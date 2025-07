AMD confirma un secreto a voces sobre PS6, y uno de sus pilares más importantes

A finales del año pasado Mark Cerny, ingeniero jefe del hardware de PS4 y PS5, y también de la futura PS6, confirmó algunos detalles importantes de la consola de próxima generación de Sony, y lo hizo hablando de Project Amethyst, un proyecto conjunto que están desarrollando con AMD, y que sentará las bases de las nuevas tecnologías que utilizará su próxima consola.

Jack Huynh, vicepresidente sénior y gerente general de computación y gráficos en AMD, ha compartido un post en la red social X donde aparece con Mar Cerny, y ha aprovechado para realizar algunos comentarios que, sin duda, son muy interesantes, ya que nos permiten deducir algunas de las claves más importantes de la futura PS6.

El ejecutivo de AMD ha dicho que Project Amethyst es un esfuerzo de ingeniería conjunta entre PlayStation y AMD, y que está centrado en conseguir innovaciones gráficas y también jugables que estarán impulsadas por la IA, más concretamente por el aprendizaje automático, partiendo de dos grandes objetivos:

En su post Jack Huynh también dijo que no está teorizando, sino que esto es una realidad co-diseñada (imaginamos que refiriéndose a Sony), e hizo una referencia directa a FSR 4 y a las tecnologías que integrará FSR Redstone, entre las que destacan la generación de fotogramas por IA y la generación de rayos, que es un reductor de ruido inteligente.

No puede ser casualidad. Está claro que esto es un guiño por parte de Huynh a las nuevas tecnologías que tendrá PS6, y nos hace pensar que esta consola no solo utilizará reescalado inteligente acelerado por hardware en esta consola, algo que ya hemos visto en PS5 Pro, sino que también podría contar con generación de fotogramas por IA y con un reductor de ruido inteligente que se aplicará junto al trazado de rayos.

Ya os dije en su momento que tanto PS6 como Xbox Next van a hacer una apuesta muy importante por la IA aplicada a gaming para conseguir un salto generacional más grande, y para superar las limitaciones que imponen en este sentido el hardware y el renderizado convencional.

Para poder acelerar todas esas tecnologías de IA aplicada a gaming tendrán que contar con núcleos especializados para acelerar IA, y estos no solo tendrán que contar con la potencia suficiente, sino que además deberán poder trabajar como mínimo con operaciones FP8. AMD será la encargada de proporcionar ese hardware especializado, y de adaptar su ecosistema de IA aplicada a gaming a las necesidades de la PS6 de Sony.

