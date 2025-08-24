Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas

Con el paso del tiempo las gamas de tarjetas gráficas que ofrecen los diferentes fabricantes pueden cambiar, ya sea por la introducción de nuevos productos que amplían las opciones disponibles dentro de una gama concreta, por la reducción de opciones disponibles, que obviamente tendría el efecto contrario, o por la creación de nuevas gamas intermedias que al final son necesarias para diferenciar, de forma correcta, el nivel que ocupan distintos productos.

Esto es algo totalmente normal, pero plantea un problema, y es que puede llegar a generar confusión entre los consumidores, y la cosa puede verse agravada cuando algunos medios especializados toman una decisión equivocada y acaban favoreciendo esa confusión, o incluso generar mitos que luego son difíciles de superar.

Uno de los mejores ejemplos recientes lo tenemos en Hardware Unboxed, que calificó de gama media a la GeForce RTX 4070, una tarjeta gráfica que rinde como la GeForce RTX 3080 y que, gracias a la generación de fotogramas, puede superar a la GeForce RTX 3090 en Cyberpunk 2077, y que rinde mucho mejor en trazado de rayos que una Radeon RX 6950 XT.

Si la GeForce RTX 4070 es gama media, ¿entonces qué será una GeForce RTX 4060 Ti? ¿Cómo quedaría la Radeon RX 6950 XT, que rinde peor en trazado de rayos y se ve arrollada cuando entra en juego el DLSS y la generación de fotogramas? Está claro que no hay por donde cogerlo, y es que al final la serie GeForce RTX XX70 siempre ha sido el nivel de entrada a la gama alta.

Viendo la situación de confusión que se ha generado, y que ciertamente venimos arrastrando desde hace un tiempo, he decidido dar forma a esta guía, donde os voy a dar una serie de claves que os ayudarán a diferenciar la generación y la gama en la que se encuadran las distintas tarjetas gráficas de NVIDIA y de AMD, y también a tener una estimación aproximada de su rendimiento, siempre centrándonos al momento temporal de su lanzamiento. Como siempre, si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

Cómo identificar la generación de una tarjeta gráfica

Generaciones gráficas actuales de AMD

En el caso de las tarjetas gráficas de AMD, en las tres últimas generaciones (RDNA, RDNA2 y RDNA3) la generación viene indicada por el primer número, y las letras «RX» se utilizan para diferenciar a los modelos dirigidos al sector gaming (consumo general).

Las generaciones anteriores de AMD utilizaron diferentes nomenclaturas que hacían que resultase más complicado establecer esa diferenciación ya que, como recordarán muchos de nuestros lectores, no siguió un patrón único centrado en la numeración. Así, por ejemplo, las Radeon RX 500 se encuadraban en la generación GCN 4.0, mientras que las Radeon RX Vega y Radeon VII se situaban en la generación GCN 5.0.

Como he dicho al principio de este apartado, esto cambió con la llegada de la arquitectura RDNA, y AMD adoptó una nomenclatura mucho más sencilla y fácil de interpretar y de diferenciar. Esta estrategia se ha mantenido hasta nuestros días, y no espero que cambie ni a medio ni a largo plazo.

Radeon RX 5000: el primer número, el «5», indica que estamos ante una generación basada en la arquitectura RDNA, y que por tanto no cuenta con hardware dedicado a trazado de rayos ni con núcleos especializados en IA. Fue rival de la serie GeForce RTX 20 de NVIDIA, y estuvo fabricada en el nodo de 7 nm de TSMC.

el primer número, el «5», indica que estamos ante una generación basada en la arquitectura RDNA, y que por tanto no cuenta con hardware dedicado a trazado de rayos ni con núcleos especializados en IA. Fue rival de la serie GeForce RTX 20 de NVIDIA, y estuvo fabricada en el nodo de 7 nm de TSMC. Radeon RX 6000: de nuevo vemos que el primer número nos indica la generación. En este caso el «6» apunta a la arquitectura RDNA 2, que fue la primera de AMD en incluir núcleos para acelerar trazado de rayos, y mantuvo el nodo de 7 nm de TSMC. Fue rival de la serie GeForce RTX 30 de NVIDIA.

