Hace poco más de una semana tuvimos la oportunidad de analizar el ASUS ROG Zephyrus G14 2024, un modelo que es sin duda uno de los mejores portátiles de 14 pulgadas que podemos encontrar ahora mismo en el mercado dentro de su categoría, y hoy os traemos el análisis del ASUS ROG Zephyrus G16 2024, una versión de 16 pulgadas que mantiene las claves del anterior, pero que aumenta tanto el tamaño como la potencia.

No os dejéis engañar por esas 16 pulgadas. Es cierto que el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 es más grande que el ASUS ROG Zephyrus G14 2024, pero esto no quiere decir que el gigante taiwanés se haya desmadrado con sus dimensiones o con el peso. En realidad estamos ante uno de los portátiles de 16 pulgadas más compactos y ligeros que existen, y también es uno de los más potentes.

Como ocurrió con el modelo de 14 pulgadas ASUS ha hecho un trabajo excelente tanto con el diseño como con la calidad de materiales, algo que sin duda se ha convertido en un clásico dentro de la serie Zephyrus. Tenemos un chasis en aluminio mecanizado CNC y una línea minimalista marcadamente angulosa que consigue un acabado atemporal. El color blanco platino luce de maravilla, aunque también está disponible en una versión en color gris eclipse si prefieres los tonos oscuros.

El ASUS ROG Zephyrus G16 2024 tiene un peso de solo 1,95 kilogramos, una cifra que lo coloca con una relación peso-formato que supera incluso a portátiles de menor tamaño. A pesar de todo, ASUS ha sido capaz de montar una configuración impresionante, nada más y nada menos que un Intel Core 9 Ultra-185H y una GeForce RTX 4090 Mobile. Seguro que ahora entiendes por qué dije que estamos ante uno de los portátiles más potentes de su gama.

ASUS ROG Zephyrus G16 2024: análisis externo y puntos clave

El ASUS ROG Zephyrus G16 2024 es un portátil de 16 pulgadas que sorprende por lo compacto y ligero que es. Como dije al principio del artículo es uno de los equipos más ligeros dentro de su categoría, algo que se deja notar desde el momento en el que lo sacamos de la caja. Su peso es de solo 1,95 kilogramos como dije anteriormente, y como podemos ver en la imagen que tenéis justo debajo de estas líneas su grosor es similar al de mi dedo pulgar.

En la tapa podemos ver el logo ASUS ROG y la Slash Lightning, una tira con iluminación LED personalizable que le da un toque de distinción y que rompe el minimalismo que impera en este equipo. Predominan las líneas rectas y las formas angulosas, y la verdad es que ASUS ha sido capaz de aprovechar a la perfección el espacio disponible tanto a nivel funcional como estético, creando uno de los portátiles más bonitos y mejor planteados que he visto hasta la fecha.

Cuando abrimos la tapa nos da la bienvenida una pantalla OLED de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y validación PANTONE. La densidad de píxeles por pulgada es muy buena, y al tener el formato 16:10 contamos con más espacio en vertical para trabajar. El panel tiene la certificación ROG Nebula Display, ofrece una tasa de refresco de 240 Hz, tiene un tiempo de respuesta de 0,2 ms, es compatible con G-SYNC de NVIDIA, reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene certificación VesaDisplayHDR 500 y Dolby Visión, y ofrece una precisión del color Delta E <1.

Los bordes de pantalla son muy reducidos, cosa que permite reducir el tamaño del equipo y que al mismo tiempo mejora la inmersión y la concentración. En el marco superior tenemos una cámara frontal con resolución 1080p e infrarrojos que nos permitirá utilizar el reconocimiento facial de Windows Hello, así como una matriz de micrófonos 3D que nos dará todo lo que necesitamos para disfrutar de videollamadas de alta calidad.

El ASUS ROG Zephyrus G16 2024 utiliza el mismo diseño de bisagra invisible que vimos en el modelo de 14 pulgadas, lo que consigue un frontal más limpio y mejor integrado. Este diseño también contribuye en las tareas de refrigeración, y mantiene el calor alejado del teclado. Y hablando del teclado, ASUS ha hecho un excelente trabajo en líneas generales para mejorar la experiencia de escritura y ha dado forma a uno de los mejores teclados que he tenido la oportunidad de probar en un portátil.

