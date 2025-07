Estos son los 20 juegos que llegarán a GeForce Now en julio

NVIDIA nos ha confirmado las novedades que llegarán a GeForce Now este mes de julio, y tenemos un total de 20 juegos que se repartirán de forma gradual semana a semana.

La lista de juegos es una de las más ricas y variadas que recuerdo, y en ella tenemos nuevos lanzamientos muy esperados como Little Nightmares II, RoboCop: Rogue City – Unfinished Business, que es un juego independiente del original y no un DLC, y HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT, que llegará el 16 de julio y hará las delicias de sus fans.

Estos son los juegos que llegan a GeForce Now esta semana:

Little Nightmares II (Nuevo en Xbox, PC Game Pass)

Figment (Nuevo en Epic Games Store)

Clicker Heroes (Steam)

Fabledom (Steam)

Rogue: Genesia (Steam)

Schedule I (Steam)

Y estos son los juegos que irán llegando a lo largo del mes de julio:

The Ascent (Nuevo en Xbox, PC Game Pass, 8/7).

Every Day We Fight (Nuevo en Steam, 10/7).

Mycopunk (Nuevo en Steam, 10/7).

Brickadia (Nuevo en Steam, 11/7).

HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT (Nuevo en Steam, 15/7).

Stronghold Crusader: Definitive Edition (Nuevo en Steam, 15/7).

DREADZONE (Nuevo en Steam, 17/7).

The Drifter (Nuevo en Steam, 17/7).

He Is Coming (Nuevo en Steam, 17/7).

Killing Floor 3 (Nuevo en Steam, 24/7).

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business (Nuevo en Steam, 17/7).

Wildgate (Nuevo en Steam, 22/7).

Wuchang: Fallen Feathers (Nuevo en Steam y Epic Games Store, 23/7).

Battle Brothers (Steam).

En los paréntesis encontraréis la fecha exacta de lanzamiento de cada juego, y la fecha en la que llegarán cada uno de esos títulos a la plataforma de juego en la nube de NVIDIA.

GeForce Now sigue en oferta hasta el 6 de julio

Si todavía no has probado este servicio tenemos una buena noticia que darte, y es que todavía está activa la oferta de verano que te permitirá conseguir seis meses de suscripción al plan «Rendimiento» de GeForce Now por solo 32,99 euros. Este precio supone un descuento del 40% frente a su coste normal, que es de 54,99 euros.

Esta promoción solo estará activa hasta el 6 de julio, y con ella podrás disfrutar de:

Tiempos de espera reducidos.

Resolución 1440p en juegos.

Tecnologías RTX activadas.

Sesiones de juego de hasta 6 horas seguidas.

En caso de que no tengas dinero para pagar una suscripción tranquilo, porque GeForce Now también está disponible en una modalidad gratuita con anuncios, que te dará acceso a un equipo básico y a sesiones de juego de una hora.

Os recordamos que esta plataforma también está disponible para Steam Deck a través de la aplicación nativa que NVIDIA lanzó hace apenas un mes.