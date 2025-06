La beta de Gears of War Reloaded ha comenzado. Como me hice en su momento con una copia de Gears of War Ultimate Edition esta me cuenta como precompra de la nueva entrega, y gracias a ello he podido acceder a dicha beta en PC.

El lanzamiento de Gears of War Reloaded está programado para el 26 de agosto, así que todavía quedan por delante dos meses que se podrían aprovechar para introducir pequeños cambios y mejoras de rendimiento, pero en ya os aviso de que no debéis esperar cambios ni mejoras importantes.

En esta nueva versión tenemos soporte completo de NVIDIA DLSS 3.5 en tarjetas gráficas gráficas GeForce RTX 20 y superiores, y también cuenta con soporte de AMD FSR 3.1 para tarjetas gráficas Radeon RX 5000 y superiores.

Podemos activar cualquiera de esas dos tecnologías a través del menú de configuración gráfica, donde también encontraremos información de la cantidad de memoria gráfica disponible y del impacto que tiene cada ajuste en el rendimiento, así como del consumo de memoria gráfica de las texturas.

Gears of War Reloaded es un juego muy exigente en este sentido, ya que con la calidad de texturas en medio el juego recomienda contar con 3 GB de VRAM. Con calidad ultra se recomienda tenre al menos 6 GB de VRAM, lo que significa que necesitaremos una tarjeta gráfica con 8 GB de memoria gráfica para jugarlo con calidad máxima en 4K son problemas de VRAM.

Rendimiento de Gears of War Reloaded con una GeForce RTX 4060

No he tenido tiempo suficiente para realizar una prueba de rendimiento más amplia y con diferentes tarjetas gráficas, así que he preferido dedicar el tiempo que tenía a centrar mis pruebas de rendimiento utilizando una GeForce RTX 4060, porque es la segunda tarjeta gráfica más utilizada en Steam, y porque partiendo de sus resultados podremos saber:

Si el juego es viable en calidad máxima y altas resoluciones con 8 GB de memoria gráfica.

El rendimiento aproximado que podremos conseguir con otras tarjetas gráficas cercanas y equivalentes.

La GeForce RTX 4060 va sobrada en 1080p con calidad máxima. Con esa configuración tenemos medias que rondan entre los 140 y los 160 FPS, y un consumo de memoria gráfica que ronda de media los 4,5 GB. El consumo de RAM apenas llega a los 4,6 GB.

Si subimos a 1440p el rendimiento medio es de 85 FPS sin reescalado, y tenemos un consumo de memoria gráfica de 5,3 GB. El consumo de RAM se mantiene en 4,6 GB.

En 4K, sin reescalado, el rendimiento medio es de 39 FPS sin reescalado, y el consumo de memoria gráfica es de 7 GB. El consumo de RAM roza los 4,9 GB.

Con la GeForce RTX 4060 podemos jugar sin problemas en 1080p y en 1440p sin reescalado, pero para jugar en 4K tendremos que activar DLSS en modo equilibrado si queremos mantener más de 60 FPS de forma estable.

¿Han desaparecido los problemas de rendimiento de la Ultimate Edition?

Pues sí, el rendimiento en general del juego es bueno, no he apreciado problemas graves de stuttering ni picos mínimos de FPS muy bajos, algo que si ocurre constantemente con Gears of Wars Ultimate Edition cuando se ejecuta en un PC actual.

Por ejemplo, en 1440p la media de FPS mínima rondaba los 75 FPS, lo que significa que la experiencia es fluida y estable, ya que es un valor acorde a esa media de 85 FPS que registramos a esa resolución utilizando una GeForce RTX 4060.

Gears of War Reloaded también debería funcionar sin problema con la GeForce RTX 3060 y con modelos equivalentes de AMD, como las Radeon RX 7600 y Radeon RX 6650 XT. No es un juego muy exigente, y podréis jugarlo a la perfección con 8 GB de RAM, siempre que minimicéis las aplicaciones y el consumo de memoria en segundo plano.

Tened en cuenta que todo lo dicho aplica únicamente al modo multijugador, que es el que estaba disponible durante este fin de semana en la beta cerrada. Con todo, no debería haber cambios importantes en el modo multijugador.

Con estas pruebas puedo confirmar que los requisitos de Gears of War Reloaded no estaban mal planteados, y que son totalmente realistas.