Tenemos un teclado de tipo chiclet que utiliza teclas cuadradas con esquinas puntiagudas, una línea que casa a la perfección con el diseño del portátil. Las teclas tienen un pequeña concavidad de 0,2 mm que mejora la ergonomía, son un 12% más grandes que en la generación anterior, tienen un recorrido de 1,7 mm por pulsación, son muy silenciosas, prometen una vida útil de 20 millones de pulsaciones y cuentan con iluminación LED RGB personalizable por tecla. El teclado sirve también como fuente de entrada de aire a los componentes clave del sistema.

La almohadilla táctil no se queda atrás. Esta va colocada en posición central, tiene un tamaño muy generoso, presenta un deslizamiento perfecto y el tacto de los clics es sobresaliente. En general, el conjunto de teclado y almohadilla táctil que presenta el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 es de primer nivel, y esto hace que la experiencia de uso sea realmente buena en todo momento, incluso tras largas sesiones de trabajo, como os contaré más adelante.

El cerebro del ASUS ROG Zephyrus G16 2024 es un Intel Core Ultra 9-185H, un procesador muy potente que tiene con una NPU (unidad de procesamiento neural) y que cuenta con una GPU integrada Intel Arc. También viene con una GPU dedicada GeForce RTX 4090 Mobile configurada con un TGP máximo de 115 vatios, dispone de 32 GB de memoria LPDDR5X y tiene una unidad de almacenamiento SSD de 2 TB.

Estamos ante una configuración muy potente, y para mantener bajo control las temperaturas de trabajo ASUS ha integrado un sistema de refrigeración afinado al milímetro. Este cuenta con un sistema de cámara de vapor que recoge el calor de los componentes clave y lo transfiere al radiador, evitando que se acumule en dichos componentes. Para acelerar la transferencia de calor de la CPU al radiador ASUS ha utilizado metal líquido, lo que ayuda a reducir hasta en 13 grados la temperatura de trabajo.

Complementando a todo lo anterior tenemos un sistema de disipación térmica doble que contribuye a acelerar y mejorar la salida del aire caliente, evitando que este pueda entrar en fase de recirculación. Los dos ventiladores Arc Flow de segunda generación con 84 aspas de 0,1 mm y diseño de doble impulsor con 42 aspas más pequeñas en el interior, lo que permite mejorar el flujo de aire en 11% consumiendo un 16% menos. La guinda al pastel la ponen el filtro de polvo, que evita la entrada de suciedad al interior del portátil, y las rejillas de ventilación, que guían el aire caliente hacia el exterior y lo mantienen lejos del teclado y de la pantalla.

El ASUS ROG Zephyrus G16 2024 viene con un sistema de sonido de alta calidad formado por un total de seis altavoces, y cuenta con un buen abanico de conectores, ya que tiene una salida HDMI 2.1, dos puertos USB 3.2 Gen 2 Type-A, un conector USB 3.2 Gen 2 Type-C con soporte de DisplayPort y alimentación, un puerto Thunderbolt 4 con soporte de DisplayPort y de alimentación, conector jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y lector de tarjetas SD UHS-II. En conexión inalámbrica dispone de Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Especificaciones del ASUS ROG Zephyrus G16 2024

Chasis y pantalla

Chasis fabricado aluminio mecanizado.

Iluminación Slash Lightning en la tapa totalmente personalizable.

Pantalla OLED de 16 pulgadas con formato 16:10, resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y tasa de refresco de 240 Hz. Compatible con G-Sync, NVIDIA Advanced Optimus y MUX Switch, que permite eliminar la intermediación de la GPU integrada y mejora el rendimiento en juegos y aplicaciones profesionales hasta en un 10%.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene un tiempo de respuesta de 0,2 ms, cuenta con certificación PANTONE y TUV Rheinland del cuidado de la vista, lo que significa que no se producirán parpadeos y que se reducirá la emisión de luz azul.

Relación pantalla cuerpo aproximada de un 90%, soporte de Dolby Vision HDR 500, brillo de 500 nits en modo HDR, contraste de 1.000.000:1, precisión de color Delta E <1 y algoritmo ROG Nebula HDR, que realiza un ajuste inteligente de la iluminación para mejorar la calidad de la imagen.

Componentes clave

Procesador Intel Core Ultra 9-185H. Tiene seis núcleos Redwood Cove de alto rendimiento, ocho núcleos Crestmont de alta eficiencia y dos núcleos de consumo ultrabajo. Suma 16 núcleos y 22 hilos, gracias a la tecnología HyperThreading.

