MB de caché L2 y su TDP es de 35 vatios.

GPU integrada Intel Arc 140T con 8 núcleos Xe (1.024 shaders), 64 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado, 128 matrices XMX para acelerar IA, 8 núcleos para acelerar trazado de rayos y 8 MB de caché L2. Su potencia máxima es de 4,81 TFLOPs.

NPU con una potencia de 13 TOPs. No es suficiente para mover Copilot+ en local.

16 GB de memoria DDR5 a 5.600 MT/s.

Unidad SSD de 1 TB PCIe Gen4 que supera los 6 GB/s en lectura secuencial.

Refrigeración, conectividad y batería

Sistema de refrigeración ASUS IceCool con doble ventilador con 97 aspas «Ice Blade» cada uno.

Conectividad cableada: dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-C con soporte de carga y DisplayPort, un jack de 3,5 mm con entrada y salida de audio y una salida HDMI 1.4.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

Batería de 70 Wh compatible con recarga rápida.

Teclado, multimedia y sistema operativo

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED en color blanco.

Cada tecla tiene un recorrido de 1,7 mm por pulsación. Cuenta con la tecla dedicada a Copilot.

La almohadilla táctil es de tacto suave y soporta gestos inteligentes.

Altavoces estéreo con ASUS Audio Booster y Dolby Atmos.

Matriz de micrófonos con reducción de ruido inteligente.

Cámara integrada con resolución FHD e infrarrojos compatible con Windows Hello. Incorpora obturador de privacidad.

Windows 11 Home como sistema operativo.

Precio: desde 949 euros.

Análisis externo y experiencia de uso

Ya os he hablado del diseño y de la calidad de acabados del ASUS Vivobook S14 en dos análisis anteriormente, así que no me voy a extender demasiado en este apartado, porque en este sentido no cambia nada frente a los modelos configurados con Ryzen 5 220 y Ryzen AI 9 HX 370.

El ASUS Vivobook S14 es una clara apuesta por el minimalismo, la sobriedad y la elegancia, y esto se deja notar en todos los elementos del portátil. La tapa está fabricada en aluminio, mientras que el interior y la base se han fabricado plástico. Esta combinación de materiales permite mantener un tacto premium y reducir costes.

La línea adopta un toque anguloso, aunque no está tan acentuada como en la serie Zenbook. La pantalla de este modelo es de 14 pulgadas con una relación pantalla-cuerpo del 87%, y utiliza un panel de grado IPS que pone en evidencia que estamos ante un ultraportátil de menos de 1.000 euros. Para llegar a ese nivel de precio hay que hacer algunos sacrificios, y en este caso tenemos la misma pantalla que en el modelo con AMD Ryzen 5 220.

El teclado tiene es de tipo chiclet, tiene retroiluminación LED en color blanco y una ligera concavidad de 0,2 mm que mejora la ergonomía. La experiencia al escribir con el ASUS Vivobook S14 es muy buena, gracias a la correcta disposición del teclado, y también a su generoso recorrido por pulsación, que es de 1,7 mm.

La almohadilla táctil tiene un tamaño considerable, es compatible con gestos inteligentes y presenta un tacto suave. Marca bien los clics, y reconoce a la perfección el deslizamiento del dedo. Nada que objetar en este sentido, cumple y está a la altura del conjunto.

En la parte superior de la pantalla tenemos una cámara con infrarrojos y resolución 1080p compatible con reconocimiento facial a través de Windows Hello. Esta incorpora un obturador físico que actúa como capa de seguridad adicional algo que siempre se agradece.

Saltando a la conectividad cableada, el ASUS Vivobook S14 cuenta con todo lo necesario para asegurar una buena experiencia de uso, ya que viene con dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, dos puertos USB 3.2 Gen1 Type-C con soporte de carga y DisplayPort, un jack de 3,5 mm con entrada y salida de audio y una salida HDMI 1.4. Dado que se trata de un ultraportátil de menos de 1.000 euros no echo en falta nada.

Nada más encender el equipo y finalizar el proceso inicial de configuración se nota un buen nivel de rendimiento en general bajo Windows 11, y un funcionamiento totalmente silencioso con cargas de trabajo bajas y medias. Solo notamos el ruido de los ventiladores cuando la carga de trabajo se eleva considerablemente.

El ASUS Vivobook S14 es un ultraportátil ligero pensado para ofimática, multitarea y también para trabajar con aplicaciones profesionales que no sean muy exigentes, y que no tengan una gran dependencia de la GPU. Con Windows 11 va totalmente sobrado, y en general resulta muy solvente, incluso con tareas de edición y creación de contenidos, y con juegos de la generación anterior no muy exigentes.

