Noticias
Novedades de la semana en GeForce Now
Como cada jueves NVIDIA ha confirmado las novedades que llegan a GeForce Now, y tenemos varios títulos que destacan como las más importantes de esta semana.
El primero es Warhammer 40.000: Dawn of War – Definitive Edition, que como su propio nombre indica es la versión definitiva de este popular juego de la franquicia Warhammer. Si te gusta la estrategia en tiempo real no te lo deberías perder.
Otra de las novedades más importantes que llegan a GeForce Now esta semana es Crash Bandicoot 4: It’s About Time, disponible en Steam y también en Battle.net. Esta entrega vuelve a ponernos en la piel del conocido marsupial que fue considerado durante años como la mascota de Sony PlayStation.
Gráficos coloridos con un toque informal al más puro estilo dibujo animado y plataformeo del bueno. Muy recomendable si te gusta el género. Ahora mismo está en oferta en Steam, y se puede comprar a mitad de precio.
No podemos pasar por alto las ediciones remasterizadas de Heretic y Hexen, que llegan juntas a GeForce Now, y que están disponibles en Steam y PC Game Pass. Si os gustaron los clásicos no deberíais perderos estas remasterizaciones.
Esta es la lista completa de juegos que llegan esta semana a GeForce Now
-
Echoes of the End (nuevo en Steam, 12 de agosto).
-
9 Kings (nuevo en Xbox, disponible en PC Game Pass, 14 de agosto).
-
Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (nuevo en Steam, 14 de agosto).
-
Supraworld (nuevo en Steam, 15 de agosto).
-
Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Steam y Battle.net).
-
Guntouchables (Steam).
-
Heretic + Hexen Remastered (nuevo en Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass).
Si todavía no has tenido oportunidad de probar GeForce Now no te preocupes, porque este servicio de juego en la nube sigue ofreciendo la opción de prueba gratuita, que nos da acceso a un servidor básico y a sesiones de juego de hasta una hora.
Es una opción que puede serte de gran utilidad, sobre todo si hay uno o varios juegos que quieres disfrutar pero no puedes hacerlo porque tu PC no cumple los requisitos, y porque ahora mismo no puedes permitirte ampliarlo. Con GeForce Now podrás jugarlos, y no tendrás ni siquiera que instalarlos en tu PC.
Novedades de la semana en GeForce Now
Las GeForce RTX 50 SUPER tendrán un precio rompedor: más baratas de lo esperado
The Division 3 tendrá que esperar, Ubisoft prepara novedades para The Division 2
El Threadripper Pro 9995WX puede mover 400 juegos de DOOM a la vez
Resident Evil Requiem tendrá escenarios tan amplios que podremos usar vehículos
Pixel 10 Pro Fold, el próximo gran plegable llegará de Google
Equivalencias de procesadores Intel y AMD [Guía 2025]
Cuánta memoria RAM necesita un PC moderno y cómo actualizarla
Hazte con una ISO de Windows 10, antes de que desaparezca
Demandan a Microsoft por el fin del soporte de Windows 10
FSR Redstone, qué es, por qué importa, qué tarjetas gráficas serán compatibles y cuándo llegará
Consigue Windows 11 desde 18 euros y prepárate para la actualización 25H2
Novedades de la semana en GeForce Now
GPT-5 ya está aquí y es gratis para todos
Consigue Windows 11 desde 18 euros y prepárate para la actualización 25H2
Mafia The Old Country llega a GeForce Now: juégalo aunque no cumplas los requisitos
¿Cansado de la lentitud? Descubre cómo contratar el internet perfecto para tu hogar
id Software lanza Heretic y Hexen Remastered y actualiza DOOM The Dark Ages
Lo más leído
-
GuíasHace 4 días
Equivalencias de procesadores Intel y AMD [Guía 2025]
-
GuíasHace 3 días
Cuánta memoria RAM necesita un PC moderno y cómo actualizarla
-
NoticiasHace 6 días
Hazte con una ISO de Windows 10, antes de que desaparezca
-
NoticiasHace 3 días
Demandan a Microsoft por el fin del soporte de Windows 10