El Intel Core Ultra 9-185H funciona a un máximo de 5,1 GHz en los núcleos de alto rendimiento, 3,8 GHz en los núcleos eficientes y 2,5 GHz en los núcleos de consumo ultrabajo. Cuenta con 24 MB de caché L3, y tiene una NPU Intel AI Boost a 1,4 GHz compatible con OpenVINO, WindowsML, DirectML y ONNX RT.

GPU integrada Intel Arc con 8 núcleos Xe, cada uno configurado con 128 motores Xe de vectores y 8 unidades para acelerar trazado de rayos. Trabaja a un máximo de 2,3 GHz en modo turbo.

Tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX 4090 Mobile con un TGP de 115 vatios, incluyendo el modo turbo que añade ASUS en este modelo.

La GeForce RTX 4090 tiene 9.728 shaders, puede trabajar a un máximo de 1.950 MHz, tiene 304 unidades de texturizado, 304 núcleos tensor, 112 unidades de rasterizado, 76 núcleos RT, 64 MB de caché L2, cuenta con un bus de 256 bits y dispone de 16 GB de memoria GDDR6 a 20 GHz.

32 GB de memoria LPDDR5X a 7.467 MHz.

Unidad SSD PCIe Gen4 x4 de 2 TB con una velocidad de lectura secuencial de más de 7 GB/s.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: salida HDMI 2.1, dos puertos USB 3.2 Gen 2 Type-A, conector USB 3.2 Gen 2 Type-C con soporte de DisplayPort y alimentación, puerto Thunderbolt 4 con soporte de DisplayPort y de alimentación, conector jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio y lector de tarjetas SD UHS-II.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2.

Sistema de refrigeración ROG Intelligent Cooling con cámara de vapor, metal líquido como material conductor en la CPU, que reduce la temperatura hasta en 13º más que la pasta térmica convencional, y dos ventiladores Arc Flow de segunda generación de tipo turbina. Cada uno tiene 84 aspas de 0,1 mm y un diseño de doble impulsor con 42 aspas más pequeñas en el interior, lo que permite mejorar el flujo de aire en 11% consumiendo un 16% menos.

Entrada de aire desde el teclado para acelerar la disipación del calor, y rejillas de ventilación colocadas junto a las patas de goma del portátil y en la parte trasera del equipo, que guían el aire caliente de forma inteligente y lo mantienen lejos del teclado y de la pantalla.

Filtro antipolvo que evita que la suciedad se acumule dentro del portátil con el paso del tiempo, reduciendo la cantidad de mantenimientos necesarios y maximizando su vida útil.

Batería de 90 Wh (4 celdas) compatible con carga rápida capaz de recargar un 50% de batería en solo 30 minutos.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de tipo isla con teclas un 12% más grandes. Estas presentan una ligera concavidad de 0,2 mm para mejorar la ergonomía, tienen un recorrido por pulsación de 1,7 mm, una frecuencia de actualización de 240 Hz y una vida útil de hasta 20 millones de pulsaciones.

El teclado cuenta con iluminación LED RGB individualizada por tecla y totalmente personalizable.

Almohadilla táctil de gran tamaño con tacto suave compatible con gestos multitáctiles.

Matriz de micrófonos 3D con cancelación de ruido por IA y diferentes modos de sonido.

Sistema de sonido con cuatro altavoces y dos tweeters para sonidos agudos. Cuentan con un amplificador inteligente y son compatibles con Dolby Atmos, lo que les permite ofrecer sonido virtual de 5.1.2.

Cámara frontal con resolución 1080p e infrarrojos compatible con Windows Hello.

Sistema operativo Windows 11 preinstalado.

Software ASUS ROG Armoury Crate preinstalado que permite monitorizar el estado del equipo, personalizar diferentes opciones y elegir entre distintos perfiles de rendimiento.

Medidas y peso: 35,4 x 24,6 x 1,74 cm, 1,95 kilogramos.

Precio: desde 3.999 euros el modelo analizado. Hay versiones con GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4070 y GeForce RTX 4080.

ASUS ROG Zephyrus G16 2024: experiencia de uso

El cuidado que ha puesto ASUS en el diseño y la calidad de construcción de este portátil hacen que el primer contacto con él sea inmejorable. Tenemos un tacto premium y una solidez estructural sobresaliente gracias al chasis de aluminio mecanizado. No he encontrado zonas blandas ni crujidos durante mi prueba de presión en las zonas clave del equipo, y tampoco he notado balanceo anormal en la pantalla ni he encontrado zonas débiles.

