The Division 3 tendrá que esperar, Ubisoft prepara novedades para The Division 2
The Division 2 me gustó mucho. No me causó el mismo impacto que The Division, pero fue un sucesor digno y le dediqué bastantes horas de juego. Ha pasado mucho tiempo desde su lanzamiento, y como fan de la franquicia creo firmemente que Ubisoft debería centrarse en terminar cuanto antes de The Division 3.
Sabemos que este juego está en desarrollo, y no hace mucho compartimos con vosotros un artículo especial en el que os contamos todo lo que sabemos sobre The Division 3, sus posibles requisitos y su posible fecha de lanzamiento,pero Ubisoft todavía no ha dicho nada oficial más allá de confirmar que Massive Entertainment está al frente de este desarrollo.
No esperaba tener noticias de The Division 3 en la Gamescom 2025, pero la verdad es que tampoco esperaba novedades para The Division 2, sobre todo porque hace poco este juego recibió Battle for Brooklyn, un nuevo DLC.
Ubisoft ha dado toda una sorpresa en este sentido, ya que ha confirmados que presentará dos novedades importantes para este juego, y que una de ellas es «un gran proyecto». Esto puede tener muchas implicaciones, y podría afectar al futuro de The Division 3.
De momento no sabemos qué es lo que tiene pensado Ubisoft, y por desgracia el estudio francés no ha dado pistas sobre lo que podemos esperar, así que no tenemos ningún punto de partida. Con todo, creo que al final todo se reduce a dos grandes posibilidades: una nueva gran expansión que añada mucho contenido o un profundo rediseño a nivel jugable con eventos dinámicos y también nuevo contenido.
Tampoco podemos descartar una revisión técnica del juego para introducir mejoras gráficas y hacerlo más atractivo visualmente. Ya queda poco para salir de dudas, pero desde luego si Ubisoft se refiere a esto como algo grande es porque de verdad se avecina algo muy importante a The Division 2.
Durante este evento también estará presente The Division Resurgence, un juego basado en la franquicia pero enfocado a dispositivos móviles que llegará tanto a iOS como a Android. El juego lleva unos años en desarrollo, y tiene un apartado técnico muy bueno para ser un juego dirigido a smartphones y tablets.
Gamescom deployment confirmed. Mission brief will cover what’s next for The Division 2. Timing classified… for now. pic.twitter.com/RNl8TY9Pwc
— Ubisoft (@Ubisoft) August 13, 2025
