NVIDIA está trabajando en las GeForce RTX 50 SUPER, una nueva serie de tarjetas gráficas que mejorará las especificaciones de las GeForce RTX 50, pero mantendrá la misma arquitectura y hará uso de las mismas tecnologías. No se trata de una nueva generación, sino de un «refresco» de la generación actual.

Sabemos que NVIDIA tiene previsto lanzar tres nuevos modelos con los que va a cubrir la gama alta y la entrada a la gama alta, y que estas llegarán entre finales de año y principios de 2026. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero lo más seguro es que estén disponibles entre noviembre de 2025 y enero de 2026.

El precio que tendrán las GeForce RTX 50 SUPER es una de las grandes dudas que tenemos. Lo más lógico es que NVIDIA repita la estrategia que vimos con las GeForce RTX 40 SUPER, es decir, que mantenga o mejore los precios de venta de las GeForce RTX 50 para hacer que esos nuevos modelos sean más atractivos, y más competitivos.

En esa dirección apunta una nueva filtración, que dice que los precios de las GeForce RTX 50 SUPER serán más bajos de lo previsto, y que igualarán los precios recomendados que tuvieron las GeForce RTX 50 en el momento de su lanzamiento. Si se confirma, esto sería una buena noticia, y colocaría a las Radeon RX 9000 en una posición complicada.

Qué precio tendrán las GeForce RTX 50 SUPER

La GeForce RTX 5080 SUPER, que será el modelo más potente, costará 999 dólares, una cifra que en España debería convertirse en 1.129 euros tras hacer el cambio de divisa y aplicar los impuestos correspondientes. La GeForce RTX 5080 costaba 999 dólares en su lanzamiento.

El precio de la GeForce RTX 5070 Ti SUPER sería de 749 dólares. En España tendremos que convertir divisa y aplicar impuestos, y tras hacer ambas cosas lo más seguro es que el precio de venta sea de 889 euros. La GeForce RTX 5070 Ti costaba 749 dólares en su lanzamiento.

Por último tenemos la GeForce RTX 5070 SUPER, una tarjeta gráfica que podría costar 549 dólares. De nuevo tenemos que hacer cabio de divisa y aplicar el IVA, y esto nos llevaría a un precio al cambio de 649 euros. La GeForce RTX 5070 SUPER costaba 549 dólares en su lanzamiento.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 5080 SUPER

84 unidades SM.

10.752 shaders.

336 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

84 núcleos RT de cuarta generación (171 TFLOPs).

336 núcleos tensor de quinta generación (1.801 TOPs).

Bus de 256 bits.

64 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

24 GB de memoria GDDR7 a 32 Gbps (ancho de banda de 1.024 GB/s).

TGP: 415 vatios.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 5070 Ti SUPER

70 unidades SM.

8.960 shaders.

280 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

70 núcleos RT de cuarta generación (133 TFLOPs).

280 núcleos tensor de quinta generación (1.406 TOPs).

Bus de 256 bits.

48 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

24 GB de memoria GDDR7 a 30 Gbps (ancho de banda de 960 GB/s).

TGP de 350 vatios.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 5070 SUPER

50 unidades SM.

6.400 shaders.

200 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

50 núcleos RT de cuarta generación (94 TFLOPs).

200 núcleos tensor de quinta generación (988 TOPs).

Bus de 192 bits.

48 MB de caché L2.

Interfaz PCIe Gen5.

18 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (ancho de banda de 672 GB/s).

TGP de 275 vatios.

De las tres, la más interesante es la GeForce RTX 5070 SUPER, porque representa una mejora muy grande frente a la GeForce RTX 5070. No solo tiene más shaders (6.144 frente a 6.400), sino que además contará con 6 GB más de memoria gráfica.

Esa mayor cantidad de memoria gráfica hará que la GeForce RTX 5070 SUPER se convierta en una tarjeta gráfica perfecta para jugar en 4K con todas las garantías sin tener que hacer una gran inversión.

Todas las versiones SUPER tendrán más memoria gráfica que las versiones estándar, gracias al uso de chips de 3 GB de memoria gráfica. Sería genial que NVIDIA aprovechase también para lanzar una GeForce RTX 5060 SUPER con 12 GB de memoria gráfica, un modelo como este podría arrasar por completo en el mercado de gama media, pero por desgracia no tenemos ningún indicio de que este modelo vaya a existir.