La pantalla tiene una calidad soberbia, tanto nitidez como por reproducción del color, y la tasa de refresco y su compatibilidad con G-SYNC nos permiten disfrutar de una experiencia perfecta en juegos, libre de stuttering y de tearing. El interruptor MUX es clave para sacar el máximo rendimiento a la GeForce RTX 4090 Mobile que trae este equipo, y la configuración a nivel CPU, memoria y SSD está perfectamente equilibrada.

En la galería adjunta podéis comprobar que la pantalla ofrece unos ángulos de visión de 178 grados, y que sus bordes son muy contenidos, algo que como os dije mejora la inmersión y la experiencia de uso. Si hacéis clic en la galería ampliaréis las imágenes de la misma.

Windows 11 vuela sobre el ASUS ROG Zephyrus G16 2024, y todas las aplicaciones básicas y tareas que hagamos en nuestro día a día se ejecutarán con una fluidez perfecta. Tenemos hardware de sobra para trabajar incluso con aplicaciones y tareas muy exigentes, y los 16 GB de memoria gráfica que trae la GeForce RTX 4090 Mobile la convierten en una solución perfectamente capaz incluso en trabajos de renderizado en alta resolución.

En términos de rendimiento mi experiencia con el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 fue fantástica. Tenemos una potencia que hasta hace poco solo habría sido posible en un PC de escritorio, y lo mejor es que cuando no trabajamos con cargas muy intensivas el sistema de refrigeración es bastante silencioso. A plena carga se hace notar, pero tampoco llega a ser excesivamente molesto, algo que dice mucho del buen trabajo que ha hecho ASUS en este sentido.

Las interacciones con el equipo son también muy buenas, gracias a la calidad del teclado y de la almohadilla táctil. Su generoso tamaño por tecla y el recorrido de 1,7 mm por pulsación nos permitirán escribir con gran rapidez manteniendo una tasa de errores mínima, y esto se dejará notar en nuestro día a día. Como dije anteriormente, este portátil tiene uno de los mejores teclados de su clase.

La cámara frontal ofrece una buena calidad de imagen, y está respaldada por una matriz de micrófonos 3D que también raya a un buen nivel. Ofrecen una experiencia óptima en videollamadas sin tener que añadir nada más, aunque sin duda lo que más destaca dentro del apartado multimedia, después de la pantalla, es el conjunto de altavoces del ASUS ROG Zephyrus G16 2024. Como ocurrió con el modelo de 14 pulgadas estos altavoces son tan buenos que podremos jugar y ver contenidos multimedia sin auriculares.

Trabajando con cargas intensivas el sistema de refrigeración del ASUS ROG Zephyrus G16 2024 hace un buen trabajo manteniendo el calor lejos del teclado y de las zonas de apoyo. El calor se concentra sobre todo en el marco superior situado encima del teclado El calor se concentra sobre todo en el marco superior situado encima del teclado, y esto hace que la experiencia de uso sea óptima incluso tras varias horas de trabajo intensivo. El rendimiento también se mantiene constante y en ningún momento tuve problemas de estabilidad, ni siquiera al utilizar pruebas sintéticas exigentes en bucle, como Cinebench 2024.

Para monitorizar y personalizar el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 contamos con el software ASUS ROG Armoury Crate preinstalado. A través de él podremos elegir entre diferentes perfiles de rendimiento, seleccionar el modo GPU que queramos utilizar, monitorizar el estado del equipo, personalizar la iluminación del teclado, elegir entre distintos perfiles de visualización de la pantalla y muchas cosas más. Podéis ampliar la galería adjunta haciendo clic en ella.

Rendimiento en pruebas y aplicaciones sintéticas y profesionales

Las pruebas de rendimiento en aplicaciones sintéticas y profesionales son necesarias porque nos permiten estresar los componentes de una manera que, en general, no podríamos conseguir con otro tipo de pruebas. Por ejemplo, ningún juego a día de hoy lleva la CPU al 100% de uso, y para obtener valores fiables de rendimiento de la GPU en renderizado también necesitamos este tipo de pruebas.

Por otro lado, no debemos olvidarnos de que estas pruebas son también importantes para hacer una valoración de las temperaturas máximas de trabajo y de la estabilidad del equipo. Sin ellas no podríamos confirmar que no existen realmente problemas de estrangulamiento térmico ni de estabilidad del sistema.

