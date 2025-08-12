El CEO de Intel es «un éxito», según Donald Trump

Donald Trump no estaba contento con Lip-Bu Tan, el nuevo CEO de Intel, tanto que incluso llegó a pedir su dimisión de forma directa. El motivo era todo un clásico, sus supuestos vínculos con el gobierno chino, algo que siempre es considerado en Estados Unidos como un riesgo para la seguridad nacional.

El Presidente de Estados Unidos aceptó celebrar un encuentro con Lip-Bu Tan, en el que participaron además Howard Lutnick, Secretario de Comercio, y Scott Bessent, Secretario del Tesoro. Ese encuentro fue muy satisfactorio, y dejó a Trump tan impresionado que le hizo cambiar totalmente de opinión con respecto al nuevo CEO de Intel.

Las declaraciones que hizo Donald Trump tras su encuentro con Lip-Bu Tan fueron muy claras. El Presidente de Estados Unidos dijo que el encuentro había sido muy interesante, que su historia de crecimiento y superación es impresionante, y que el señor Tan y su Gabinete van a pasar más tiempo juntos.

Obvia decir que Trump ya no pide la dimisión de Lip-Bu Tan, y que el nuevo CEO de Intel pasará a colaborar de forma más activa con el gobierno de Estados Unidos, y con el ejecutivo de Trump. Sin duda algo muy positivo para Intel, que permite cerrar un tema que estaba dando mucho de qué hablar, y que volvió a dar pie a mucha especulación y mala prensa.

Recuerdo perfectamente que, tras conocerse que Trump pedía la dimisión de Lip-Bu Tan, algunos medios empezaron a hablar del colapso de Intel y aprovecharon para verter una gran cantidad de críticas señalando un hundimiento inevitable.

Es puro sensacionalismo que no busca más que el clickbait fácil, algo que también sufrió AMD en su momento cuando pasó por un mal momento tras el desastre de Bulldozer, antes del gran éxito de Zen. Muchos medios ya la daban por muerta y vendida a Samsung, y al final mirad lo que ha ocurrido, y eso que AMD no tenía los recursos ni la posición que tiene hoy Intel.

No debemos olvidar quién es Intel, una empresa que fue la pionera e impulsora de la arquitectura x86, que todavía sigue liderando en cuota de mercado a nivel general y que tiene fábricas propias de semiconductores, un valor muy importante en los tiempos que corren, en los que los chips se han convertido en uno de los pilares de nuestra sociedad.

Es verdad que Intel no pasa por su mejor momento, pero de ahí a hablar de colapso y de hundimiento hay una línea muy grande que algunos han cruzado de una manera ridícula. Intel solo necesita hacer las cosas bien con Nova Lake-S para empezar a recuperar posiciones, y si logra cumplir sus objetivos con el nodo Intel 18A su recuperación será mucho más rápida.