de nuevo vemos que el primer número nos indica la generación. En este caso el «6» apunta a la arquitectura RDNA 2, que fue la primera de AMD en incluir núcleos para acelerar trazado de rayos, y mantuvo el nodo de 7 nm de TSMC. Fue rival de la serie GeForce RTX 30 de NVIDIA. Radeon RX 7000: es la penúltima generación de tarjetas gráficas que ha lanzado AMD. Utiliza un diseño que combina un núcleo gráfico fabricado en 5 nm con chiplets de caché L3 interconectados y fabricados en 6 nm. El «7» indica que estamos ante una generación basada en la arquitectura RDNA 3. Cuenta con hardware dedicado a acelerar trazado de rayos e IA, y compite con la serie GeForce RTX 40 de NVIDIA.

es la penúltima generación de tarjetas gráficas que ha lanzado AMD. Utiliza un diseño que combina un núcleo gráfico fabricado en 5 nm con chiplets de caché L3 interconectados y fabricados en 6 nm. El «7» indica que estamos ante una generación basada en la arquitectura RDNA 3. Cuenta con hardware dedicado a acelerar trazado de rayos e IA, y compite con la serie GeForce RTX 40 de NVIDIA. Radeon RX 9000: con esta generación gráfica AMD ha vuelto al diseño de núcleo monolítico. La GPU está fabricada bajo el nodo N4P de TSMC. El «9» indica que estamos ante una generación basada en la arquitectura RDNA 4. Tiene hardware dedicado para acelerar trazado de rayos y también núcleos especializados en IA. Soporta FSR 4, y Compite con las GeForce RTX 50 de NVIDIA.

Generaciones gráficas actuales de NVIDIA

Con las tarjetas gráficas de NVIDIA lo tenemos fácil incluso en los modelos más antiguos, ya que el primer número es el que identifica la generación. Así, por ejemplo, las GeForce GTX 600 son más antiguas que las GeForce GTX 900, y utilizan arquitecturas diferentes. Con las GeForce GTX 10 se produjo un cambio que fue fácil de asimilar, y que permitió a NVIDIA marcar las bases de su nueva nomenclatura.

Ese no fue el único cambio, la compañía también introdujo otro muy importante que afectó a la primera letra de las siglas GTX, y que supuso el salto a RTX. Cuando leemos GTX significa que estamos ante una generación que utiliza una arquitectura previa a la división en shaders, núcleos RT y núcleos tensor, y que por tanto no cuenta ni con núcleos para trazado de rayos ni con núcleos para acelerar IA (no soportan DLSS).

El cambio fue muy importante, pero NVIDIA no adoptó un enfoque complicado y recurrió a la regla general de los dos primeros números para indicar la generación de una tarjeta gráfica, algo que se ha mantenido en las últimas generaciones de la serie GeForce, aunque unido siempre esa división entre GTX y RTX.

GeForce GTX 16: los dos primeros números indican que estamos ante una generación superior a la serie GTX 10. Utilizan la arquitectura Turing, la misma que las GeForce RTX 20, pero al ser GTX no tienen núcleos RT ni núcleos tensor. Están fabricadas en el nodo de 12 nm.

los dos primeros números indican que estamos ante una generación superior a la serie GTX 10. Utilizan la arquitectura Turing, la misma que las GeForce RTX 20, pero al ser GTX no tienen núcleos RT ni núcleos tensor. Están fabricadas en el nodo de 12 nm. GeForce RTX 20: los dos primeros números nos lleva a la generación Turing, fabricada en el nodo de 12 nm, y las letras RTX indican que cuentan con núcleos RT de primera generación y núcleos tensor de segunda generación.

los dos primeros números nos lleva a la generación Turing, fabricada en el nodo de 12 nm, y las letras RTX indican que cuentan con núcleos RT de primera generación y núcleos tensor de segunda generación. GeForce RTX 30: el número «30» confirma de nuevo la generación en la que se encuadran. En este caso nos lleva a la arquitectura Ampere, fabricada en el nodo de 8 nm y equipada con núcleos RT de segunda generación y núcleos tensor de tercera generación.