Cinebench R23

Una prueba de renderizado por CPU que es todo un clásico, y que permite estresar cualquier procesador actual. El Intel Core Ultra 9-185H consigue unas puntuaciones muy buenas tanto en multihilo como en monohilo, y se coloca entre lo más potente de su categoría con esos 20.064 puntos en multihilo y 1.876 puntos en multihilo.

Cinebench 2024

Esta prueba también recurre al renderizado, y nos permite utilizar tanto la CPU como la GPU. En multihilo tenemos 1.101 puntos con una sola pasada, cifra que cae ligeramente a los 1.096 puntos en la prueba de 10 minutos, que estresa la CPU al mantenerla en un ciclo permanente del 100% de uso sin descanso durante ese periodo de tiempo.

Esa mínima diferencia de puntuaciones entre una pasada y la prueba de 10 minutos nos permite descubrir algo muy importante, que el sistema de refrigeración que monta el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 cumple a la perfección, y que no se produce ningún tipo de estrangulamiento térmico.

En monohilo esos 108 puntos colocan al Intel Core Ultra 9-185H como uno de los procesadores con mayor IPC y rendimiento por núcleo. Esto influye más en aplicaciones y tareas que tengan un menor grado de paralelizado, como los juegos, por ejemplo.

En cuanto al rendimiento GPU tenemos un resultado impresionante de 19.613 puntos, cifra que triplica el resultado obtenido por una GeForce RTX 2070 SUPER, un modelo de escritorio que tiene un consumo mucho mayor que la GeForce RTX 4090 Mobile del ASUS ROG Zephyrus G16 2024.

CPU-Z

Con CPU-Z podemos medir de forma básica el rendimiento de un procesador y compararlo con otro de forma directa. El Intel Core Ultra 9-185H consigue un buen resultado, superando en monohilo al Ryzen 9 7950X. En multihilo también raya a un buen nivel sobre todo teniendo en cuenta su división en tres bloques de núcleos.

Blender

Una prueba de renderizado que mide el rendimiento de la GPU en muestras por minuto. Cuanto mayor sea esa cifra más alta es la potencia de la GPU. Las puntuaciones son excelentes para tratarse de una GeForce RTX 4090 Mobile de solo 115 vatios, ya que supera en un 73% el rendimiento de la GeForce RTX 4070 Mobile.

V-Ray

Con esta prueba de renderizado podemos utilizar dos modos diferentes, el modo CUDA y el modo que aplica aceleración RTX en tarjetas gráficas compatibles. En modo CUDA la GeForce RTX 4090 Mobile del ASUS ROG Zephyrus G16 2024 consigue 2.159 vpaths, y en modo RTX logra 3.043 vrays.

Ambos resultados son muy buenos y entran dentro de lo esperado, ya que quedan algo por debajo de los resultados que podemos obtener con una GeForce RTX 4090 Mobile con TGP de 175 vatios, y al mismo tiempo supera casi en un 80% a la GeForce RTX 4070 Mobile.

3D Mark DLSS 3

Esta prueba tiene como objetivo mostrar el valor que ofrece la tecnología NVIDIA DLSS 3 aplicada a juegos y escenas gráficas intensivas. En 4K la media que nos da esta prueba con el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 es de 24 FPS, pero si activamos el DLSS 3 esta sube hasta los 93,15 FPS. La diferencia es enorme, tanto que hemos multiplicado casi por cuatro la tasa media de fotogramas por segundo.

En las gráficas adjuntas podemos ver las oscilaciones de rendimiento y el comportamiento de los componentes durante esta prueba. Al activar DLSS 3 podemos alcanzar un pico máximo de 118 FPS.

3D Mark CPU

Una de las pruebas de rendimiento CPU más importantes, ya que nos permite ver qué es capaz de hacer un procesador con cargas de trabajo que utilizan diferentes cantidades de hilos, y también cómo escalan las frecuencias y las temperaturas de trabajo con cada una de esas cargas.

Debemos tener en cuenta que las cargas de trabajo que utilizan una mayor cantidad de hilos duran poco tiempo, y que por eso no son capaces de disparar las temperaturas del procesador, así que en ese sentido no son representativas. Sí que lo son en cargas con un menor número de hilos, y sobre todo a la hora de ver las fluctuaciones de las frecuencias de trabajo.

