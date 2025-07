Perfect Dark para Xbox Series X y Series S ha sido cancelado

Perfect Dark se encontraba en un estado de desarrollo bastante avanzado, tanto que incluso Digital Foundry realizó un primer análisis técnico al contenido que mostró Microsoft para encontrar los niveles de resolución utilizados, y llegó a la conclusión de que la resolución base de renderizado era demasiado baja.

El juego estaba basado en el Unreal Engine 5 y funcionaba, según dicho medio, a entre 720p y 960p reescalados a 1440p. Esta configuración era necesaria para mover el juego a 60 FPS en Xbox Series X, así que imaginad los sacrificios que tendrían que hacer para poder ejecutarlo en Xbox Series S. También utilizaba Lumen, pero implementado por software.

En general, el proyecto no tenía tan mala pinta, aunque tampoco destacaba ni tenía pinta de repetir el gran éxito que tuvo la serie en sus inicios. El caso es que parece que no estaba cumpliendo con las expectativas, y al final no solo ha sido cancelado, sino que además el estudio que estaba al frente del proyecto, The Initiative, ha cerrado.

Todo esto forma parte de los despidos masivos del equipo de Xbox Game Studios, que afecta a unos 9.000 empleados. La compañía ayudará a todos los afectados por los despidos en su transición y en la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales.

Esto forma parte de un complejo proceso de reestructuración, según la propia Microsoft, que ha afirmado que sigue comprometida con el desarrollo de nuevos juegos y que tiene entre manos 40 desarrollos activos. Muchos de estos nuevos títulos irán llegando en 2026.

Malos tiempos para muchos de los estudios propiedad de Microsoft, que no dejan de perder empleados. Tur10, que es el estudio responsable de la saga Forza Motorsport, ha perdido al 50% de su plantilla, y otros estudios, como Raven Software, también se están viendo afectados por los despidos.

Volviendo a Perfect Dark, veremos qué ocurre con la franquicia. Microsoft tiene varias posibilidades. Podría volver a dejarla en el abandono más absoluto, que es lo que ha venido haciendo en los últimos años, o también podría reiniciar el desarrollo e intentar dar forma a un remake del juego original, adaptándolo a los tiempos que corren. También podría intentar desarrollar una nueva entrega desde cero, tiene muchas opciones en este sentido.

Perfect Dark fue uno de los juegos más importantes y mejor valorados de Nintendo 64. Creó escuela, y demostró que había lugar para la innovación y para la creatividad en el mundo de los juegos en primera persona, incluso a pesar de las limitaciones técnicas de la consola de Nintendo.