DOOM funciona en un cargador de batería sin mando ni teclado

DOOM, el clásico de 1993, es un uno de los juegos más importantes de la historia, y también uno de los que más versiones y ports ha recibido. Es un juego tan adaptable que lo hemos visto funcionando en un sin fin de dispositivos, pero creo que, hasta ahora, nunca se había ejecutado en un cargador de batería.

Eso es precisamente lo que ha conseguido un modder, ejecutar DOOM en un cargador Anker Prime GAN, que tiene una potencia de 250 vatios y cuenta con un hardware lo bastante potente como para mover este juego sin problema. El precio de este cargador es de 134,99 euros, así que está claro que no estamos ante un cargador normal.

En su interior el Anker Prime GAN cuenta con un SoC Synwit SWM34S, un chip muy modesto que incluye un procesador ARM Cortex-M33 a 150 MHz con 64KB de caché. Tiene también 8 MB de memoria SDRAM, y se apoya en 16 MB de almacenamiento externo, un hardware más que suficiente para que DOOM funcione con fluidez en su pantalla de 2,26 pulgadas, cuya resolución es de 480 x 200 píxeles.

Lo más curioso de esto no es solo que haya sido posible portar el juego a un cargador, sino el hecho de que además se puede jugar sin necesidad de conectar un teclado o un mando de control. El modder ha creado un sistema de control personalizado que permite utilizar la rueda lateral del Anker Prime GAN para que nos permita mover al «Slayer» y disparar.

La pantalla de este cargador es de tipo OLED, y cómo podemos ver en el vídeo ofrece una calidad de imagen muy buena. Esta no es la mejor manera de jugar a DOOM, sobre todo porque el sistema de control será un problema en niveles avanzados, pero no hay duda de que sí que es una de las más originales.

Como curiosidad, os recuerdo que DOOM fue un juego tan exigente en su momento que no era capaz de funcionar de forma óptima en un PC de 4.000 dólares de la época (1993). Ahora, 32 años después, hemos avanzado tanto que es posible ejecutarlo incluso en un simple cargador de batería. Impresionante.