Los resultados en esta prueba entran dentro de lo esperado, lo mismo puedo decir sobre las temperaturas y las frecuencias de trabajo, ya que ambas fluctúan bastante, cosa que es totalmente normal en los Intel Core Ultra. Vamos a verlo en profundidad:

Con un hilo activo la frecuencia de trabajo oscila muchísimo, tenemos picos de 4,75 GHz y la temperatura toca techo en los 76,8 grados, pero también nos encontramos con valores mucho más bajos que rondan los poco más de 2 GHz y bajan de los 60 grados.

la frecuencia de trabajo oscila muchísimo, tenemos picos de 4,75 GHz y la temperatura toca techo en los 76,8 grados, pero también nos encontramos con valores mucho más bajos que rondan los poco más de 2 GHz y bajan de los 60 grados. Con dos hilos activos la situación se repite, de nuevo encontramos oscilaciones muy grandes en ambos valores, y tenemos picos de hasta 4,7 GHz con temperaturas máximas de 78 grados.

la situación se repite, de nuevo encontramos oscilaciones muy grandes en ambos valores, y tenemos picos de hasta 4,7 GHz con temperaturas máximas de 78 grados. Con cuatro hilos activos la velocidad máxima se mantiene en los 4,7 GHz, pero los valores no son estables y tenemos fluctuaciones que la llevan a poco más de 2 GHz. La temperatura llega a un máximo de 85,89 grados.

la velocidad máxima se mantiene en los 4,7 GHz, pero los valores no son estables y tenemos fluctuaciones que la llevan a poco más de 2 GHz. La temperatura llega a un máximo de 85,89 grados. Con ocho hilos activos la frecuencia es sorprendentemente estable alrededor de los 4,38 GHz, y la temperatura máxima es de 85 grados.

la frecuencia es sorprendentemente estable alrededor de los 4,38 GHz, y la temperatura máxima es de 85 grados. Con 16 hilos activos nos topamos con un escenario similar al anterior, frecuencias estables en los 4,49 GHz y una temperatura máxima de 84 grados.

nos topamos con un escenario similar al anterior, frecuencias estables en los 4,49 GHz y una temperatura máxima de 84 grados. Con todos los hilos activos la duración de la prueba es muy corta, pero aún así es suficiente para que el procesador llegue a los 84,88 grados C, y las frecuencias se mantienen estables en los 4,49 GHz.

A pesar de esas grandes fluctuaciones de frecuencias el Intel Core Ultra 9-185H es capaz de ofrecer un rendimiento consistente, cosa que se deja notar en las puntuaciones finales que obtiene, que como dije entran dentro de lo esperado, y le permiten competir con sus rivales directos sin ningún tipo de problema.

CrystalDisk Mark

Con CrystalDisk Mark podemos medir el rendimiento de la unidad SSD, y en este caso el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 no desentona en absoluto con esos 7,1 GB/s y 6,5 GB/s de velocidad en lectura y escritura secuencial. Muy buenos números que están a la altura del conjunto, y lo mismo podemos decir de su capacidad de 2 TB, que nos garantiza una larga vida útil y evitará problemas de espacio a largo plazo.

Octanebench

Otra prueba de renderizado donde la aceleración RTX marca la diferencia. Los resultados que consigue la GeForce RTX 4090 Mobile del ASUS ROG Zephyrus G16 2024 son sobresalientes, y confirman que a pesar de tener una configuración máxima de solo 115 vatios de TGP es una solución muy potente.

Procyon IA

Esta prueba se divide en dos partes. En la primera he medido el rendimiento de la NPU que monta el Intel Core Ultra 9-185H del ASUS ROG Zephyrus G16 2024, y como podemos apreciar tenemos un rendimiento muy bueno tanto en FP16 como en INT8, ya que supera el rendimiento de la NPU presente en modelos inferiores.

La segunda parte de la prueba se centra en medir el rendimiento de la GeForce RTX 4090 Mobile en la prueba de generación de imágenes. El primer resultado se refiere a la prueba estándar, que requiere como mínimo una gráfica dedicada con 8 GB de memoria, y el segundo a la prueba XL que necesita al menos 10 GB de memoria gráfica.

Como la GeForce RTX 4090 Mobile tiene 16 GB he podido pasar ambas pruebas sin problema. El resultado que ha obtenido es tan bueno que casi llega a doblar la puntuación de la GeForce RTX 4070 Mobile de 95 vatios en la prueba estándar, y como vemos aguanta muy bien el tipo en la prueba XL, que utiliza mayor resolución.