el número «30» confirma de nuevo la generación en la que se encuadran. En este caso nos lleva a la arquitectura Ampere, fabricada en el nodo de 8 nm y equipada con núcleos RT de segunda generación y núcleos tensor de tercera generación. GeForce RTX 40: en esta generación el «40» es lo que indica que estamos ante la arquitectura Ada Lovelace, fabricada en el nodo de 5 nm y configurada con núcleos RT de tercera generación y núcleos tensor de cuarta generación. Soporta la generación de fotogramas.

en esta generación el «40» es lo que indica que estamos ante la arquitectura Ada Lovelace, fabricada en el nodo de 5 nm y configurada con núcleos RT de tercera generación y núcleos tensor de cuarta generación. Soporta la generación de fotogramas. GeForce RTX 50: el numero «50» indica que utiliza la arquitectura Blackwell, está fabricada en el nodo N4P de TSMC y cuenta con núcleos RT de cuarta generación y núcleos tensor de quinta generación. Soporta multigeneración de fotogramas.

Cómo identificar la gama de una tarjeta gráfica

Gamas de tarjetas gráficas actuales de AMD

En el caso de AMD, en las Radeon RX 7000 y anteriores tenemos que mirar directamente al segundo y al tercer número que tenemos después del que indica la generación a la que pertenece. Cuanto mayor sean esos números más alta será la gama en la que se encuadra, siempre que hablemos de la misma generación gráfica. Por ejemplo, una Radeon RX 6600 posiciona en una gama más baja que la Radeon RX 6700, porque el «6» es más bajo que el «7».

No es para nada difícil de entender, solo tenemos que tener claros los puntos de partida en cada generación, y el hecho de que una tarjeta gráfica de nueva generación de una gama inferior siempre va a ser más potente que otra de una generación anterior dentro de su misma gama. Siguiendo el ejemplo anterior, la Radeon RX 6600 es más potente que la Radeon RX 5600 XT.

Con las Radeon RX 9000 AMD cambió esta estrategia, y pasó a utilizar el tercer número como indicador de la gama a la que pertenece a una tarjeta gráfica. Así, la Radeon RX 9070 estará en una gama superior a la Radeon RX 9060. Es muy sencillo de entender, pero si estábamos acostumbrados a la nomenclatura anterior podría generar confusión si no tenemos claro este cambio.

Antes de entrar a ver las gamas que ocupan las generaciones actuales de AMD es importante tener en cuenta que la compañía utiliza las letras «XT» y «XTX», y que estas sirven para diferenciar, dentro de una misma gama, a los modelos que son más potentes que las versiones que no llevan dichas distinciones. Por ejemplo, la Radeon RX 6600 XT está por encima de la Radeon RX 6600. La Radeon RX 6650 XT también estaría por encima de la Radeon RX 6600 XT, porque ese «5» es más alto que el «0».

Con las Radeon RX 6000 AMD introdujo también el distintivo «GRE», que se utiliza para diferenciar modelos que son menos potentes y más económicos que los inmediatamente superiores. Por ejemplo, la Radeon RX 6750 GRE es un poco menos potente que la Radeon RX 6750 XT, y la Radeon RX 7900 GRE también es menos potente que la Radeon RX 7900 XT.

AMD Radeon RX 6000

Radeon RX 6300: una tarjeta gráfica de gama básica que no tiene potencia suficiente para jugar en 1080p en condiciones aceptables.

una tarjeta gráfica de gama básica que no tiene potencia suficiente para jugar en 1080p en condiciones aceptables. Radeon RX 6400 : se encuadra dentro de la gama baja. Diseñada para gaming básico en 1080p, sin grandes pretensiones.

: se encuadra dentro de la gama baja. Diseñada para gaming básico en 1080p, sin grandes pretensiones. Radeon RX 6500 XT: esta se sitúa dentro de la gama baja. Permite jugar en 1080p con ciertas garantías, siempre que reduzcamos el nivel de calidad gráfica. Hay dos versiones disponibles, una con 4 GB y otra con 8 GB:

esta se sitúa dentro de la gama baja. Permite jugar en 1080p con ciertas garantías, siempre que reduzcamos el nivel de calidad gráfica. Hay dos versiones disponibles, una con 4 GB y otra con 8 GB: Radeon RX 6600: un modelo de gama media que permite jugar en 1080p con garantías, y que está envejeciendo bastante bien.

un modelo de gama media que permite jugar en 1080p con garantías, y que está envejeciendo bastante bien. Radeon RX 6600 XT y 6650 XT : ambas tienen potencia suficiente para poder jugar en 1080p con calidades altas o máximas, según las exigencias de cada juego en concreto, manteniendo un buen nivel de fluidez.