La experiencia que ofrece a nivel de movilidad es muy buena. Su solidez estructural, su tamaño compacto y su bajo peso hacen que sea muy cómodo de transportar y de llevar incluso en viajes largos. Si necesitas un portátil con el que moverte y trabajar a diario deberías tenerlo en cuenta, ya que raya a un buen nivel en este sentido, y su certificación de resistencia de grado militar es toda una garantía.

Pasando al apartado multimedia, tenemos una pantalla de grado IPS que cumple y que entra dentro de lo que podemos esperar en este rango de precios. Consigue ángulos de visión de 178 grados con una leve pérdida de brillo en las zonas más alejadas, tiene una buena densidad de píxeles por pulgadas y ofrece un alto grado de protección y cuidado de la vista, pero no destaca ni en brillo ni en reproducción del color.

El sonido raya a un buen nivel teniendo en cuenta el precio del equipo, y la cámara frontal está a la altura del conjunto. El obturador de privacidad gustará a los amantes de la seguridad, y es muy fácil de utilizar. En conjunto, tenemos todo lo necesario para disfrutar de videollamadas con un buen nivel de calidad, no tendremos que añadir nada para mejorar la experiencia.

Por último tenemos que hacer una merecida referencia al software MyASUS, que viene preinstalado y nos permite elegir entre diferentes perfiles de rendimiento, monitorizar el estado del equipo, instalar actualizaciones fácilmente, resolver problemas y hacer otros ajustes de una manera sencilla y con unos pocos clics.

Rendimiento del ASUS Vivobook S14

Tras ese primer contacto con el equipo vamos ahora a ver datos concretos de rendimiento de este equipo en diferentes pruebas y aplicaciones. Con los resultados obtenidos podremos hacernos una idea del rendimiento que es capaz de ofrecer en distintos escenarios. En todas las pruebas se ha utilizado el perfil de mayor rendimiento, y se ha mantenido el equipo conectado a la corriente.

CPU-Z

Esta prueba mide el rendimiento de la CPU de una manera sencilla y directa, tanto en monohilo como en mulithilo. El Intel Core Ultra 7 255H consigue 831 puntos en monohilo y 7.950 puntos en multihilo, superando al Intel Core Ultra 7 155H claramente en monohilo, e igualándolo en multihilo a pesar de que este último tiene HyperThreading. Muy buenos resultados.

Cinebench R23

Una prueba de renderizado por CPU que puede poner al procesador al 100% de uso aplicando una carga de trabajo muy exigente. En esta tenemos 2.057 puntos en monohilo y 16.643 puntos en multihilo, lo que significa que supera al Ryzen AI 9 HX 370 en monohilo (2.002 puntos) y pierde contra este en multihilo (21.126 puntos).

Cinebench 24

Esta es una versión más actual de la prueba anterior, y por tanto es mucho más exigente. Conseguimos 123 puntos en monohilo y 868 puntos en multihilo, resultados muy buenos que se traducen en una victoria en monohilo frente al Ryzen AI 9 HX 370 en monohilo (117 puntos), y una derrota en multihilo (1.187 puntos).

Está claro que el mayor número de hilos del Ryzen AI 9 HX 370, y la mayor potencia de sus núcleos Zen 5c comparados con los núcleos Skymont, son clave para que la solución de AMD gane siempre en multihilo.

3DMark CPU

Esta prueba mide el rendimiento del procesador con diferentes cargas de trabajo, y también hace un análisis de cómo se comporta con cada una de esas subpruebas a nivel de frecuencias y de temperaturas.

El Intel Core Ultra 7 255H gana al AMD Ryzen AI 9 HX 370 en las pruebas con un hilo y dos hilos activos, pero pierde en el resto de subpruebas. Sus puntuaciones son, en general, muy buenas y entran dentro de lo esperado. No se aprecia ningún tipo de problema de estrangulamiento térmico grave que pueda afectar al rendimiento.

Dicho esto, vamos a ver cómo se comporta el procesador a nivel de frecuencia y temperatura:

Con un hilo activo tenemos una velocidad máxima bastante estable de 5,08 GHz, aunque vemos algunos picos a la baja. La temperatura fluctúa muchísimo, y tenemos valores que van desde los 60 hasta los 97,94 grados C.

tenemos una velocidad máxima bastante estable de 5,08 GHz, aunque vemos algunos picos a la baja. La temperatura fluctúa muchísimo, y tenemos valores que van desde los 60 hasta los 97,94 grados C. Con dos hilos activos vemos que la velocidad máxima cae ligeramente hasta los 5,07 GHz de media, y la temperatura sigue fluctuando mucho, pero en esta ocasión el pico máximo es de 101,84 grados C.