Passmark

Terminamos con PassMark, una prueba sencilla pero efectiva para comparar de forma directa diferentes configuraciones. El ASUS ROG Zephyrus G16 2024 ha posicionado por encima del 93% de los equipos que tiene la base de datos de PassMark, y se coloca solo un poco por detrás de equipos que priorizan el rendimiento a costa de sacrificar movilidad.

Resultados de las pruebas de rendimiento en juegos

El ASUS ROG Zephyrus G16 2024 superó con nota las pruebas de rendimiento en aplicaciones profesionales y juegos, y ahora nos toca entrar a ver qué es capaz de hacer en juegos. Empezamos con Resident Evil 4 Remake, un juego que tiene una gran dependencia de la cantidad de memoria gráfica disponible. La GeForce RTX 4090 Mobile no tiene problemas gracias a sus 16 GB y a su alto nivel de rendimiento, aunque ya os digo que no vale la pena activar el trazado de rayos, y que lo mejor es jugar este título en nativo.

En Alan Wake 2 la GeForce RTX 4090 Mobile es capaz de mantener una media de 40 FPS en 1600p con calidad máxima, todo un logro que se traduce en una experiencia fluida. Lo bueno viene cuando activamos el DLSS 3 en modo calidad, porque doblamos ese valor y pasamos a tener 80 fotogramas por segundo.

Con trazado de rayos activado la GeForce RTX 4090 Mobile consigue 18 FPS en nativo, y si activamos DLSS 3.5 en modo rendimiento podremos jugarlo a 70 FPS. La mejora es tan grande que impresiona, eso está claro.

Vamos con Cyberpunk 2077, que es otro de los juegos más exigentes del momento. La GeForce RTX 4090 Mobile que monta el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 es tan potente que puede moverlo a 60 FPS en nativo. Si activamos el DLSS 3 en modo calidad la media sube a 105 FPS, y a 135 FPS en modo rendimiento.

Con trazado de rayos activado tenemos una media de 27 FPS, pero gracias al DLSS 3 podemos subir hasta los 96 FPS. Con esta tarjeta gráfica podemos jugarlo incluso con trazado de trayectorias, siempre que activemos el DLSS 3.5 en modo rendimiento, ya que nos permitirá pasar de 16 FPS a 73 FPS.

Dying Light 2 hace un uso muy bueno del trazado de rayos, y esto se nota tanto en la calidad gráfica como en el rendimiento. En nativo la GeForce RTX 4090 Mobile va tan sobrada que logra 77 FPS. Si activamos el trazado de rayos la media cae a 41 FPS, pero con DLSS 3 en modo calidad podemos subir a 98 FPS.

Ghostwire Tokyo es un juego que no es muy exigente en rasterización, pero con trazado de rayos activado la cosa cambia. La GeForce RTX 4090 Mobile logra 57 FPS con dicha tecnología activada, y si activamos DLSS 2 en modo calidad podemos subir a 86 FPS. En modo rendimiento la tasa de uso de la GPU cae mucho y parece que se produce un cuello de botella.

Otro de los juegos más exigentes del momento, incluso en rasterización. En nativo logamos 53 FPS, y con DLSS 3 en modo calidad podemos llegar a los 103 FPS. Al activar el trazado de rayos la media cae a 37 FPS, y con DLSS 3 en modo rendimiento podemos elevarnos hasta los 89 FPS.

Vamos con un juego destinado a convertirse en un clásico, Red Dead Redemption 2. Cuando lo configuramos en calidad máxima puede ser muy exigente, como lo demuestra la gráfica adjunta. En modo nativo tenemos 63 FPS, una tasa óptima, aunque para asegurar un mayor margen en zonas con mucha carga gráfica lo ideal es utilizar DLSS 2 en modo calidad y subir a 72 FPS.

Con Starfield tenemos una media de 48 FPS en nativo, pero al activar el DLSS 3 en modo calidad la media sube a unos excelentes 89 FPS, y la experiencia de juego es simplemente perfecta. Esa sería la configuración ideal para disfrutar de este juego con el ASUS ROG Zephyrus G16 2024.

La GeForce RTX 4090 Mobile que monta el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 ha podido con todos los juegos incluso en nativo y con calidad máxima, es decir, sin tener que recurrir a las tecnologías del ecosistema NVIDIA DLSS. Estas nos permiten mejorar enormemente la fluidez, y gracias a ellas disfrutamos en todo momento de una experiencia óptima, incluso con trazado de rayos y trazado de trayectorias.