: ambas tienen potencia suficiente para poder jugar en 1080p con calidades altas o máximas, según las exigencias de cada juego en concreto, manteniendo un buen nivel de fluidez. Radeon RX 6750 GRE: es un modelo de gama media que permite jugar en 1440p con garantías, y que rinde un poco menos que la Radeon RX 6750 XT.

es un modelo de gama media que permite jugar en 1440p con garantías, y que rinde un poco menos que la Radeon RX 6750 XT. Radeon RX 6700 y Radeon RX 6700 XT-6750 XT : fueron tarjetas gráficas de gama media, aunque la Radeon RX 6750 XT ofrece un rendimiento superior y es la más potente de las tres. Eran capaces de mover juegos en 1440p con todas las garantías, y podían incluso con juegos en 4K. El aumento de exigencia de los juegos actuales las ha relegado a 1440p.

: fueron tarjetas gráficas de gama media, aunque la Radeon RX 6750 XT ofrece un rendimiento superior y es la más potente de las tres. Eran capaces de mover juegos en 1440p con todas las garantías, y podían incluso con juegos en 4K. El aumento de exigencia de los juegos actuales las ha relegado a 1440p. Radeon RX 6800 y RX 6800 XT : fueron tarjetas gráficas de gama media-alta, diseñadas para jugar en 1440p a altas tasas de FPS y en 4K con garantías.

: fueron tarjetas gráficas de gama media-alta, diseñadas para jugar en 1440p a altas tasas de FPS y en 4K con garantías. Radeon RX 6900 XT y Radeon RX 6950 XT: fueron los tope de gama de AMD en su generación, y estaban diseñadas para jugar en 4K con un buen nivel de fluidez en su generación.

AMD Radeon RX 7000

Radeon RX 7400: un modelo de gama baja que está dirigido a OEMs, y que por tanto no se podrá comprar de forma individualizada en tiendas. Tiene 8 GB de VRAM, y permite jugar en 1080p.

un modelo de gama baja que está dirigido a OEMs, y que por tanto no se podrá comprar de forma individualizada en tiendas. Tiene 8 GB de VRAM, y permite jugar en 1080p. Radeon RX 7600: ofrece un buen rendimiento en 1080p, siendo esta su resolución óptima por la configuración de memoria gráfica que tiene.

ofrece un buen rendimiento en 1080p, siendo esta su resolución óptima por la configuración de memoria gráfica que tiene. Radeon RX 7600 XT: es una versión un poco más potente de la anterior que tiene 16 GB de memoria gráfica. Gracias a su mayor cantidad de memoria gráfica se defiende mejor en 1440p.

es una versión un poco más potente de la anterior que tiene 16 GB de memoria gráfica. Gracias a su mayor cantidad de memoria gráfica se defiende mejor en 1440p. Radeon RX 7700 XT: una tarjeta gráfica diseñada para jugar con garantías en 1440p. También es bastante capaz en 4K.

una tarjeta gráfica diseñada para jugar con garantías en 1440p. También es bastante capaz en 4K. Radeon RX 7800 XT: esta tarjeta gráfica puede con todo en 1440p, y todavía rinde bastante bien en 4K.

esta tarjeta gráfica puede con todo en 1440p, y todavía rinde bastante bien en 4K. Radeon RX 7900 GRE: esta tarjeta gráfica está pensada para jugar de forma óptima en 1440p, y con garantías en 4K.

esta tarjeta gráfica está pensada para jugar de forma óptima en 1440p, y con garantías en 4K. Radeon RX 7900 XT: esta tarjeta gráfica fue una de las más potentes de su generación, y está preparada para mover juegos en 4K con total fluidez.

esta tarjeta gráfica fue una de las más potentes de su generación, y está preparada para mover juegos en 4K con total fluidez. Radeon RX 7900 XTX: fue la más potente de su generación. En este caso AMD la ha diferenciado de la anterior por las letras «XTX», donde la segunda «X» indica su mayor rendimiento. Para jugar en 4K con fluidez incluso con calidades máximas.

