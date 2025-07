PS6 solo tendrá 24 GB de memoria, ¿por qué no subir a 32 GB?

Una de las mejoras más importantes que trae cada nueva generación de consolas es el aumento de la cantidad de memoria disponible, y PS6 no va a ser la excepción a la regla.

Con PS4 se produjo un salto muy grande frente a la generación anterior, ya que pasamos de los 512 MB de PS3 a los 8 GB de aquella. PS5 dobló la capacidad de la memoria, ya que viene con 16 GB, y por esta razón muchos rumores dicen que PS6 debería contar con 32 GB de memoria.

Digital Foundry cree que Sony no va a montar tanta memoria en PS6, y que en realidad esta consola solo tendrá 24 GB, es decir, 8 GB más que PS5 y solo 6 GB más que PS5 Pro (esta tiene 16 GB de GDDR6 y 2 GB de DDR5).

Esto fue algo que ya os comentamos cuando repasamos las posibles especificaciones de PS6, que la consola tendrá entre 24 GB y 32 GB de memoria unificada. Como ya sabrán muchos de nuestros lectores, este tipo de memoria se utiliza de forma indistinta como RAM y como VRAM.

PS6 con 24 GB de memoria: ¿sería suficiente?

Según Digital Foundry esta configuración sería la más equilibrada en términos de costes y de rendimiento, y por tanto la más acertada para esta nueva consola. En teoría, esos 8 GB de memoria adicional cubrirían todas las necesidades de PS6 tanto para trabajar con IA como para ofrecer un trazado de rayos más avanzado.

Sabemos que PSSR, el reescalado inteligente de PS5 Pro, tiene un consumo de memoria aproximado de 250 MB. El uso de un modelo con algoritmos más avanzados podría aumentar el consumo de memoria, y la implementación de una tecnología de generación de fotogramas inteligente en PS6 podría implicar un consumo adicional de entre 500 MB y 1 GB.

En el peor de los casos, puede que el conjunto de tecnologías de IA aplicada a gaming de PS6 representen un consumo de memoria de 1 GB+. El trazado de rayos en juegos también consume más memoria, y dependiendo de su complejidad puede oscilar entre unos cientos de megabytes y más de un gigabyte.

Haciendo una estimación aproximada podemos decir que entre IA y trazado de rayos el consumo de memoria podría rondar los 2 GB en PS6, aproximadamente. De esos 8 GB de memoria adicional que tendría la nueva consola de Sony todavía quedarían libres 6 GB, que se podrían utilizar para conseguir texturas de mayor calidad y juegos con mundos más amplios y complejos.

Sí, aumentar la memoria de 16 GB a 24 GB sería suficiente para conseguir una mejora generacional notable. Montar 32 GB de memoria podría ser excesivo e innecesario, y representaría un aumento de costes considerable, algo que al final afectaría al precio de venta de la consola.

No obstante, no hay nada decidido todavía, y no tenemos confirmación por parte de Sony, así que no podemos descartar la posibilidad de que esta consola acabe llegando con 32 GB de memoria.