Temperatura, consumo, escalado de frecuencias y autonomía

Nos toca ahora echar un vistazo a la temperatura de trabajo que alcanza la GeForce RTX 4090 Mobile que monta el ASUS ROG Zephyrus G16 2024. Esta gráfica está configurada con un TGP de 115 vatios, un valor óptimo para un portátil este tamaño y peso, ya que las versiones con 175 vatios de TGP se destinan a equipos mucho más grandes que suelen pesar 3 kilogramos o más.

Tenemos un valor mínimo de 65 grados en juegos y un máximo de 80 grados, aunque lo normal es que oscile entre los 77 y los 80 grados, dependiendo de cada juego en concreto y de la configuración que utilicemos. Son valores normales y totalmente seguros.

En cuanto al consumo de dicha tarjeta gráfica tenemos un valor mínimo de 85 vatios y un máximo de 117 vatios, cifras que encajan bien con esa configuración de 115 vatios. De media lo normal es que la GeForce RTX 4090 Mobile se mueva entre los 100 y los 113 vatios de media, dependiendo también del juego y de la configuración utilizada.

El Intel Core Ultra 9-185H tiene unos valores de temperatura elevados, pero esto es algo propio de esta generación de procesadores. En juegos la temperatura suele rondar los 83 grados de media, aunque esta cifra puede variar ligeramente en función de cada juego en concreto. El pico máximo que registré fue de 99 grados, pero este se produjo de forma puntual y no se mantuvo de manera sostenida. En ningún momento tuve problemas de estabilidad.

Pasamos ahora a ver el escalado de frecuencias de la tarjeta gráfica. La GeForce RTX 4090 Mobile de 115 vatios que monta el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 fluctúa bastante, sobre todo en función del juego y de la configuración gráfica utilizada, pero a pesar de todo logra un rendimiento consistente y es capaz de mover con garantías cualquier juego actual por exigente que este resulte.

Los valores térmicos son totalmente seguros, y gracias al buen trabajo que ha hecho ASUS con el sistema de refrigeración el calor se mantiene en todo momento lejos de zonas que puedan afectar a la experiencia de uso del ASUS ROG Zephyrus G16 2024, como el teclado y la parte inferior donde apoyamos las muñecas.

En cuanto a la autonomía, el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 ofrece valores que pueden cambiar mucho en función de lo que hagamos. Navegando por Internet con el brillo de la pantalla casi al mínimo y la iluminación del teclado desactivada podemos superar las 7 horas. Si reproducimos un vídeo en local bajo resolución 1080p la autonomía superará las 8 horas y media.

Notas finales

El ASUS ROG Zephyrus G16 2024 es uno de los mejores portátiles de 16 pulgadas que he probado hasta la fecha. ASUS no solo ha integrado una configuración de hardware muy potente, sino que además ha sido capaz de mantener un tamaño comedido, un peso controlado (menos de 2 kilogramos) y un sistema de refrigeración eficiente y bastante silencioso.

En términos de potencia este equipo puede con todo, y además tiene asegurada una larga vida útil gracias a su configuración de 32 GB de RAM, 16 GB de VRAM y SSD de 2 TB. Tiene un precio alto, eso está claro, pero lo compensa con unas especificaciones de primera que nos permitirán disfrutar de una experiencia de primer nivel tanto en juegos como en aplicaciones profesionales.

La calidad de acabados y el diseño también son de lo mejor que podemos encontrar dentro de su gama, y lo mismo puedo decir del teclado y de los altavoces, y es que marcan una diferencia clara frente a otros equipos similares dentro de su rango de precios. ASUS ha hecho un trabajo excelente con la serie Zephyrus G de 2024 en ambos sentidos, y esto es algo que agradeceremos con el simple uso diario del portátil.

En líneas generales el ASUS ROG Zephyrus G16 2024 lo tiene todo para ser un portátil casi perfecto. Solo puedo ponerle una pega, y es la misma que le puse a su hermano menor, el modelo de 14 pulgadas, el precio de venta, ya que estamos hablado de un equipo que cuesta 3.999 euros. Es una cantidad elevada, pero al mismo tiempo es una inversión que puede ser muy interesante para aunar trabajo, gaming y movilidad en un equipo de menos de 2 kilogramos capaz de ofrecer una experiencia similar a la de un PC de escritorio.