AMD Radeon RX 9000

Radeon RX 9060: es una tarjeta gráfica de gama media-baja que tiene 8 GB de VRAM, y está diseñada para jugar en 1080p con garantías. De momento, parece que este modelo está pensado para el mercado OEM, aunque podría llegar al canal minorista.

es una tarjeta gráfica de gama media-baja que tiene 8 GB de VRAM, y está diseñada para jugar en 1080p con garantías. De momento, parece que este modelo está pensado para el mercado OEM, aunque podría llegar al canal minorista. Radeon RX 9060 XT: es una tarjeta gráfica de gama media disponible en dos versiones, una con 8 GB de VRAM y otra con 16 GB de VRAM. Ambas tienen la misma GPU, pero el modelo de 8 GB se desenvuelve mejor en 1080p, y el de 16 GB puede moverse bien en 1440p.

es una tarjeta gráfica de gama media disponible en dos versiones, una con 8 GB de VRAM y otra con 16 GB de VRAM. Ambas tienen la misma GPU, pero el modelo de 8 GB se desenvuelve mejor en 1080p, y el de 16 GB puede moverse bien en 1440p. Radeon RX 9070: es una tarjeta gráfica de entrada a la gama alta con un rendimiento óptimo en 1440p que también nos permite jugar con garantías en 4K.

es una tarjeta gráfica de entrada a la gama alta con un rendimiento óptimo en 1440p que también nos permite jugar con garantías en 4K. Radeon RX 9070 XT: esta tarjeta gráfica es de gama alta, y está preparada para mover juegos actuales en resolución 4K sin problemas.

Gamas de tarjetas gráficas actuales de NVIDIA

Los de verde diferencian las gamas en las que posicionan sus tarjetas gráficas con el número que va después de los dos que indican la generación. Es muy fácil, una GeForce RTX 3090 se encuadra en la arquitectura Ampere por el «30», y en la gama alta por el «9» que viene después de aquél. Esto quiere decir que esa tarjeta gráfica está en una gama superior comparada con la GeForce RTX 3080, puesto que ese «8» es más bajo que el «9».

Siguiendo ese mismo ejemplo podríamos poner otros muchos, como por ejemplo la GeForce RTX 5080, que es superior en gama a la GeForce RTX 5070, o la GeForce RTX 3050, que es inferior a la GeForce RTX 3060. Como podéis ver, los números que vienen después de los que indican la generación son la clave para entender la gama en la que posiciona una tarjeta gráfica de NVIDIA. Sin embargo, debemos tener en cuenta que NVIDIA también utiliza otras cosas para diferenciar gamas y niveles de rendimiento.

Lo más habitual es el uso del distintivo «Ti», que se refiere a modelos que están por encima de aquellos que no tienen esas dos letras junto a su numeración. Así, la GeForce RTX 3070 Ti es más potente que la GeForce RTX 3070, y lo mismo ocurre con la GeForce RTX 5070 Ti frente a la GeForce RTX 5070.

NVIDIA también ha creado modelos con menos memoria gráfica que mantienen parte de las especificaciones de una tarjeta gráfica, pero que son menos potentes que la versión estándar de esta, como por ejemplo la GeForce GTX 1060 de 6 GB, que era más potente que la GeForce GTX 1060 de 3 GB, aunque esta estrategia acabó siendo abandonada por NVIDIA.

Otro de los distintivos más importantes de NVIDIA es «SUPER», que se utiliza de una manera parecida al apelativo «Ti». Con «SUPER» NVIDIA se refiere a tarjetas gráficas que son más potentes que otras dentro de la misma generación. Por ejemplo, la GeForce RTX 4070 SUPER es más rápida que la GeForce RTX 4070, pero más lenta que la GeForce RTX 4070 Ti. Esto quiere decir que, en términos de potencia, el distintivo «SUPER» es inferior al distintivo «TI».

