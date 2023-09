¿Esperas The Elder Scrolls VI? Pues ten paciencia...

Ya han pasado algo más de cinco años desde que Bethesda hablara por primera vez de The Elder Scrolls VI. Fue en el E3 2018 y, aunque ya quedó claro que no se hablaba ni remotamente de un lanzamiento cercano, son (somos) muchos los que hemos estado esperando su lanzamiento desde entonces. Y es que parece mentira, pero pronto se cumplirán 12 años desde que The Elder Scrolls V: Skyrim llegó al mercado, el 11 de noviembre de 2011.

Durante los últimos años Bethesda se ha volcado en cuerpo y alma a Starfield, por lo que cabía esperar que la futura entrega de esta franquicia se retrasara un tiempo. A esto, además, debemos sumar que dos años después del anuncio, Bethesda informó de un cambio importante, pues habían decidido cambiar de motor para The Elder Scrolls VI, lo que indudablemente se iba a traducir en que la espera se alargaría sustancialmente.

No obstante, en aquel momento Todd Howard también afirmó que el equipo de trabajo dedicado al motor se había multiplicado por cinco en cuestión de meses, algo que nos hizo pensar que el retraso no sería excesivo. Sin embargo, han ido pasando los años y apenas hemos vuelto a saber nada. Algo que, repito, se entiendo por el hecho de que todos los focos apuntaran a Starfield, pero que sí que nos invitaba a pensar que el desarrollo de TES VI seguía a buen ritmo.

Así, hoy nos hemos llevado un buen jarro de agua fría pues, como podemos leer en The Verge, Microsoft no se plantea la llegada de The Elder Scrolls VI antes de 2026 o más tarde. Esa información sale de la documentación presentada por Microsoft a la FTC, y consiste en un gráfico en el que la compañía informa sobre los títulos y franquicias de Bethesda, y cerrando la lista, en la que también figuran Fallout, Starfield y Redfall entre otros, nos encontramos con el esperado título.

Dicha tabla nos da varios datos importantes, como puedes comprobar en la misma, entre los que destacan tanto que no llegará como mínimo a 2026, como que su lanzamiento está previsto para PC y Xbox. No está prevista, y se explicita en la tabla, su llegada a PlayStation, y además no contará ni con multijugador ni con juego cruzado, aspectos todos estos que podrían llegar a complicar aún más su desarrollo, retrasando todavía más su llegada al mercado.

Así, y si se cumple la más optimista de las previsiones, habrán pasado nada menos que 15 años entre el lanzamiento de su predecesor y la llegada de The Elder Scrolls VI, una década y media… que se dice pronto.