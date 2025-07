Anthem «morirá» el 12 de enero, si pagaste por él malas noticias, ya no podrás jugarlo

EA ha confirmado que los servidores de Anthem cerrarán el 12 de enero de 2026. A partir de esa fecha ya no será posible jugar nunca más, porque es un título totalmente online. Esto significa que no tiene modo offline, y que no funciona si no se conecta a unos servidores externos.

Esta noticia llega en un momento interesante, justo cuando la campaña «dejad de matar juegos» ha superado las 800.000 firmas, y es un claro ejemplo del problema al que se refiere esa campaña. Los desarrolladores crean juegos que dependen de servicios externos para funcionar, y con ello están dando forma a algo que tiene fecha de caducidad.

Anthem llegó al mercado como un proyecto muy ambicioso que quería competir con Destiny 2, pero al final no tuvo el éxito esperado y acabó siendo un fracaso. EA y BioWare quisieron darle una nueva vida anunciando Anthem Next, pero al final el proyecto acabó siendo cancelado, y con ello supimos que el final de este juego había quedado sellado. Fue la crónica de una muerte anunciada.

No importa si pagaste por Anthem, el juego no es tuyo, y no podrás volver a jugarlo

Este es un problema que estamos viendo con muchos otros juegos que necesitan de un modo online permanente para poder funcionar, es decir, no se limita a títulos multijugador ni tampoco a aquellos que utilizan el modelo de servicio. Hay juegos que si no se validan por un servidor externo directamente no funcionan.

Esto es un problema, porque cuando se cierren los servidores adiós al juego. Por suerte hay desarrolladoras que ofrecen la posibilidad de jugar a sus títulos de forma totalmente offline, y otras que combinan un modo de juego offline con otro online, de manera que aunque llegue el momento en el que los servidores cierren podremos seguir jugándolo sin ningún problema.

Hoy tenemos más razones que nunca para apoyar campañas como la de «dejad de matar juegos», y para comprar en tiendas como Good Old Games, que nos permiten descargar instaladores offline de nuestros juegos y evitar tener que pasar por activaciones o validaciones que podrían darnos problemas si se produce la caída de los servidores del juego, o de la propia tienda.

Sobre este tema es importante recordar que aunque compremos en Steam o en Epic Games Store, los juegos «no son nuestros», solo pagamos por una licencia que nos permite usarlos, con todo lo que ello supone si en algún momento cualquiera de estas dos plataformas decide echar el cierre.

Qué puedo decir, echo de menos los tiempos en los que comprabas un cartucho o un CD y tenías la tranquilidad de que el juego era tuyo, y sin