NVIDIA GeForce RTX 30

GeForce RTX 3050 de 6 GB: es un modelo de gama baja que sirve para jugar en 1080p ajustando bastante la calidad gráfica.

es un modelo de gama baja que sirve para jugar en 1080p ajustando bastante la calidad gráfica. GeForce RTX 3050 de 8 GB : se encuadra dentro de lo que podemos considerar como gama baja, pero rinde mejor que la anterior. Permite jugar en 1080p ajustando calidad gráfica según las exigencias de cada juego.

: se encuadra dentro de lo que podemos considerar como gama baja, pero rinde mejor que la anterior. Permite jugar en 1080p ajustando calidad gráfica según las exigencias de cada juego. GeForce RTX 3060 : la versión de 12 GB fue el núcleo duro de la gama media de su generación. Nos permite jugar muy en 1080p con garantías, y se defiende bien en 1440p. La versión de 8 GB es más lenta, y ocupa una posición a medio camino entre la versión de 12 GB y la GeForce RTX 3050.

: la versión de 12 GB fue el núcleo duro de la gama media de su generación. Nos permite jugar muy en 1080p con garantías, y se defiende bien en 1440p. La versión de 8 GB es más lenta, y ocupa una posición a medio camino entre la versión de 12 GB y la GeForce RTX 3050. GeForce RTX 3060 Ti: fue un modelo que encajaba dentro de la gama media. Podemos jugar con ella en 1080p con todas las garantías, y disfrutar de una buena experiencia en 1440p.

fue un modelo que encajaba dentro de la gama media. Podemos jugar con ella en 1080p con todas las garantías, y disfrutar de una buena experiencia en 1440p. GeForce RTX 3070 y 3070 Ti: la primera fue el modelo de entrada a la gama alta de su generación, y la segunda una versión más potente. Con las dos podemos jugar en 1440p con garantías, e incluso subir a 4K si ajustamos calidad gráfica para no superar su límite de 8 GB de memoria gráfica.

la primera fue el modelo de entrada a la gama alta de su generación, y la segunda una versión más potente. Con las dos podemos jugar en 1440p con garantías, e incluso subir a 4K si ajustamos calidad gráfica para no superar su límite de 8 GB de memoria gráfica. GeForce RTX 3080 y 3080 Ti: ambas fueron modelos de gama alta dentro de su generación, y estaban diseñadas para mover juegos en 1440p con todas las garantías, e incluso en 4K sin grandes sacrificios.

ambas fueron modelos de gama alta dentro de su generación, y estaban diseñadas para mover juegos en 1440p con todas las garantías, e incluso en 4K sin grandes sacrificios. GeForce RTX 3090 y 3090 Ti: la primera fue el tope de gama hasta la llegada del modelo Ti, que le quitó «la corona» y se convirtió en la tarjeta gráfica más potente de su generación. Ambas pueden con juegos en 4K manteniendo un buen nivel de fluidez.

NVIDIA GeForce RTX 40

GeForce RTX 4060: una tarjeta gráfica modesta con la que podremos jugar en 1080p con garantías incluso a juegos actuales.

una tarjeta gráfica modesta con la que podremos jugar en 1080p con garantías incluso a juegos actuales. GeForce RTX 4060 Ti: esta tarjeta gráfica ofrece una experiencia óptima en 1080p, y se defiende mejor que la anterior en 1440p.

esta tarjeta gráfica ofrece una experiencia óptima en 1080p, y se defiende mejor que la anterior en 1440p. GeForce RTX 4070: fue un modelo de entrada a la gama alta en su generación. Ofrece una fluidez total en 1440p y puede mover juegos en 4K manteniendo un buen rendimiento.

fue un modelo de entrada a la gama alta en su generación. Ofrece una fluidez total en 1440p y puede mover juegos en 4K manteniendo un buen rendimiento. GeForce RTX 4070 SUPER: esta mejora notablemente el rendimiento en 1440p y ofrece una experiencia perfecta con dicha resolución. Se desenvuelve muy bien en 4K.

esta mejora notablemente el rendimiento en 1440p y ofrece una experiencia perfecta con dicha resolución. Se desenvuelve muy bien en 4K. GeForce RTX 4070 Ti: rinde un poco más que la anterior, pero sigue siendo un modelo pensado sobre todo para conseguir una experiencia óptima en 1440p. Rinde bien en 4K en la mayoría de los casos.

