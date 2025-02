The Division 3, qué PC necesitarás para jugarlo y posible fecha de lanzamiento

Ubisoft confirmó en 2023 que está trabajando en The Division 3, una buena noticia que nos hizo pensar que su lanzamiento podría estar más cerca de lo que nos imaginábamos. Sin embargo, la reciente publicación de dos ofertas de empleo relacionadas con este proyecto parecía indicar que su desarrollo no estaba tan avanzado como creíamos, y que todavía faltarían al menos un par de años para su llegada.

Fuentes con un alto grado de credibilidad dentro de la industria, como Tom Henderson, comentaron que The Division 3 no va a llegar en 2025, y probablemente tampoco lo hará en 2026. Tiene sentido, porque si miramos los lanzamientos recientes de Ubisoft nos daremos cuenta de que la compañía ha estado bastante ocupada con proyectos como Avatar: Frontiers of Pandora y Star Wars Outlaws.

Entonces, ¿cuándo llegará The Division 3?

No tenemos todavía una fecha concreta, pero en teoría no llegará antes de finales de 2026, lo que significa que en el mejor de los casos podríamos verlo a finales del año que viene, y que en el peor de los casos podría retrasarse hasta 2027. Son fechas que tienen sentido, pero al no estar confirmadas oficialmente debemos considerarlas como un rumor, con todo lo que ello conlleva.

Un lanzamiento dentro de las fechas señalas me hace pensar que The Division 3 podría ser concebido como un juego de transición intergeneracional, es decir, que podría estar desarrollado para funcionar sobre las consolas de la generación actual, y también sobre las consolas de próxima generación, conocidas provisionalmente como Xbox Next y PS6.

¿Qué creemos saber sobre The Division 3?



Podemos dar por sentado que Ubisoft mantendrá la base que hemos visto en las dos primeras entregas, y que de nuevo tendremos un escenario posapocalíptico donde la zona oscura volver a jugar un papel importante como contenido de final de juego. En este sentido creo que se podrían mejorar muchas cosas con respecto al diseño de los dos primeros juegos, sobre todo en tema de jefes y caza entre jugadores.

Los rumores llevan tiempo diciendo que esta vez Chicago será la ciudad elegida como escenario para The Division 3, y que podríamos volver a encontrarnos con una ambientación donde la nieve sería la gran protagonista. Esto fue precisamente lo que ocurrió en The Division, y funcionó de maravilla. En general la ambientación de ese juego me gustó mucho más que la de The Division 2.

Las mecánicas de juego no van a cambiar en su base, aunque cabe esperar ciertas modificaciones con respecto a las clases y al componente RPG. Es pronto para anticipar nada, pero quizá Ubisoft aproveche algunos de los cambios que iba a introducir en The Division Heartland, un proyecto que no tenía mala pinta, pero que al final acabó siendo cancelado.

Se ha rumoreado también la introducción de nuevas facciones enemigas, aunque el punto central del juego seguirán siendo los agentes renegados de The Division, un tema recurrente que nos ha dejado a enemigos icónicos en las dos primeras entregas, además de giros y traiciones totalmente inesperadas.

Qué PC necesitaremos para poder jugar

Los requisitos mínimos deberían ser un poco más altos que el hardware de un PC equivalente a Xbox Series S, lo que significa que no necesitaremos un PC extremadamente potente para poder jugarlo. Sin embargo, los requisitos recomendados van a ser mucho más elevados, sobre todo si se confirma que será un juego de transición intergeneracional.

Ya os hablé en su momento de los posibles requisitos de The Division 3, y creo que en líneas generales se mantendrán más o menos al nivel que os dije en ese momento, pero con algunas modificaciones que es importante tener en cuenta, y que os dejo reflejadas a continuación:

Requisitos mínimos

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i3-10100F o Ryzen 3 3300X. Cuatro núcleos y ocho hilos.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 2060 SUPER o Radeon RX 6600.

Unidad de almacenamiento con más de 100 GB de espacio libre. SSD requerido.

Este sería el nivel para jugar en 1080p, calidad media y 30 FPS.

Requisitos recomendados

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-12600K o Ryzen 5 7600. Seis núcleos y doce hilos.

32 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 SUPER o Radeon RX 7900 GRE.

Unidad de almacenamiento con más de 100 GB de espacio libre. SSD requerido.

Con esta configuración debería ser posible jugar en 1080p con calidad máxima y 60 FPS totalmente estables, o en 1440p con calidad alta y 60 FPS estables.

Requisitos ideales

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i9-14900K o Ryzen 7 7800X3D. Ocho núcleos y dieciséis hilos.

32 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 5080 o equivalente con 16 GB de memoria gráfica.

Unidad de almacenamiento con más de 100 GB de espacio libre. SSD requerido.

Este equipo no debería tener problemas para mover el juego en 2160p con calidad máxima y 60 FPS estables.

Tres cosas que debería tener The Division 3

A nivel técnico podemos esperar una gran mejora frente a las dos entregas anteriores, no solo por su mayor tiempo de desarrollo, sino también porque esta nueva entrega estará desarrollada sobre la base de consolas mucho más potentes, y porque podría aprovechar tecnologías de última generación disponibles en las próximas consolas de Sony y Microsoft.

Las expectativas están bastante altas en este sentido, pero hay tres cosas que Ubisoft debería introducir en The Division 3 para hacer que este juego esté a la altura:

Soporte de NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS. Trazado de rayos aplicado a reflejos, iluminación y sombras. Compatibilidad con las tecnologías de generación de fotogramas de AMD, Intel y NVIDIA.

Esas tres claves permitirían mejorar la calidad gráfica del juego, y también su rendimiento. Contar con soporte de reescalado y de generación de fotogramas puede suponer una diferencia enorme en cualquier juego actual, y en un título de transición intergeneracional como este sería todavía más importante para mejorar el rendimiento y la fluidez.