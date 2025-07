Si pagar por un juego no equivale a comprarlo, piratearlo tampoco es robar

El creador de Minecraft, Markus Persson, ha compartido su punto de vista sobre la reciente polémica que ha surgido tras el nuevo auge de la campaña «Dejad de Matar Juegos«, y sobre la controversia política de desarrolladoras y publicadoras, que defienden que pagar por un juego no nos convierte en propietarios del mismo, solo en titulares de una licencia de uso revocable en cualquier momento sin consecuencias para ellos.

Su opinión es tan contundente como clara. Si no somos propietarios de un juego al pagar por él, entonces piratear tampoco es robarlo. Un punto de vista radical, pero que muchos están viendo como una respuesta necesaria ante la mala praxis de desarrolladoras y publicadoras que se creen que solo tienen derechos frente al jugador, ninguna obligación con este.

Con las ofertas de Steam, los juegos gratis de múltiples plataformas, especialmente la Epic Games Store, los packs de Humble Bundle y con el valor que ofrece el Game Pass de Microsoft la verdad es que hoy en día hay pocas razones para piratear juegos, pero las subidas de precio de los juegos triple A más importantes y la actitud de las publicadoras está impulsando una corriente de rebeldía que podría impulsar la piratería de videojuegos.

Si Europa decide tomar cartas en el asunto y escuchar la petición «Dejad de Matar Juegos» las cosas podrían ponerse bastante difíciles para publicadoras y desarrolladoras en el viejo continente. Estas solo tienen que preocuparse por algo muy sencillo, hacer las cosas bien. Crear una alternativa para un jugador, sin servidores, cuando un juego vaya a cerrar sus servidores, sería un paso importante en esa dirección, y tendría que ejecutarse a tiempo, sin que el jugador pierda todo lo que ha conseguido.

Veremos cómo va evolucionando esta petición y qué impacto acaba teniendo realmente. De momento ya sabemos que el enorme rechazo que generó el cierre de The Crew ha llevado a Ubisoft a confirmar que The Crew 2 tendrá un modo offline, una victoria importante que confirma el peso que tenemos los jugadores cuando hacemos presión para frenar los abusos de las desarrolladoras y de las publicadoras, como el que se producirá el año que viene con el cierre de Anthem.

Just verifying that yes, that is what I was talking about.

If buying a game is not a purchase, then pirating them is not theft.

— notch (@notch) July 7, 2025