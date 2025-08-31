GTA VI tendrá las mejores físicas vistas en un juego

Rockstar quiere que GTA VI tenga la mejor física jamás vista en un videojuego, y para conseguirlo está cuidando hasta el más mínimo detalle del desarrollo de este juego. La física del agua será uno de los aspectos más importantes de esta entrega, tanto que según una nueva información hay 20 ingenieros trabajando en ella.

¿Por qué es tan importante la física del agua en GTA VI? Porque es un juego que se desarrolla en un ambiente playero, y por tanto el agua juega un papel muy importante en esta entrega, tanto por la ambientación como por el desarrollo de diferentes misiones y actividades que podremos llevar a cabo en la playa.

La física en GTA VI será tan realista que se producirán huracanes e inundaciones, y veremos por primera vez en un juego de tipo mundo abierto un sistema de mareas altas y bajas totalmente dinámico, que se irá desarrollando en tiempo real. Esto quiere decir que puede que cuando salgamos a hacer una misión nos encontremos con una inundación que nos ponga las cosas mucho más difíciles.

También tendremos la posibilidad de disfrutar de diferentes actividades en la playa, como os dije anteriormente, como conducir motos de agua, barcos y hacer surf. Rockstar ha cuidado hasta el más mínimo detalle, y está aprovechando a la perfección las posibilidades que ofrece ese entorno playero de GTA VI.

Se estima que el desarrollo de GTA VI ha costado entre 200 y 300 millones de dólares, cifras espectaculares para un videojuego, pero podemos estar seguros de que a Rockstar la inversión le va a salir muy rentable. Esta entrega se ha convertido en el juego más esperado del momento, y no hay ninguna duda de que va a ser todo un superventas.

Su lanzamiento está programado para el 26 de mayo de 2026. Llegará primero a PS5, Xbox Series X y Series S, y se espera que más adelante también esté disponible para consolas. No está confirmado, pero Rockstar podría aprovechar esa diferencia de tiempo entre el lanzamiento de la versión de consolas y la de PC para introducir mejoras técnicas en esta última, como por ejemplo un trazado de rayos más avanzado.