rinde un poco más que la anterior, pero sigue siendo un modelo pensado sobre todo para conseguir una experiencia óptima en 1440p. Rinde bien en 4K en la mayoría de los casos. GeForce RTX 4070 Ti SUPER: es una tarjeta gráfica de gama alta pensada para jugar con garantías en 4K sin sacrificar calidad gráfica.

es una tarjeta gráfica de gama alta pensada para jugar con garantías en 4K sin sacrificar calidad gráfica. GeForce RTX 4080: puede con juegos en 4K y calidades máximas manteniendo un buen nivel de fluidez.

puede con juegos en 4K y calidades máximas manteniendo un buen nivel de fluidez. GeForce RTX 4080 SUPER: rinde un poco mejor que la anterior, lo que se traduce en algo más de fluidez con juegos en 4K.

rinde un poco mejor que la anterior, lo que se traduce en algo más de fluidez con juegos en 4K. GeForce RTX 4090: fue el tope de gama de NVIDIA. Diseñada para jugar de forma óptima en 4K, incluso con juegos exigentes. Ofrece un rendimiento tan alto que puede sufrir cuellos de botella a nivel CPU incluso en 4K.

NVIDIA GeForce RTX 50

GeForce RTX 5050: es una tarjeta gráfica de gama media baja, que cuenta también con 8 GB de memoria gráfica. Este modelo está pensado para jugar con garantías en 1080p, pero ofrece un rendimiento inferior a su hermana mayor.

es una tarjeta gráfica de gama media baja, que cuenta también con 8 GB de memoria gráfica. Este modelo está pensado para jugar con garantías en 1080p, pero ofrece un rendimiento inferior a su hermana mayor. GeForce RTX 5060: una tarjeta gráfica con 8 GB de VRAM pensada para jugar en 1080p, que compite con la Radeon RX 9060 XT de 8 GB. Ofrece un buen rendimiento con dicha resolución.

una tarjeta gráfica con 8 GB de VRAM pensada para jugar en 1080p, que compite con la Radeon RX 9060 XT de 8 GB. Ofrece un buen rendimiento con dicha resolución. GeForce RTX 5060 Ti: es una tarjeta gráfica con dos versiones, una de 8 GB y otra de 16 GB. Ambas tienen la misma potencia, pero la primera solo es recomendable para jugar en 1080p, y la segunda ofrece una buena experiencia en 1440p.

es una tarjeta gráfica con dos versiones, una de 8 GB y otra de 16 GB. Ambas tienen la misma potencia, pero la primera solo es recomendable para jugar en 1080p, y la segunda ofrece una buena experiencia en 1440p. GeForce RTX 5070: este modelo está pensado para jugar de forma óptima en 1440p, y es capaz de mover juegos en 4K con garantías siempre que ajustemos el consumo de memoria gráfica.

este modelo está pensado para jugar de forma óptima en 1440p, y es capaz de mover juegos en 4K con garantías siempre que ajustemos el consumo de memoria gráfica. GeForce RTX 5070 Ti: tiene potencia suficiente para mover cualquier juego actual en 4K con calidad máxima y un buen nivel de fluidez.

tiene potencia suficiente para mover cualquier juego actual en 4K con calidad máxima y un buen nivel de fluidez. GeForce RTX 5080: está diseñada para mover juegos en resolución 4K con una fluidez total y sin ningún tipo de problema.

está diseñada para mover juegos en resolución 4K con una fluidez total y sin ningún tipo de problema. GeForce RTX 5090: es el tope de gama de NVIDIA dentro de la generación actual, y la tarjeta gráfica más potente que existe. Perfecta para jugar a todo en 4K con una fluidez perfecta y calidad máxima.

Ahora mismo, tanto NVIDIA como AMD tienen sus generaciones actuales de tarjetas gráficas casi completas. La única sorpresa podría venir por parte de AMD, quien podría lanzar una Radeon RX 9050, aunque esto todavía no se ha confirmado.

La próxima actualización que esperamos por parte de NVIDIA es el lanzamiento de las GeForce RTX 50 SUPER, que podría ocurrir entre finales de este año y principios de 2026. Cuando se produzca este lanzamiento, volveremos a actualizar este artículo para integrar, ordenadas de menor a mayor potencia, esas nuevas tarjetas gráficas.