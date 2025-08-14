Novedades de la semana en GeForce Now

Como cada jueves NVIDIA ha confirmado las novedades que llegan a GeForce Now, y tenemos varios títulos que destacan como las más importantes de esta semana.

El primero es Warhammer 40.000: Dawn of War – Definitive Edition, que como su propio nombre indica es la versión definitiva de este popular juego de la franquicia Warhammer. Si te gusta la estrategia en tiempo real no te lo deberías perder.

Otra de las novedades más importantes que llegan a GeForce Now esta semana es Crash Bandicoot 4: It’s About Time, disponible en Steam y también en Battle.net. Esta entrega vuelve a ponernos en la piel del conocido marsupial que fue considerado durante años como la mascota de Sony PlayStation.

Gráficos coloridos con un toque informal al más puro estilo dibujo animado y plataformeo del bueno. Muy recomendable si te gusta el género. Ahora mismo está en oferta en Steam, y se puede comprar a mitad de precio.

No podemos pasar por alto las ediciones remasterizadas de Heretic y Hexen, que llegan juntas a GeForce Now, y que están disponibles en Steam y PC Game Pass. Si os gustaron los clásicos no deberíais perderos estas remasterizaciones.

Esta es la lista completa de juegos que llegan esta semana a GeForce Now

Echoes of the End (nuevo en Steam, 12 de agosto).

9 Kings (nuevo en Xbox, disponible en PC Game Pass, 14 de agosto).

Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (nuevo en Steam, 14 de agosto).

Supraworld (nuevo en Steam, 15 de agosto).

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (Steam y Battle.net).

Guntouchables (Steam).

Heretic + Hexen Remastered (nuevo en Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass).

Si todavía no has tenido oportunidad de probar GeForce Now no te preocupes, porque este servicio de juego en la nube sigue ofreciendo la opción de prueba gratuita, que nos da acceso a un servidor básico y a sesiones de juego de hasta una hora.

Es una opción que puede serte de gran utilidad, sobre todo si hay uno o varios juegos que quieres disfrutar pero no puedes hacerlo porque tu PC no cumple los requisitos, y porque ahora mismo no puedes permitirte ampliarlo. Con GeForce Now podrás jugarlos, y no tendrás ni siquiera que instalarlos en tu PC.