vemos que la velocidad máxima cae ligeramente hasta los 5,07 GHz de media, y la temperatura sigue fluctuando mucho, pero en esta ocasión el pico máximo es de 101,84 grados C. Con cuatro hilos activos se aprecia ya una caída pronunciada de la velocidad media, que pasa a ser de 4,68 GHz. La temperatura sigue oscilando bastante, y el pico máximo es de 95,90 grados C.

se aprecia ya una caída pronunciada de la velocidad media, que pasa a ser de 4,68 GHz. La temperatura sigue oscilando bastante, y el pico máximo es de 95,90 grados C. Con ocho hilos activos sigue habiendo una gran fluctuación de las frecuencias de trabajo. La velocidad cae ocasionalmente por debajo de los 4 GHz, y tenemos una temperatura que, de media, ronda los 80 grados C.

sigue habiendo una gran fluctuación de las frecuencias de trabajo. La velocidad cae ocasionalmente por debajo de los 4 GHz, y tenemos una temperatura que, de media, ronda los 80 grados C. Con 16 hilos activos llegamos al máximo de hilos que puede manejar este procesador, y la velocidad se acerca a mínimos de poco más de 3 GHz. El máximo registrado fue de 4,28 GHz, y la temperatura se mantuvo estable en 76 grados C. Esta prueba dura muy poco tiempo, y no produce grandes picos de temperatura.

llegamos al máximo de hilos que puede manejar este procesador, y la velocidad se acerca a mínimos de poco más de 3 GHz. El máximo registrado fue de 4,28 GHz, y la temperatura se mantuvo estable en 76 grados C. Esta prueba dura muy poco tiempo, y no produce grandes picos de temperatura. Con el máximo número de hilos activos el procesador sigue trabajando con 16 hilos, que es su máximo. La velocidad varía mucho, ya que puede acercarse a los 5 GHz, pero también cae hasta los 3,32 GHz. La temperatura media ronda los 75 grados C.

El comportamiento del Intel Core Ultra 7 255H es totalmente normal. La velocidad de trabajo escala dentro de lo esperado con reducciones o aumentos lógicos en función del número total de hilos activos, y los valores de temperatura medios son seguros. Los picos máximos de temperatura son altos, pero esporádicos, así que no hay nada de lo que preocuparse.

3DMark Time Spy

Con esta prueba podemos medir el rendimiento aproximado que tendrá un equipo en juegos. Los resultados del ASUS Vivobook S14 con Intel Core Ultra 7 255H son inferiores a los del Ryzen AI 9 HX 370, sobre todo en GPU, ya que este consigue 3.270 puntos en GPU.

No es un equipo pensado para gaming, pero podrá defenderse bien con títulos de la generación anterior, sobre todo en aquellos lanzados antes de 2017, y será capaz de mover juegos actuales que no sean muy exigentes en 1080p y calidad baja.

3DMark Steel Nomad Light

Otra prueba que nos permite hacer una estimación del rendimiento en juegos de equipos que utilizan gráficas integradas, y que viene como anillo al dedo para ver de qué es capaz es Intel Arc 140T. Los 2.020 puntos quedan por debajo de los 2.339 puntos que logra la Radeon 890M, pero son suficiente para confirmar que con juegos no muy exigentes, y sobre todo con títulos de la generación anterior, tendremos un buen rendimiento

PassMark

Esta prueba mide el rendimiento de los diferentes componentes de un equipo. Esta versión del ASUS Vivobook S14 destaca con buenas puntuaciones en CPU y unidad de almacenamiento, aprueba en 2D y solo desentona en gráficos 3D, aunque es lógico porque no podemos pedirle más a su GPU integrada.

3DMark Intel XeSS

Esta prueba es interesante porque nos permite ver la diferencia que marca la tecnología Intel XeSS, un reescalado inteligente que podemos ejecutar con aceleración por hardware en la Intel Arc 140T, ya que esta viene con matrices XMX. Como podemos ver, al activarla en modo equilibrado podemos doblar el rendimiento.

V-Ray CPU

Esta prueba mide la potencia del procesador renderizando una escena exigente durante un minuto. El Intel Core Ultra 7 255H consigue una buena puntuación, y es capaz de mantener una velocidad media de 3,64 GHz.

Corona

Con esta prueba se mide también el rendimiento del procesador en un valor de rayos por segundo. El Intel Core Ultra 7 255H es capaz de alcanzar un los 4.863.838 rayos por segundo, y queda por detrás de los 7.168.419 rayos que consigue el Ryzen AI 9 HX 370.

Blender

Esta es una prueba de renderizado exigente que mide el rendimiento en muestras por minuto. No es una prueba recomendada para procesadores, ya que está optimizada para GPUs, pero el Intel Core Ultra 7 255H logra un resultado tan bueno que supera a algunas GPUs integradas de baja potencia.

CrystalDisk Mark

Con esta prueba medimos el rendimiento de la unidad SSD, la verdad es que el resultado que ha conseguido este ASUS Vivobook S14 es espectacular, de los mejores que he visto en otras versiones de este ultraportátil. Tenemos casi 7 GB/s en lectura secuencial y 5,7 GB/s en escritura secuencial, dos valores sobresalientes.

Procyon

Esta prueba sirve para medir el rendimiento en tareas de IA (inteligencia artificial) utilizando la NPU que monta el Intel Core Ultra 7 255H. Bajo FP16 tenemos 355 puntos, y bajo INT8 la puntuación sube a 675 puntos. En ambos casos se ha utilizado Intel OpenVINO.

En esa misma prueba, bajo INT8, la NPU del Ryzen AI 9 HX 370 consigue 1.682 puntos, algo que es totalmente lógico, porque hay una gran diferencia de potencia entre ambas (13 TOPs en la NPU de Intel y 50 TOPS en la NPU de AMD).

Temperatura, consumo y autonomía

El ASUS Vivobook S14 puede alcanzar picos de temperatura elevados, pero son solo valores máximos que se producen de forma ocasional. De media, el Intel Core Ultra 7 255H suele mantenerse en valores que oscilan entre los 78 grados C y los 90 grados C cuando trabaja a plena carga, cifras que son totalmente seguras.

Los valores de consumo entran dentro de lo normal. Tenemos picos ocasionales de 46 vatios en la CPU, pero este consumo se estabiliza con medias que normalmente rondan los 35 vatios a plena carga. El consumo se ajusta en tiempo real de forma dinámica dependiendo de la carga de trabajo, y de las necesidades del equipo.

Y ese ajuste del consumo en función de la carga de trabajo se refleja en la velocidad de la CPU. Con un hilo activo tenemos un pico máximo de 5.087 MHz, muy cerca de los 5,1 GHz que anuncia Intel. En multihilo lo normal es que el procesador se mantenga por encima de los 4 GHz, pero con una carga del 100% la CPU acaba bajando irremediablemente de los 3 GHz.

La prueba de autonomía me dejó con la boca abierta. La imagen habla por sí sola, el ASUS Vivobook S14 con Intel Core Ultra 7 255H fue capaz de conseguir una autonomía de 20 horas y 14 minutos, una cifra espectacular que supera las 14 horas y 58 minutos que obtuve con el modelo equipado con Ryzen AI 9 HX 370.

Este equipo es, sin ninguna duda, uno de los mejores si hablamos de movilidad y de autonomía. Ese resultado se obtuvo con el perfil de rendimiento «silencioso», la iluminación del teclado desactivada y el brillo de la pantalla al mínimo. Si subimos el brillo de la pantalla la autonomía se reducirá, como es lógico.

Conclusiones y valoración final

El ASUS Vivobook S14 con Intel Core Ultra 7 255H mantiene la calidad de construcción y el diseño que ya conocemos de análisis anteriores. Esto es algo positivo, ya que este equipo tiene una estética muy cuidada, y su certificación de resistencia de grado militar es toda una garantía de fiabilidad y vida útil.

A nivel de especificaciones nos encontramos con algunos sacrificios frente a los modelos más caros, aunque lo único destacable en este modelo es la pantalla. Cumple, y cubrirá sin problemas las necesidades de la mayoría de los usuarios de nivel medio, pero el panel que monta es bastante modesto, sobre todo en lo que respecta a la representación del color.

Esa carencia se compensa con creces a través del rendimiento, donde destacan sobre todo el procesador y la unidad SSD, que alcanza velocidades sobresalientes. Tenemos potencia de sobra para disfrutar de una buena experiencia de uso incluso con aplicaciones relativamente exigentes, y aunque no sea un equipo gaming podrá con juegos de la generación anterior sin problemas.

En términos de movilidad este modelo también raya a un gran nivel, puesto que es muy compacto y ligero, y como hemos visto puede ofrecer más de 20 horas de autonomía por carga de la batería. Esto quiere decir que podremos cumplir hasta dos jornadas de trabajo, o de estudio, sin tener que buscar un enchufe.

Si buscas un ultraportátil ligero pero potente, con una buena calidad de construcción, un teclado a la altura y una autonomía excelente no lo dudes, este ASUS Vivobook S14 es una de las mejores opciones que encontrarás ahora mismo por menos de 1.000 euros. Muy recomendable, sin ninguna duda.